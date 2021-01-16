https://ria.ru/20210116/potok-1593348351.html

СМИ узнали об отказе Zurich страховать Nord Stream 2

СМИ узнали об отказе Zurich страховать Nord Stream 2

Швейцарская компания Zurich Insurance Group перестанет страховать строительство трубопровода "Северный поток — 2" из-за угрозы санкций США, сообщило агентство... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T19:08

2021-01-16T19:08

2021-01-16T20:36

allseas

северный поток — 2

балтийское море

дональд трамп

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593142126_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_067641a953a567ead84edd407c71e41f.jpg

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Швейцарская компания Zurich Insurance Group перестанет страховать строительство трубопровода "Северный поток — 2" из-за угрозы санкций США, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.По их данным, группа может попасть под новые ограничения Вашингтона, направленные против компаний, которые предоставляют услуги по страхованию и технической сертификации.Zurich Insurance Group не комментирует возможные санкции из-за "Северного потока — 2".В компании ранее сообщили РИА Новости, что "в Zurich Insurance действует всеобъемлющая система нормативно-правового соответствия, и она стремится полностью соблюдать все применимые правила санкций". Там также добавили, что не комментируют отношения с конкретными клиентами.Санкции США против газопроводаСША, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, активно выступают против строительства российского газопровода. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции в отношении проекта, в результате строительство было приостановлено. Сенат США 1 января проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев вето президента Дональда Трампа. Документ, в том числе, предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". В частности, они распространились и на организации, оказывающие услуги по испытаниям и сертификации трубы.Норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать. Перспектива введения санкций также заставила датскую консалтинговую фирму Rambøll отказаться от участия в прокладке последнего отрезка "Северного потока — 2".

https://ria.ru/20210115/potok-1593049246.html

https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html

балтийское море

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, северный поток — 2, балтийское море, дональд трамп, сша, украина, в мире