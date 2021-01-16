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Пушков рассказал, кто больше всего сожалеет о выходе России из ДОН
Пушков рассказал, кто больше всего сожалеет о выходе России из ДОН
Сенатор Алексей Пушков рассказал в Twitter, кто, по его мнению, больше всего сожалеет о выходе России из Договора по открытому небу. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T04:58
2021-01-16T04:58
россия
дональд трамп
мид германии
алексей пушков
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
договор по открытому небу
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков рассказал в Twitter, кто, по его мнению, больше всего сожалеет о выходе России из Договора по открытому небу.Ранее в МИД ФРГ заявили, что "с большим сожалением принимают к сведению заявление России о подготовке к выходу из Договора об открытом небе".Подписанный в 1992 году Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.В конце мая прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из соглашения. Поводом для выхода Соединенных Штатов из договора стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. Москва неоднократно отвергала обвинения американской стороны в нарушении соглашения. В ночь на 22 ноября 2020 года Вашингтон закончил процедуру выхода из Договора по открытому небу.МИД России в пятницу объявил о начале процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода Соединенных Штатов из соглашения "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по соглашению не поддержали российские предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях.
https://ria.ru/20210115/nato-1593246790.html
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россия
москва
вашингтон (город)
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россия, дональд трамп, мид германии, алексей пушков, москва, вашингтон (город), сша, в мире, договор по открытому небу

Пушков рассказал, кто больше всего сожалеет о выходе России из ДОН

04:58 16.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков рассказал в Twitter, кто, по его мнению, больше всего сожалеет о выходе России из Договора по открытому небу.
Ранее в МИД ФРГ заявили, что "с большим сожалением принимают к сведению заявление России о подготовке к выходу из Договора об открытом небе".
"Германия выразила сожаление по поводу выхода России из Договора по открытому небу. Но, полагаю, более всего сожалеют в Вашингтоне, где, возможно, надеялись, что Россия останется в договоре, а США будут и впредь пользоваться им, получая нужную информацию от союзников. Не вышло", — написал Пушков.
Подписанный в 1992 году Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
Вчера, 18:02
НАТО обвинила Россию в подрыве Договора по открытому небу
В конце мая прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из соглашения. Поводом для выхода Соединенных Штатов из договора стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. Москва неоднократно отвергала обвинения американской стороны в нарушении соглашения. В ночь на 22 ноября 2020 года Вашингтон закончил процедуру выхода из Договора по открытому небу.
МИД России в пятницу объявил о начале процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода Соединенных Штатов из соглашения "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по соглашению не поддержали российские предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях.
Париж - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
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РоссияДональд ТрампМИД ГерманииАлексей ПушковМоскваВашингтон (город)СШАВ миреДоговор по открытому небу
 
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