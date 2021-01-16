Силуанов прокомментировал решение S&P по сохранению рейтинга России
00:59 16.01.2021 (обновлено: 01:18 16.01.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Решение агентства S&P Global Ratings о сохранении рейтинга России говорит об эффективности мер правительства по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Ранее S&P подтвердило долгосрочный рейтинг страны в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-". Прогноз агентства по России — стабильный.
"Это особенно важно в ситуации, когда более половины государств мира в прошлом году столкнулись с понижением рейтинга, прогноза по нему по крайней мере от одного из агентств "большой тройки", — отметил министр.
По словам Силуанова, "минувший год наглядно продемонстрировал, что консервативное бюджетное планирование, механизм бюджетного правила и проводимая Банком России денежно-кредитная политика являются залогом устойчивости российской экономики в условиях внешних шоков".