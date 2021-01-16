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Друзья рассказали об убитой в Рязани журналистке
Друзья рассказали об убитой в Рязани журналистке
Друзья убитой в Рязани 33-летней Жанны Шепляковой знали, что ее муж мог поднять на нее руку, но произошедшее убийство стало для них полной неожиданностью,... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T21:25
2021-01-16T21:25
2021-01-16T21:25
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БРЯНСК, 16 янв - РИА Новости. Друзья убитой в Рязани 33-летней Жанны Шепляковой знали, что ее муж мог поднять на нее руку, но произошедшее убийство стало для них полной неожиданностью, рассказали РИА Новости в ее окружении.В субботу следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством 33-летней жительницы Рязани, главного редактора интернет-портала "Рязань.Лайф" Жанны Шепляковой, по подозрению в совершении преступления задержан ее супруг.По ее словам, погибшая женщина была позитивным и светлым человеком. "Она в хмуром дне видела солнце, могла поддержать, даже когда самой было тяжело", - сказала собеседница агентства.Еще один приятель погибшей по соцсетям, Ярослав Гришин, рассказывает, что Жанна была доброй и оптимистичной. Он отметил, что она жаловалась на агрессию мужа. "В понедельник до нервного срыва довёл, что детей забрать хочет", - сказал он РИА Новости.
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БРЯНСК, 16 янв - РИА Новости.
Друзья убитой в Рязани
33-летней Жанны Шепляковой знали, что ее муж мог поднять на нее руку, но произошедшее убийство стало для них полной неожиданностью, рассказали РИА Новости в ее окружении.
В субботу следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством 33-летней жительницы Рязани, главного редактора интернет-портала "Рязань.Лайф" Жанны Шепляковой, по подозрению в совершении преступления задержан ее супруг.
"Мы знали, что он ее оскорблял, мог поднять руку, но чтобы убить... Лично для меня это гром среди ясного неба. Я никак в это не могу поверить, мы с ней только позавчера общались", - рассказала РИА Новости подруга убитой Мария Кузенкова.
По ее словам, погибшая женщина была позитивным и светлым человеком. "Она в хмуром дне видела солнце, могла поддержать, даже когда самой было тяжело", - сказала собеседница агентства.
Еще один приятель погибшей по соцсетям, Ярослав Гришин, рассказывает, что Жанна была доброй и оптимистичной. Он отметил, что она жаловалась на агрессию мужа. "В понедельник до нервного срыва довёл, что детей забрать хочет", - сказал он РИА Новости.