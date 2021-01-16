Депутат рассказал, как извлечь выгоду из проблем с "Северным потоком — 2"
08:04 16.01.2021 (обновлено: 16:20 16.01.2021)
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубоукладочное судно "Фортуна" в порту Висмар, Германия
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россия может сыграть в свою пользу на противоречиях между США и Европой в вопросе "Северного потока — 2", считает первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.
Эксперт по внешней политике Николас Бёрнс, консультировавший Джо Байдена во время предвыборной кампании, ранее заявил, что необходимо приостановить действие санкций против "Северного потока — 2", при этом европейцы должны в ответ на время остановить строительство. По мнению Бёрнса, это дало бы Германии и новым властям США время на обсуждение проекта и урегулирование конфликта.
Калашников отметил многовекторность международных отношений. По его словам, на данный момент идет международная игра, в том числе между Америкой и Европой, где вопрос "Северного потока" выступает одной из козырных карт в руках американцев, которую они используют через применение санкций.
"Я думаю, что это заявление — хороший знак, свидетельствующий о том, что мы можем включиться в более такую стереоскопическую игру, в которой и сыграть на противоречиях между Европой и Америкой. То есть в любом случае это показатель того, что мы тоже участники большой игры", — сказал РИА Новости Калашников.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
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