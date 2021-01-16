И.о. главы Пентагона рассказал об уважении к российским военным
01:55 16.01.2021 (обновлено: 04:59 16.01.2021)
© AP PhotoИ. о. министра обороны США Кристофер Миллер
© AP Photo
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. И.о. министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что "с профессиональным уважением" относится к российским военным, которые, по его словам, смогли хорошо выступить при плохих изначальных условиях.
"Я с профессиональным уважением отношусь к тому, как они действуют. Думаю, что они очень хорошо разыграли очень плохие карты, которые у них были на руках", - сказал Миллер, стенограмму беседы которого с журналистами распространил в пятницу Пентагон. "Падение населения, единственный источник доходов от полезных ископаемых - мне профессионально нравится (результат)", - заявил Миллер.
По его словам, Россия "полезным для себя образом" использует целый ряд нестандартных военных концепций.
Сдерживание России и КНР является основной заявленной целью Пентагона. Ранее сообщалось, что эксперты в обнародованном на сайте НАТО докладе советуют альянсу в отношениях с Россией продолжать как меры по сдерживанию, так и диалог. В документе подчеркивается, что альянс считает РФ своим главным военным противником на ближайшее десятилетие. Как ожидается, этот доклад будет использован в будущем для подготовки стратегии НАТО, которую обсудят на предстоящем саммите в 2021 году.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.