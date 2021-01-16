https://ria.ru/20210116/produkty-1593242321.html

Хлеб с золотом. Названы самые дорогие в мире обычные продукты

Хлеб с золотом. Названы самые дорогие в мире обычные продукты

Эксперты выбрали четыре самых простых и известных с древности продукта — сыр, мед, хлеб и пиво, которые вместе стоят, как тур на Мальдивы, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T00:41

2021-01-16T00:41

2021-01-16T00:47

шотландия

сербия

турция

сша

испания

пиво

хлеб

еда

туризм

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Эксперты выбрали четыре самых простых и известных с древности продукта — сыр, мед, хлеб и пиво, которые вместе стоят, как тур на Мальдивы, сообщает АТОР. Самый дорогой сорт хлеба в мире туристы могут попробовать в Испании. Это Gold Leaf Bread ("Золотолистный хлеб"). Его цена 192 евро (почти 17 тысяч рублей) за 400-граммовую буханку. Пекут его в небольшой семейной пекарне в маленьком городке Альгатосин в Андалусии, недалеко от Малаги. Ее владелец – Хуан Мануэль Морено. Точный рецепт он держит в секрете, однако известно, что для приготовления буханки он использует чистую исландскую воду, закваску собственного производства, три разных вида муки, но главное для цены – это порошок золота и серебра (250 миллиграмм золота в буханке)."Драгоценные металлы в хлебе, конечно, не влияют на вкус, зато придают такому хлебу "много гламура", — утверждает Хуан Мануэль Морено. В основном такой продукт, как говорит владелец пекарни, популярен у проживающих в Испании миллионеров русского, арабского и китайского происхождения, иногда его заказывают и туристы.Самый дорогой сыр, который продавался в 2020 году, – "Пуле" (Pule) — производится в Сербии. Он имеет мягкую рыхлую текстуру и слегка сладковатый и ореховый привкус. Цена в розницу – свыше 90 800 рублей за килограмм. Однако на специализированных аукционах, в зависимости от года и количества произведенного продукта, стоимость может достигать и 2800 долларов за килограмм. "Пуле" делают из молока, полученного ручной дойкой балканских ослиц, которые живут в природном заповеднике Засавица. 15 животных дают менее 3,7 литра молока в сутки, а для производства килограмма продукта требуется по меньшей мере 25 литров. Ослиное молоко очено полезно — в нем в 60 раз больше витамина С, чем в коровьем, а жирность — всего один процент. Но в нем очень мало казеина, поэтому сыр из него делать крайне сложно. Этим занимается единственный сыродел – Слободан Симич, объем его производства – от шести до 12 кг в год.Самый редкий и дорогой мире — мед диких горных пчел, которые обитают в труднодоступных пещерах на плато Сарычаир в Турции. На родине его называют "пери балы" ("сказочный мед"), а в западных СМИ — "эльфийский мед". В 2009 году килограмм этого продукта был продан на аукционе во Франции за 45 тысяч евро. В Турции можно купить за пять тысяч евро (440 тысяч рублей). Хозяин пасеки Гюнай Гюндюз продает его в банках по 170 и 240 грамм, и их цена составит, соответственно, 850 и 1200 евро. Точное место сбора (для которого каждый раз приходится привлекать специально обученных альпинистов) он держит в тайне. Заказы на "пери балы" у него делают, в том числе, шейхи арабских государств Персидского залива. Самый дорогой сорт пива — продукт американо-шотландской краудфандинговой пивоварни BrewDog. Это крепкий (55 градусов) бельгийский светлый эль под названием "Конец истории" (The End of History), настоянный на шотландской крапиве и ягодах можжевельника. Каждая из 650-миллилитровых бутылок первой лимитированной серии стоила 765 долларов (58,9 тысячи рублей). 11 из них были проданы в оригинальных таксидермических футлярах из натуральных шкурок горностаев и белок. Животных для этого не убивали – все шкурки были взяты от зверьков, случайно погибших на автодорогах. Сейчас это пиво стоит гораздо дороже: изготавливается по спецзаказу и выдается в качестве подарка тем, кто проинвестирует в капитал пивоварни 20 тысяч долларов (больше полутора миллионов рублей).Название "Конец Истории" было взято из известного произведения футуролога Френсиса Фукуямы, в котором подчеркивалось, что человеческая цивилизация достигла пика своего развития. Как и пивовары — сделали самый крепкий напиток в мире, "венец пивоварения".

https://ria.ru/20210115/diety-1593035242.html

шотландия

сербия

турция

сша

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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