https://ria.ru/20210116/petropavlovsk-1593342797.html

Экс-гендиректора Petropavlovsk Масловского перевели в "Матросскую тишину"

Экс-гендиректора Petropavlovsk Масловского перевели в "Матросскую тишину"

Обвиняемый в хищении более 95 миллионов рублей основатель и бывший гендиректор компании Petropavlovsk Павел Масловский переведен в московское СИЗО "Матросская... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T17:53

2021-01-16T17:53

2021-01-16T17:53

россия

онк

petropavlovsk plc

матросская тишина

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Обвиняемый в хищении более 95 миллионов рублей основатель и бывший гендиректор компании Petropavlovsk Павел Масловский переведен в московское СИЗО "Матросская тишина", сообщил РИА Новости зампредседателя ОНК столицы Богдан Эберт.Эберт также рассказал, что Масловский сейчас читает произведения Николая Гумилева. Жалоб у него нет.Тверской суд Москвы 25 декабря арестовал Масловского по обвинению в растрате, после заседания его увезли в ИВС на Петровке. По предварительной версии следствия, в 2018 году фигуранты дела похитили активы предприятия на 95 миллионов рублей.Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота.

https://ria.ru/20201022/petropavlovsk-1580960614.html

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2021

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россия, онк, petropavlovsk plc, матросская тишина, москва, происшествия