https://ria.ru/20210116/podrostok-1593321851.html
В Москве подросток погиб из-за отравления "веселящим газом"
В Москве подросток погиб из-за отравления "веселящим газом"
Прокуратура Москвы проводит проверку в связи со смертью подростка на северо-востоке столицы после покупки баллона с закисью азота, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T14:14
2021-01-16T14:14
2021-01-16T19:17
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Прокуратура Москвы проводит проверку в связи со смертью подростка на северо-востоке столицы после покупки баллона с закисью азота, сообщает пресс-служба ведомства.Установлено, что 14 января в квартире жилого дома по улице Кучин переулок был обнаружен труп несовершеннолетнего 2004 года рождения.В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели на северо-востоке столицы подростка после употребления веселящего газа, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.Отмечается, что во время осмотра квартиры погибшего был обнаружен баллон закиси азота (веселящий газ). По предварительным данным, подросток задохнулся от рвотных масс.Добавляется, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Кроме того, назначены судебно-медицинские экспертизы.
https://ria.ru/20210115/provokatsiya-1593181128.html
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Прокуратура Москвы
проводит проверку в связи со смертью подростка на северо-востоке столицы после покупки баллона с закисью азота, сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуратура Москвы проводит проверку в связи со смертью несовершеннолетнего на северо-востоке столицы", - говорится в сообщении.
Установлено, что 14 января в квартире жилого дома по улице Кучин переулок был обнаружен труп несовершеннолетнего 2004 года рождения.
"По предварительной информации, незадолго до смерти несовершеннолетний сделал заказ на доставку баллона, наполненного предположительно закисью азота (веселящий газ)", - пояснили в ведомстве.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели на северо-востоке столицы подростка после употребления веселящего газа, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК
России по Москве Юлия Иванова
.
"Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время осмотра квартиры погибшего был обнаружен баллон закиси азота (веселящий газ). По предварительным данным, подросток задохнулся от рвотных масс.
Добавляется, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Кроме того, назначены судебно-медицинские экспертизы.