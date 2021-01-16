В ФРГ назвали возможное препятствие для достройки "Северного потока — 2"
07:30 16.01.2021 (обновлено: 09:37 16.01.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Возможное продление локдауна в Германии не только может привести к тяжелейшим последствиям для экономики, но и, вероятно, повлияет на строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт в беседе с телеканалом "360".
"Это очень серьезное испытание для всего бизнеса. Думаю, что большинство малого и среднего бизнеса от локдауна нормально восстановиться не сможет. <…> Целые отрасли останутся в руинах. Это сотни тысяч безработных, невыплаченных кредитов, потерянный бизнес", — считает Гердт.
По мнению депутата, возможные экономические последствия затронут и все соседние государства, в том числе Россию, с которой у Германии есть общий проект — "Северный поток — 2".
"Если экономика Германии и ЕС сейчас рухнет, то спроса на это топливо не будет такого большого, как предполагалось, поэтому, может быть, не надо так быстро и так срочно его достраивать", — сказал Гердт.
Однако он считает, что проект все же закончат.
Кроме того, депутат напомнил, что экономические связи России и Германии касаются не только энергетической сферы, так что и последствия локдауна в его стране для России не ограничатся исключительно влиянием на "Северный поток — 2".
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые европейские страны. В конце 2019 года США включили санкции против газопровода в оборонный бюджет, из-за чего швейцарская компания Allseas сразу же остановила укладку труб.
Строительство возобновилось год спустя — в декабре судно "Фортуна" уложило 2,6 километра труб в водах Германии. Недостроенными остаются примерно 148 из 2460 километров — 120 километров в водах Дании и 28 — в водах Германии.