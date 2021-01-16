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Станцию "Печатники" МЦД-2 откроют в сентябре
Станцию "Печатники" МЦД-2 откроют в сентябре
Остановочный пункт "Печатники" на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) планируется открыть для пассажиров в сентябре 2021 года, сообщил... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T12:00
2021-01-16T12:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
московские центральные диаметры (мцд)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Остановочный пункт "Печатники" на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) планируется открыть для пассажиров в сентябре 2021 года, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.Он напомнил, что строительство новой станции "Печатники" идет в условиях плотной городской застройки и без остановки движения поездов.С неё будет осуществляться пересадка на одноименные станции Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линии метро.Он также проинформировал, что строительство восточного участка Большой кольцевой линии со входящей в него станцией "Печатники" планируется завершить в 2022 году.
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московские центральные диаметры (мцд), городское хозяйство москвы, недвижимость, андрей бочкарев, москва, общество

Станцию "Печатники" МЦД-2 откроют в сентябре

12:00 16.01.2021
 
© МоскомархитектураПроект станции метро "Печатники" большой кольцевой линии метро
Проект станции метро Печатники большой кольцевой линии метро - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© Москомархитектура
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Остановочный пункт "Печатники" на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) планируется открыть для пассажиров в сентябре 2021 года, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он напомнил, что строительство новой станции "Печатники" идет в условиях плотной городской застройки и без остановки движения поездов.
Поезд на станции МЦД - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 07:25
Возле станции МЦД-2 "Печатники" появилась площадь и удобные тротуары
С неё будет осуществляться пересадка на одноименные станции Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линии метро.
"Сейчас объект готов наполовину. Новая станция "Печатники" МЦД-2 откроется для пассажиров в сентябре", - сказал Бочкарев.
Он также проинформировал, что строительство восточного участка Большой кольцевой линии со входящей в него станцией "Печатники" планируется завершить в 2022 году.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосковские центральные диаметры (МЦД)Городское хозяйство МосквыНедвижимостьАндрей БочкаревМоскваОбщество
 
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