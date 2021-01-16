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Полиция рассказала подробности дела о финансовой пирамиде в КБР
Полиция рассказала подробности дела о финансовой пирамиде в КБР
Ущерб от действий подозреваемых в организации в соцсетях финансовой пирамиды жительниц Кабардино-Балкарии превысил 260 миллионов рублей, прокуратура республики... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T11:39
2021-01-16T11:39
кабардино-балкарская республика (кбр)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 16 янв – РИА Новости. Ущерб от действий подозреваемых в организации в соцсетях финансовой пирамиды жительниц Кабардино-Балкарии превысил 260 миллионов рублей, прокуратура республики контролирует расследование уголовных дел по этим фактам, сообщает региональное надзорное ведомство.Ранее появились сообщения о том, что жители Кабардино-Балкарии стали жертвами мошенников, действующих в соцсети. По данным регионального МВД, в территориальные подразделения полиции обратились свыше 600 жителей республики. По их обращениям возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества" УК РФ, санкции которых предусматривают до 10 лет лишения свободы. Предварительный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 200 миллионов рублей. Были арестованы шесть жительниц КБР в возрасте от 21 до 34 лет.По информации МВД, злоумышленники разместили в соцсети объявление о возможности инвестировать деньги в прибыльные бизнес-проекты. Они обещали вкладчикам доход в размере до 100% от суммы вклада ежемесячно. При этом вести предпринимательскую деятельность подозреваемые не планировали, а выплата прибыли осуществлялась за счет средств, поступивших от новых клиентов.Отмечается, что ход и результаты расследования уголовных дел контролируются прокуратурой республики.
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кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия

Полиция рассказала подробности дела о финансовой пирамиде в КБР

11:39 16.01.2021
 
© Фото : Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской РеспубликеПолицией задержаны подозреваемые в мошенничестве и организации деятельности по привлечению денежных средств в КБР
Полицией задержаны подозреваемые в мошенничестве и организации деятельности по привлечению денежных средств в КБР - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© Фото : Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике
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НАЛЬЧИК, 16 янв – РИА Новости. Ущерб от действий подозреваемых в организации в соцсетях финансовой пирамиды жительниц Кабардино-Балкарии превысил 260 миллионов рублей, прокуратура республики контролирует расследование уголовных дел по этим фактам, сообщает региональное надзорное ведомство.
Ранее появились сообщения о том, что жители Кабардино-Балкарии стали жертвами мошенников, действующих в соцсети. По данным регионального МВД, в территориальные подразделения полиции обратились свыше 600 жителей республики. По их обращениям возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества" УК РФ, санкции которых предусматривают до 10 лет лишения свободы. Предварительный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 200 миллионов рублей. Были арестованы шесть жительниц КБР в возрасте от 21 до 34 лет.
По информации МВД, злоумышленники разместили в соцсети объявление о возможности инвестировать деньги в прибыльные бизнес-проекты. Они обещали вкладчикам доход в размере до 100% от суммы вклада ежемесячно. При этом вести предпринимательскую деятельность подозреваемые не планировали, а выплата прибыли осуществлялась за счет средств, поступивших от новых клиентов.
"Следствием установлено, что с февраля 2020 года по 6 января 2021 года неустановленные лица совместно с другими жителями республики, являющимися активными пользователями социальной сети Instagram, совершили хищение денежных средств граждан на сумму не менее 260 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ход и результаты расследования уголовных дел контролируются прокуратурой республики.
© Фото : Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской РеспубликеПолицией задержаны подозреваемые в мошенничестве и организации деятельности по привлечению денежных средств в КБР
Полицией задержаны подозреваемые в мошенничестве и организации деятельности по привлечению денежных средств в КБР - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© Фото : Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике
Полицией задержаны подозреваемые в мошенничестве и организации деятельности по привлечению денежных средств в КБР
 
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