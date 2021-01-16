https://ria.ru/20210116/potok-1593293255.html

Депутат рассказал, как извлечь выгоду из проблем с "Северным потоком — 2"

Депутат рассказал, как извлечь выгоду из проблем с "Северным потоком — 2"

Россия может сыграть в свою пользу на противоречиях между США и Европой в вопросе "Северного потока — 2", считает первый замглавы комитета Госдумы по... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T08:04

2021-01-16T08:04

2021-01-16T16:20

россия

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

северный поток

госдума рф

сергей калашников

джо байден

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россия может сыграть в свою пользу на противоречиях между США и Европой в вопросе "Северного потока — 2", считает первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.Эксперт по внешней политике Николас Бёрнс, консультировавший Джо Байдена во время предвыборной кампании, ранее заявил, что необходимо приостановить действие санкций против "Северного потока — 2", при этом европейцы должны в ответ на время остановить строительство. По мнению Бёрнса, это дало бы Германии и новым властям США время на обсуждение проекта и урегулирование конфликта.Калашников отметил многовекторность международных отношений. По его словам, на данный момент идет международная игра, в том числе между Америкой и Европой, где вопрос "Северного потока" выступает одной из козырных карт в руках американцев, которую они используют через применение санкций."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

https://ria.ru/20210116/potok-1593291243.html

https://ria.ru/20210115/potok-1593182598.html

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балтийское море

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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, северный поток, госдума рф, сергей калашников, джо байден, москва, германия, сша