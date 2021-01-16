https://ria.ru/20210116/reys-1593311393.html

В Москве задержали или отменили более 20 рейсов

В Москве задержали или отменили более 20 рейсов

Более 20 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в субботу на фоне сильного снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T12:03

2021-01-16T12:03

2021-01-16T13:29

туризм

новости - туризм

михаил леус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151395/38/1513953852_0:227:3238:2048_1920x0_80_0_0_fee0557fe4f4d6d8fdd446946ba89403.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Более 20 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в субботу на фоне сильного снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".По информации на 11.54 мск субботы, во "Внуково" три рейса задержаны, два отменены, в Домодедово задержаны 11 рейсов, в Шереметьево - четыре рейса задержаны, три отменены.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в субботу в столице ожидается температура -15 градусов, сильный снег, порывистый ветер и низкое давление. Он отметил, что максимальная температура воздуха в столице -13…-15 градусов, по области от -12 до -18 градусов.

https://realty.ria.ru/20210116/sneg-1593174273.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, михаил леус