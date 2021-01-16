https://ria.ru/20210116/piramida-1593309132.html

Полиция рассказала подробности дела о финансовой пирамиде в КБР

Полиция рассказала подробности дела о финансовой пирамиде в КБР

Ущерб от действий подозреваемых в организации в соцсетях финансовой пирамиды жительниц Кабардино-Балкарии превысил 260 миллионов рублей, прокуратура республики... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T11:39

2021-01-16T11:39

2021-01-16T11:39

кабардино-балкарская республика (кбр)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 16 янв – РИА Новости. Ущерб от действий подозреваемых в организации в соцсетях финансовой пирамиды жительниц Кабардино-Балкарии превысил 260 миллионов рублей, прокуратура республики контролирует расследование уголовных дел по этим фактам, сообщает региональное надзорное ведомство.Ранее появились сообщения о том, что жители Кабардино-Балкарии стали жертвами мошенников, действующих в соцсети. По данным регионального МВД, в территориальные подразделения полиции обратились свыше 600 жителей республики. По их обращениям возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества" УК РФ, санкции которых предусматривают до 10 лет лишения свободы. Предварительный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 200 миллионов рублей. Были арестованы шесть жительниц КБР в возрасте от 21 до 34 лет.По информации МВД, злоумышленники разместили в соцсети объявление о возможности инвестировать деньги в прибыльные бизнес-проекты. Они обещали вкладчикам доход в размере до 100% от суммы вклада ежемесячно. При этом вести предпринимательскую деятельность подозреваемые не планировали, а выплата прибыли осуществлялась за счет средств, поступивших от новых клиентов.Отмечается, что ход и результаты расследования уголовных дел контролируются прокуратурой республики.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия