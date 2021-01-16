https://ria.ru/20210116/probki-1593323047.html

Пробки в Москве достигли семи баллов

Пробки в Москве достигли семи баллов

Пробки в Москве в субботу днем достигли семи баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T14:23

2021-01-16T14:23

2021-01-16T14:23

михаил леус

анна мохова

общество

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пробки в Москве в субботу днем достигли семи баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Наибольшие трудности для автотранспорта наблюдаются на въездах в Москву в сторону центра города - стоят Ленинградское, Ярославское, Симферопольское, Каширское, Волковское шоссе.Движение затруднено и в центре города. Сложная ситуация на Садовом кольце. Серьезные затруднения наблюдаются на Моховой, Пятницкой улицах, Новом Арбате, Болотной, Москворецкой, Пречистенской и Софийской набережных.Затруднения есть и на участках третьего транспортного кольца (ТТК), особенно на севере и западе. Пробки сформировались и на МКАДе - на севере, востоке, юго-востоке и юге.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в субботу в столице ожидается температура -15 градусов, сильный снег, порывистый ветер и низкое давление. Он отметил, что максимальная температура воздуха в столице -13…-15 градусов, по области от -12 до -18 градусов.

https://ria.ru/20210116/boy-so-snegom-kommunalnye-sluzhby-gotovy--1593316005.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, анна мохова, общество