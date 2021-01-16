https://ria.ru/20210116/reyting-1593285173.html

Силуанов прокомментировал решение S&P по сохранению рейтинга России

Силуанов прокомментировал решение S&P по сохранению рейтинга России

Решение агентства S&P Global Ratings о сохранении рейтинга России говорит об эффективности мер правительства по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года,... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T00:59

2021-01-16T00:59

2021-01-16T01:18

россия

рейтинг

антон силуанов

москва

экономика

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Решение агентства S&P Global Ratings о сохранении рейтинга России говорит об эффективности мер правительства по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года, заявил глава Минфина Антон Силуанов.Ранее S&P подтвердило долгосрочный рейтинг страны в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-". Прогноз агентства по России — стабильный.По словам Силуанова, "минувший год наглядно продемонстрировал, что консервативное бюджетное планирование, механизм бюджетного правила и проводимая Банком России денежно-кредитная политика являются залогом устойчивости российской экономики в условиях внешних шоков".

https://ria.ru/20210109/reyting-1592368765.html

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2021

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россия, рейтинг, антон силуанов, москва, экономика