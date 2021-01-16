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Экс-гендиректора Petropavlovsk Масловского перевели в "Матросскую тишину"
Экс-гендиректора Petropavlovsk Масловского перевели в "Матросскую тишину"
Обвиняемый в хищении более 95 миллионов рублей основатель и бывший гендиректор компании Petropavlovsk Павел Масловский переведен в московское СИЗО "Матросская... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T17:53
2021-01-16T17:53
россия
онк
petropavlovsk plc
матросская тишина
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Обвиняемый в хищении более 95 миллионов рублей основатель и бывший гендиректор компании Petropavlovsk Павел Масловский переведен в московское СИЗО "Матросская тишина", сообщил РИА Новости зампредседателя ОНК столицы Богдан Эберт.Эберт также рассказал, что Масловский сейчас читает произведения Николая Гумилева. Жалоб у него нет.Тверской суд Москвы 25 декабря арестовал Масловского по обвинению в растрате, после заседания его увезли в ИВС на Петровке. По предварительной версии следствия, в 2018 году фигуранты дела похитили активы предприятия на 95 миллионов рублей.Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота.
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россия, онк, petropavlovsk plc, матросская тишина, москва, происшествия

Экс-гендиректора Petropavlovsk Масловского перевели в "Матросскую тишину"

17:53 16.01.2021
 
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкПавел Масловский
Павел Масловский - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Обвиняемый в хищении более 95 миллионов рублей основатель и бывший гендиректор компании Petropavlovsk Павел Масловский переведен в московское СИЗО "Матросская тишина", сообщил РИА Новости зампредседателя ОНК столицы Богдан Эберт.

"Мы посетили Павла Масловского. Его перевели из СИЗО-7 в следственный изолятор 99/1. Около двух недель он пробудет на карантине в одиночной камере. За это время он сдаст все необходимые анализы и поговорит с психологом", - сказал правозащитник.

Сотрудники компании Петропавловск - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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СК завел два уголовных дела против и.о. гендиректора Petropavlovsk
Эберт также рассказал, что Масловский сейчас читает произведения Николая Гумилева. Жалоб у него нет.
Тверской суд Москвы 25 декабря арестовал Масловского по обвинению в растрате, после заседания его увезли в ИВС на Петровке. По предварительной версии следствия, в 2018 году фигуранты дела похитили активы предприятия на 95 миллионов рублей.
Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота.
 
РоссияОНКPetropavlovsk PlcМатросская тишинаМоскваПроисшествия
 
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