Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210116/priznaki-1593331094.html
Мясников назвал неочевидные признаки инфаркта
Мясников назвал неочевидные признаки инфаркта
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что кашель и одышка в некоторых случаях могут быть симптомами инфаркта. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T15:31
2021-01-16T16:57
александр мясников (врач)
россия
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571840096_0:210:2894:1838_1920x0_80_0_0_0ede2320530ba9b360ac5e8ef82663eb.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что кашель и одышка в некоторых случаях могут быть симптомами инфаркта.По его словам, наиболее распространенным признаком инфаркта миокарда считается давящая боль за грудиной, но она может не ощущаться, например, у женщин и диабетиков.К числу нетипичных симптомов он отнес следующие проявления:По словам врача, боль при инфаркте может быть разной. Например, она может ощущаться в животе. Помимо этого, инфаркт может сопровождаться отрыжкой и ощущением изжоги, пациенты могут чувствовать зубную боль, неприятные ощущения в области шеи и даже в пальцах.К тому же инфаркт и стенокардия могут происходить бессимптомно, добавил Мясников.Он также перечислил факторы риска для развития инфаркта:По его словам, у каждого пятого человека с такими факторами есть бессимптомная стенокардия.
https://ria.ru/20210113/serdtse-1592924626.html
https://ria.ru/20201228/produkty-1591272949.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571840096_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_98c9b5ce4d44b32746a06ba5e8cb4961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мясников (врач), россия, здоровье, общество

Мясников назвал неочевидные признаки инфаркта

15:31 16.01.2021 (обновлено: 16:57 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что кашель и одышка в некоторых случаях могут быть симптомами инфаркта.
По его словам, наиболее распространенным признаком инфаркта миокарда считается давящая боль за грудиной, но она может не ощущаться, например, у женщин и диабетиков.
Человеческое сердце с ЭКГ - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 23:59Наука
Выявлен ранний признак сердечных заболеваний
К числу нетипичных симптомов он отнес следующие проявления:
  • одышка;
  • затруднение дыхания;
  • кашель;
  • слабость;
  • холодный пот.
По словам врача, боль при инфаркте может быть разной. Например, она может ощущаться в животе. Помимо этого, инфаркт может сопровождаться отрыжкой и ощущением изжоги, пациенты могут чувствовать зубную боль, неприятные ощущения в области шеи и даже в пальцах.
Прилавок с овощами на Даниловском рынке в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
28 декабря 2020, 17:48
Названы продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний
К тому же инфаркт и стенокардия могут происходить бессимптомно, добавил Мясников.
Он также перечислил факторы риска для развития инфаркта:
  • возраст старше 45 лет;
  • курение;
  • избыточный вес;
  • малоподвижный образ жизни;
  • повышенный холестерин, сахар или артериальное давление.
По его словам, у каждого пятого человека с такими факторами есть бессимптомная стенокардия.
 
Александр Мясников (врач)РоссияЗдоровьеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59ABC: Джулиани объявил об участии в защите Трампа по делу об импичменте
06:50Monde diplomatique заявила о способности "Спутника V" подавить пандемию
06:45"Это похоронный звон": британский журналист предрек распад страны
05:20На МКАД восстановили движение после ДТП с тремя автомобилями
05:18Машинист обратился к россиянам после спасения упавшего на рельсы ребенка
05:15У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение
05:10Миротворцы помогли почти 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
05:06Вильфанд рассказал о сильных крещенских морозах в Москве и области
04:44Опубликовано видео наезда автомобиля на толпу в Петербурге
04:15Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 56 человек
04:10Врач дал советы перед крещенскими купаниями во время пандемии
03:45NBC: ФБР расследует версию об иностранном вмешательстве в штурм Капитолия
03:42Названы пять российских кораблей, которые доминируют в Черном море
03:38В Бразилии отклонили запрос об экстренном применении "Спутник V"
03:27Минцифры анонсировало эксперимент с водительскими правами в ряде регионов
03:25Источники раскрыли планы России в отношении самолетов "открытого неба"
03:22Глава популярного у сторонников Трампа приложения рассказал об угрозах
03:13Ракетам с метановым двигателем прочат возможность летать до 50 раз
03:13Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде на большей части России
03:06Вильфанд предупредил о сильном потеплении в центре Европейской России
Лента новостейМолния