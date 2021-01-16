https://ria.ru/20210116/pentagon-1593286725.html

И.о. главы Пентагона рассказал об уважении к российским военным

И.о. главы Пентагона рассказал об уважении к российским военным

И.о. министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что "с профессиональным уважением" относится к российским военным, которые, по его словам, смогли хорошо... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T01:55

2021-01-16T01:55

2021-01-16T04:59

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сергей лавров

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нато

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. И.о. министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что "с профессиональным уважением" относится к российским военным, которые, по его словам, смогли хорошо выступить при плохих изначальных условиях.По его словам, Россия "полезным для себя образом" использует целый ряд нестандартных военных концепций.Сдерживание России и КНР является основной заявленной целью Пентагона. Ранее сообщалось, что эксперты в обнародованном на сайте НАТО докладе советуют альянсу в отношениях с Россией продолжать как меры по сдерживанию, так и диалог. В документе подчеркивается, что альянс считает РФ своим главным военным противником на ближайшее десятилетие. Как ожидается, этот доклад будет использован в будущем для подготовки стратегии НАТО, которую обсудят на предстоящем саммите в 2021 году.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

https://ria.ru/20210115/dogovor-1593240354.html

россия

москва

европа

сша

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россия, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, москва, европа, сша, в мире