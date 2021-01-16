Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210116/potok-1593291243.html
В ФРГ назвали возможное препятствие для достройки "Северного потока — 2"
В ФРГ назвали возможное препятствие для достройки "Северного потока — 2"
Возможное продление локдауна в Германии не только может привести к тяжелейшим последствиям для экономики, но и, вероятно, повлияет на строительство газопровода... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T07:30
2021-01-16T09:37
вальдемар гердт
россия
allseas
северный поток — 2
балтийское море
германия
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593098384_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_57b0ce10d0a5c7dc21ecc34133c9e47b.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Возможное продление локдауна в Германии не только может привести к тяжелейшим последствиям для экономики, но и, вероятно, повлияет на строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт в беседе с телеканалом "360".По мнению депутата, возможные экономические последствия затронут и все соседние государства, в том числе Россию, с которой у Германии есть общий проект — "Северный поток — 2".Однако он считает, что проект все же закончат.Кроме того, депутат напомнил, что экономические связи России и Германии касаются не только энергетической сферы, так что и последствия локдауна в его стране для России не ограничатся исключительно влиянием на "Северный поток — 2".Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые европейские страны. В конце 2019 года США включили санкции против газопровода в оборонный бюджет, из-за чего швейцарская компания Allseas сразу же остановила укладку труб.Строительство возобновилось год спустя — в декабре судно "Фортуна" уложило 2,6 километра труб в водах Германии. Недостроенными остаются примерно 148 из 2460 километров — 120 километров в водах Дании и 28 — в водах Германии.
https://ria.ru/20210115/potok-1593205704.html
https://ria.ru/20210115/gazoprovod-1593228878.html
россия
балтийское море
германия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593098384_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5ccad4fde169b9fc6ca4f4b75ed3dc4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вальдемар гердт, россия, allseas, северный поток — 2, балтийское море, германия, сша, украина, в мире, экономика

В ФРГ назвали возможное препятствие для достройки "Северного потока — 2"

07:30 16.01.2021 (обновлено: 09:37 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Возможное продление локдауна в Германии не только может привести к тяжелейшим последствиям для экономики, но и, вероятно, повлияет на строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт в беседе с телеканалом "360".

"Это очень серьезное испытание для всего бизнеса. Думаю, что большинство малого и среднего бизнеса от локдауна нормально восстановиться не сможет. <…> Целые отрасли останутся в руинах. Это сотни тысяч безработных, невыплаченных кредитов, потерянный бизнес", — считает Гердт.

По мнению депутата, возможные экономические последствия затронут и все соседние государства, в том числе Россию, с которой у Германии есть общий проект — "Северный поток — 2".

"Если экономика Германии и ЕС сейчас рухнет, то спроса на это топливо не будет такого большого, как предполагалось, поэтому, может быть, не надо так быстро и так срочно его достраивать", — сказал Гердт.

Однако он считает, что проект все же закончат.
Кроме того, депутат напомнил, что экономические связи России и Германии касаются не только энергетической сферы, так что и последствия локдауна в его стране для России не ограничатся исключительно влиянием на "Северный поток — 2".
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 15:00Выборы президента США — 2020
Советник Байдена выступил за отмену санкций против "Северного потока — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые европейские страны. В конце 2019 года США включили санкции против газопровода в оборонный бюджет, из-за чего швейцарская компания Allseas сразу же остановила укладку труб.
Строительство возобновилось год спустя — в декабре судно "Фортуна" уложило 2,6 километра труб в водах Германии. Недостроенными остаются примерно 148 из 2460 километров — 120 километров в водах Дании и 28 — в водах Германии.
Судно-трубоукладчик Фортуна - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 16:53
Nord Stream 2 назвала сроки возобновления укладки "Северного потока — 2"
 
Вальдемар ГердтРоссияAllseasСеверный поток — 2Балтийское мореГерманияСШАУкраинаВ миреЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59ABC: Джулиани объявил об участии в защите Трампа по делу об импичменте
06:50Monde diplomatique заявила о способности "Спутника V" подавить пандемию
06:45"Это похоронный звон": британский журналист предрек распад страны
05:20На МКАД восстановили движение после ДТП с тремя автомобилями
05:18Машинист обратился к россиянам после спасения упавшего на рельсы ребенка
05:15У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение
05:10Миротворцы помогли почти 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
05:06Вильфанд рассказал о сильных крещенских морозах в Москве и области
04:44Опубликовано видео наезда автомобиля на толпу в Петербурге
04:15Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 56 человек
04:10Врач дал советы перед крещенскими купаниями во время пандемии
03:45NBC: ФБР расследует версию об иностранном вмешательстве в штурм Капитолия
03:42Названы пять российских кораблей, которые доминируют в Черном море
03:38В Бразилии отклонили запрос об экстренном применении "Спутник V"
03:27Минцифры анонсировало эксперимент с водительскими правами в ряде регионов
03:25Источники раскрыли планы России в отношении самолетов "открытого неба"
03:22Глава популярного у сторонников Трампа приложения рассказал об угрозах
03:13Ракетам с метановым двигателем прочат возможность летать до 50 раз
03:13Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде на большей части России
03:06Вильфанд предупредил о сильном потеплении в центре Европейской России
Лента новостейМолния