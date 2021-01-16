https://ria.ru/20210116/priznaki-1593331094.html

Мясников назвал неочевидные признаки инфаркта

Мясников назвал неочевидные признаки инфаркта

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что кашель и одышка в некоторых случаях могут быть симптомами инфаркта. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T15:31

2021-01-16T15:31

2021-01-16T16:57

александр мясников (врач)

россия

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571840096_0:210:2894:1838_1920x0_80_0_0_0ede2320530ba9b360ac5e8ef82663eb.jpg

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что кашель и одышка в некоторых случаях могут быть симптомами инфаркта.По его словам, наиболее распространенным признаком инфаркта миокарда считается давящая боль за грудиной, но она может не ощущаться, например, у женщин и диабетиков.К числу нетипичных симптомов он отнес следующие проявления:По словам врача, боль при инфаркте может быть разной. Например, она может ощущаться в животе. Помимо этого, инфаркт может сопровождаться отрыжкой и ощущением изжоги, пациенты могут чувствовать зубную боль, неприятные ощущения в области шеи и даже в пальцах.К тому же инфаркт и стенокардия могут происходить бессимптомно, добавил Мясников.Он также перечислил факторы риска для развития инфаркта:По его словам, у каждого пятого человека с такими факторами есть бессимптомная стенокардия.

https://ria.ru/20210113/serdtse-1592924626.html

https://ria.ru/20201228/produkty-1591272949.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), россия, здоровье, общество