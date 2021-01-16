https://ria.ru/20210116/protesty-1593339125.html

В Париже проходит первая с начала года акция протеста

В Париже проходит первая с начала года акция протеста

Первый в новом году "Марш свободы", участники которого выступают против ряда статьей законопроекта "О глобальной безопасности", рассматриваемого французским... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T17:13

2021-01-16T17:13

2021-01-16T20:30

акции протеста в париже

франция

париж

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ПАРИЖ, 16 янв — РИА Новости, Людмила Орищенко. Первый в новом году "Марш свободы", участники которого выступают против ряда статьей законопроекта "О глобальной безопасности", рассматриваемого французским парламентом, проходит в субботу в Париже, передает корреспондент РИА Новости.Мокрый снег и ужесточение ограничений на фоне эпидемии коронавируса (комендантский час теперь действует с 18:00) не стали препятствием для возобновления протестных акций в стране.К проведению манифестации призвал Национальный союз журналистов (SNJ).Колонна демонстрантов начала движение около 14:00 (16:00 мск) по направлению к площади Бастилии. Для обеспечения безопасности мобилизовано большое количество сил правопорядка.Пока акция проходит без инцидентов.В конце года во многих городах Франции, в том числе в столице страны, прошли многочисленные акции протеста против ряда статей принятого в первом чтении Нацсобранием (нижняя палата парламента) законопроекта "О глобальной безопасности". В частности, 24-я статья документа предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, опасаясь, что введение этой нормы нанесет серьезный ущерб свободе слова, журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.В результате манифестаций, которые охватили всю страну, в нижней палате предложили переписать статью 24 законопроекта, чтобы снять опасения журналистских профсоюзов. В январе законопроект должен поступить на рассмотрение сената — верхней палаты парламента Франции.

https://ria.ru/20201222/drony-1590449378.html

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Плакаты, флаги, барабаны: первый в этом году "Марш свободы" в Париже Ужесточение ограничительных мер на фоне COVID-19 во Франции (комендантский час действует теперь с 18.00) не привело к отмене акций в стране. В Париже проходит первый в этом году «Марш свободы», участники которого выступают в поддержку свободы прессы и против полицейского насилия. 2021-01-16T17:13 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

акции протеста в париже, франция, париж, в мире