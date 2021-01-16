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Мясников назвал неочевидные признаки инфаркта
Мясников назвал неочевидные признаки инфаркта
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что кашель и одышка в некоторых случаях могут быть симптомами инфаркта. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T15:31
2021-01-16T15:31
2021-01-16T16:57
александр мясников (врач)
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что кашель и одышка в некоторых случаях могут быть симптомами инфаркта.По его словам, наиболее распространенным признаком инфаркта миокарда считается давящая боль за грудиной, но она может не ощущаться, например, у женщин и диабетиков.К числу нетипичных симптомов он отнес следующие проявления:По словам врача, боль при инфаркте может быть разной. Например, она может ощущаться в животе. Помимо этого, инфаркт может сопровождаться отрыжкой и ощущением изжоги, пациенты могут чувствовать зубную боль, неприятные ощущения в области шеи и даже в пальцах.К тому же инфаркт и стенокардия могут происходить бессимптомно, добавил Мясников.Он также перечислил факторы риска для развития инфаркта:По его словам, у каждого пятого человека с такими факторами есть бессимптомная стенокардия.
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александр мясников (врач), россия, здоровье, общество
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия 1"
рассказал, что кашель и одышка в некоторых случаях могут быть симптомами инфаркта.
По его словам, наиболее распространенным признаком инфаркта миокарда считается давящая боль за грудиной, но она может не ощущаться, например, у женщин и диабетиков.
К числу нетипичных симптомов он отнес следующие проявления:
—одышка;
—затруднение дыхания;
—кашель;
—слабость;
—холодный пот.
По словам врача, боль при инфаркте может быть разной. Например, она может ощущаться в животе. Помимо этого, инфаркт может сопровождаться отрыжкой и ощущением изжоги, пациенты могут чувствовать зубную боль, неприятные ощущения в области шеи и даже в пальцах.
К тому же инфаркт и стенокардия могут происходить бессимптомно, добавил Мясников.
Он также перечислил факторы риска для развития инфаркта:
—возраст старше 45 лет;
—курение;
—избыточный вес;
—малоподвижный образ жизни;
—повышенный холестерин, сахар или артериальное давление.
По его словам, у каждого пятого человека с такими факторами есть бессимптомная стенокардия.