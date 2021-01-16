https://ria.ru/20210116/reys-1593311393.html
В Москве задержали или отменили более 20 рейсов
В Москве задержали или отменили более 20 рейсов
Более 20 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в субботу на фоне сильного снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T12:03
2021-01-16T12:03
2021-01-16T13:29
туризм
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михаил леус
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Более 20 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в субботу на фоне сильного снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".По информации на 11.54 мск субботы, во "Внуково" три рейса задержаны, два отменены, в Домодедово задержаны 11 рейсов, в Шереметьево - четыре рейса задержаны, три отменены.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в субботу в столице ожидается температура -15 градусов, сильный снег, порывистый ветер и низкое давление. Он отметил, что максимальная температура воздуха в столице -13…-15 градусов, по области от -12 до -18 градусов.
https://realty.ria.ru/20210116/sneg-1593174273.html
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