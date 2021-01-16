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СМИ узнали об отказе Zurich страховать Nord Stream 2
СМИ узнали об отказе Zurich страховать Nord Stream 2
Швейцарская компания Zurich Insurance Group перестанет страховать строительство трубопровода "Северный поток — 2" из-за угрозы санкций США, сообщило агентство... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T19:08
2021-01-16T20:36
allseas
северный поток — 2
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дональд трамп
сша
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Швейцарская компания Zurich Insurance Group перестанет страховать строительство трубопровода "Северный поток — 2" из-за угрозы санкций США, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.По их данным, группа может попасть под новые ограничения Вашингтона, направленные против компаний, которые предоставляют услуги по страхованию и технической сертификации.Zurich Insurance Group не комментирует возможные санкции из-за "Северного потока — 2".В компании ранее сообщили РИА Новости, что "в Zurich Insurance действует всеобъемлющая система нормативно-правового соответствия, и она стремится полностью соблюдать все применимые правила санкций". Там также добавили, что не комментируют отношения с конкретными клиентами.Санкции США против газопроводаСША, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, активно выступают против строительства российского газопровода. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции в отношении проекта, в результате строительство было приостановлено. Сенат США 1 января проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев вето президента Дональда Трампа. Документ, в том числе, предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". В частности, они распространились и на организации, оказывающие услуги по испытаниям и сертификации трубы.Норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать. Перспектива введения санкций также заставила датскую консалтинговую фирму Rambøll отказаться от участия в прокладке последнего отрезка "Северного потока — 2".
https://ria.ru/20210115/potok-1593049246.html
https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html
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allseas, северный поток — 2, балтийское море, дональд трамп, сша, украина, в мире

СМИ узнали об отказе Zurich страховать Nord Stream 2

19:08 16.01.2021 (обновлено: 20:36 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Швейцарская компания Zurich Insurance Group перестанет страховать строительство трубопровода "Северный поток — 2" из-за угрозы санкций США, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, группа может попасть под новые ограничения Вашингтона, направленные против компаний, которые предоставляют услуги по страхованию и технической сертификации.
Zurich Insurance Group не комментирует возможные санкции из-за "Северного потока — 2".
В компании ранее сообщили РИА Новости, что "в Zurich Insurance действует всеобъемлющая система нормативно-правового соответствия, и она стремится полностью соблюдать все применимые правила санкций". Там также добавили, что не комментируют отношения с конкретными клиентами.
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Санкции США против газопровода

США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, активно выступают против строительства российского газопровода. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции в отношении проекта, в результате строительство было приостановлено.
Сенат США 1 января проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев вето президента Дональда Трампа. Документ, в том числе, предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". В частности, они распространились и на организации, оказывающие услуги по испытаниям и сертификации трубы.
Норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать. Перспектива введения санкций также заставила датскую консалтинговую фирму Rambøll отказаться от участия в прокладке последнего отрезка "Северного потока — 2".
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