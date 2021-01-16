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В Москве задержали или отменили более 20 рейсов
В Москве задержали или отменили более 20 рейсов
Более 20 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в субботу на фоне сильного снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T12:03
2021-01-16T13:29
туризм
новости - туризм
михаил леус
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Более 20 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в субботу на фоне сильного снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".По информации на 11.54 мск субботы, во "Внуково" три рейса задержаны, два отменены, в Домодедово задержаны 11 рейсов, в Шереметьево - четыре рейса задержаны, три отменены.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в субботу в столице ожидается температура -15 градусов, сильный снег, порывистый ветер и низкое давление. Он отметил, что максимальная температура воздуха в столице -13…-15 градусов, по области от -12 до -18 градусов.
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туризм, новости - туризм, михаил леус

В Москве задержали или отменили более 20 рейсов

12:03 16.01.2021 (обновлено: 13:29 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСамолеты в аэропорту "Шереметьево". 4 февраля 2018
Самолеты в аэропорту Шереметьево. 4 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Более 20 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в субботу на фоне сильного снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
По информации на 11.54 мск субботы, во "Внуково" три рейса задержаны, два отменены, в Домодедово задержаны 11 рейсов, в Шереметьево - четыре рейса задержаны, три отменены.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
Вчера, 09:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Белым-бело: что нужно знать об уборке снега в Москве
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в субботу в столице ожидается температура -15 градусов, сильный снег, порывистый ветер и низкое давление. Он отметил, что максимальная температура воздуха в столице -13…-15 градусов, по области от -12 до -18 градусов.
 
ТуризмНовости - ТуризмМихаил Леус
 
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