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Силуанов прокомментировал решение S&P по сохранению рейтинга России
Силуанов прокомментировал решение S&P по сохранению рейтинга России
Решение агентства S&P Global Ratings о сохранении рейтинга России говорит об эффективности мер правительства по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года,... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T00:59
2021-01-16T01:18
россия
рейтинг
антон силуанов
москва
экономика
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Решение агентства S&amp;P Global Ratings о сохранении рейтинга России говорит об эффективности мер правительства по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года, заявил глава Минфина Антон Силуанов.Ранее S&amp;P подтвердило долгосрочный рейтинг страны в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-". Прогноз агентства по России — стабильный.По словам Силуанова, "минувший год наглядно продемонстрировал, что консервативное бюджетное планирование, механизм бюджетного правила и проводимая Банком России денежно-кредитная политика являются залогом устойчивости российской экономики в условиях внешних шоков".
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россия, рейтинг, антон силуанов, москва, экономика

Силуанов прокомментировал решение S&P по сохранению рейтинга России

00:59 16.01.2021 (обновлено: 01:18 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Решение агентства S&P Global Ratings о сохранении рейтинга России говорит об эффективности мер правительства по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Ранее S&P подтвердило долгосрочный рейтинг страны в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-". Прогноз агентства по России — стабильный.

"Это особенно важно в ситуации, когда более половины государств мира в прошлом году столкнулись с понижением рейтинга, прогноза по нему по крайней мере от одного из агентств "большой тройки", — отметил министр.

По словам Силуанова, "минувший год наглядно продемонстрировал, что консервативное бюджетное планирование, механизм бюджетного правила и проводимая Банком России денежно-кредитная политика являются залогом устойчивости российской экономики в условиях внешних шоков".
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