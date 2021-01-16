https://ria.ru/20210116/potok-1593362099.html

Zurich не комментирует сообщения об отказе от "Северного потока — 2"

Zurich не комментирует сообщения об отказе от "Северного потока — 2"

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group не комментирует информацию СМИ о ее намерении отказаться от страхования строительства "Северного потока 2" РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T22:59

2021-01-16T22:59

2021-01-16T23:43

allseas

северный поток — 2

балтийское море

дональд трамп

zurich insurance group

сша

украина

в мире

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ЦЮРИХ, 16 янв - РИА Новости. Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group не комментирует информацию СМИ о ее намерении отказаться от страхования строительства "Северного потока 2" из-за угрозы американских санкций, заявил РИА Новости представитель пресс-службы компании Томас Баер.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Zurich Insurance Group перестанет страховать строительство трубопровода "Северный поток 2" из-за угрозы санкций со стороны США."По причинам конфиденциальности мы не комментируем какие-либо отношения с клиентами", - говорится в ответе Баера на просьбу прокомментировать сообщение СМИ об отказе от страхования "Северного потока 2".Он также добавил, что, как и прежде, позиция Zurich Insurance Group остается неизменной: в компании действует всеобъемлющая система соблюдения нормативных требований, и она обязуется полностью соблюдать все применимые правила санкций.На этой неделе агентство Рейтер со ссылкой на источники также сообщало, что госдеп США в январе уведомил о риске санкций несколько европейских компаний, которые ведомство подозревает в оказании помощи России со строительством "Северного потока 2". По данным источников, возможным страховщиком проекта является Zurich Insurance Group."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Сенат США 1 января проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Оборонный бюджет, в том числе, предусматривает расширение санкций против "Северного потока 2". В частности, документ распространяет их на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации.

https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html

https://ria.ru/20210116/potok-1593293255.html

балтийское море

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, северный поток — 2, балтийское море, дональд трамп, zurich insurance group, сша, украина, в мире