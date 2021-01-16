https://ria.ru/20210116/pechatniki-1593310908.html
Станцию "Печатники" МЦД-2 откроют в сентябре
Станцию "Печатники" МЦД-2 откроют в сентябре
Остановочный пункт "Печатники" на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) планируется открыть для пассажиров в сентябре 2021 года, сообщил... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T12:00
2021-01-16T12:00
2021-01-16T12:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Остановочный пункт "Печатники" на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) планируется открыть для пассажиров в сентябре 2021 года, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.Он напомнил, что строительство новой станции "Печатники" идет в условиях плотной городской застройки и без остановки движения поездов.С неё будет осуществляться пересадка на одноименные станции Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линии метро.Он также проинформировал, что строительство восточного участка Большой кольцевой линии со входящей в него станцией "Печатники" планируется завершить в 2022 году.
https://ria.ru/20201229/mtsd-2-1591322400.html
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московские центральные диаметры (мцд), городское хозяйство москвы, недвижимость, андрей бочкарев, москва, общество