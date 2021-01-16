https://ria.ru/20210116/potok-1593291243.html

В ФРГ назвали возможное препятствие для достройки "Северного потока — 2"

В ФРГ назвали возможное препятствие для достройки "Северного потока — 2"

Возможное продление локдауна в Германии не только может привести к тяжелейшим последствиям для экономики, но и, вероятно, повлияет на строительство газопровода... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T07:30

2021-01-16T07:30

2021-01-16T09:37

вальдемар гердт

россия

allseas

северный поток — 2

балтийское море

германия

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Возможное продление локдауна в Германии не только может привести к тяжелейшим последствиям для экономики, но и, вероятно, повлияет на строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт в беседе с телеканалом "360".По мнению депутата, возможные экономические последствия затронут и все соседние государства, в том числе Россию, с которой у Германии есть общий проект — "Северный поток — 2".Однако он считает, что проект все же закончат.Кроме того, депутат напомнил, что экономические связи России и Германии касаются не только энергетической сферы, так что и последствия локдауна в его стране для России не ограничатся исключительно влиянием на "Северный поток — 2".Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые европейские страны. В конце 2019 года США включили санкции против газопровода в оборонный бюджет, из-за чего швейцарская компания Allseas сразу же остановила укладку труб.Строительство возобновилось год спустя — в декабре судно "Фортуна" уложило 2,6 километра труб в водах Германии. Недостроенными остаются примерно 148 из 2460 километров — 120 километров в водах Дании и 28 — в водах Германии.

https://ria.ru/20210115/potok-1593205704.html

https://ria.ru/20210115/gazoprovod-1593228878.html

россия

балтийское море

германия

сша

украина

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вальдемар гердт, россия, allseas, северный поток — 2, балтийское море, германия, сша, украина, в мире, экономика