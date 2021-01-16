Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210116/probki-1593323047.html
Пробки в Москве достигли семи баллов
Пробки в Москве достигли семи баллов
Пробки в Москве в субботу днем достигли семи баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T14:23
2021-01-16T14:23
михаил леус
анна мохова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155079/01/1550790100_0:278:3099:2021_1920x0_80_0_0_db855f0c1a8b6a663141367e350b4d25.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пробки в Москве в субботу днем достигли семи баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Наибольшие трудности для автотранспорта наблюдаются на въездах в Москву в сторону центра города - стоят Ленинградское, Ярославское, Симферопольское, Каширское, Волковское шоссе.Движение затруднено и в центре города. Сложная ситуация на Садовом кольце. Серьезные затруднения наблюдаются на Моховой, Пятницкой улицах, Новом Арбате, Болотной, Москворецкой, Пречистенской и Софийской набережных.Затруднения есть и на участках третьего транспортного кольца (ТТК), особенно на севере и западе. Пробки сформировались и на МКАДе - на севере, востоке, юго-востоке и юге.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в субботу в столице ожидается температура -15 градусов, сильный снег, порывистый ветер и низкое давление. Он отметил, что максимальная температура воздуха в столице -13…-15 градусов, по области от -12 до -18 градусов.
https://ria.ru/20210116/boy-so-snegom-kommunalnye-sluzhby-gotovy--1593316005.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155079/01/1550790100_84:0:2779:2021_1920x0_80_0_0_185ba4a20d50a7255b84f0c0b3e3912a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил леус, анна мохова, общество

Пробки в Москве достигли семи баллов

14:23 16.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоСнегопад в Москве. 13 февраля 2019
Снегопад в Москве. 13 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пробки в Москве в субботу днем достигли семи баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
Наибольшие трудности для автотранспорта наблюдаются на въездах в Москву в сторону центра города - стоят Ленинградское, Ярославское, Симферопольское, Каширское, Волковское шоссе.
Бой со снегом: коммунальные службы готовы - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
Вчера, 13:06
Бой со снегом: коммунальные службы готовы Начало года в Москве вышло снежным. Коммунальные службы приступили к уборке. На дороги выведено порядка 10 тысяч машин и свыше 60 тысяч работников.
Движение затруднено и в центре города. Сложная ситуация на Садовом кольце. Серьезные затруднения наблюдаются на Моховой, Пятницкой улицах, Новом Арбате, Болотной, Москворецкой, Пречистенской и Софийской набережных.
Затруднения есть и на участках третьего транспортного кольца (ТТК), особенно на севере и западе. Пробки сформировались и на МКАДе - на севере, востоке, юго-востоке и юге.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в субботу в столице ожидается температура -15 градусов, сильный снег, порывистый ветер и низкое давление. Он отметил, что максимальная температура воздуха в столице -13…-15 градусов, по области от -12 до -18 градусов.
 
Михаил ЛеусАнна МоховаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59ABC: Джулиани объявил об участии в защите Трампа по делу об импичменте
06:50Monde diplomatique заявила о способности "Спутника V" подавить пандемию
06:45"Это похоронный звон": британский журналист предрек распад страны
05:20На МКАД восстановили движение после ДТП с тремя автомобилями
05:18Машинист обратился к россиянам после спасения упавшего на рельсы ребенка
05:15У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение
05:10Миротворцы помогли почти 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
05:06Вильфанд рассказал о сильных крещенских морозах в Москве и области
04:44Опубликовано видео наезда автомобиля на толпу в Петербурге
04:15Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 56 человек
04:10Врач дал советы перед крещенскими купаниями во время пандемии
03:45NBC: ФБР расследует версию об иностранном вмешательстве в штурм Капитолия
03:42Названы пять российских кораблей, которые доминируют в Черном море
03:38В Бразилии отклонили запрос об экстренном применении "Спутник V"
03:27Минцифры анонсировало эксперимент с водительскими правами в ряде регионов
03:25Источники раскрыли планы России в отношении самолетов "открытого неба"
03:22Глава популярного у сторонников Трампа приложения рассказал об угрозах
03:13Ракетам с метановым двигателем прочат возможность летать до 50 раз
03:13Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде на большей части России
03:06Вильфанд предупредил о сильном потеплении в центре Европейской России
Лента новостейМолния