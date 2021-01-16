https://ria.ru/20210116/otstavka-1593289412.html
Министр здравоохранения США подал в отставку, сообщает СМИ
Министр здравоохранения США подал в отставку, сообщает СМИ
Министр здравоохранения США Алекс Азар подал в отставку, но доработает до конца полномочий, сообщил телеканал CNN. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T05:16
2021-01-16T05:16
2021-01-16T05:21
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
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сша
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения США Алекс Азар подал в отставку, но доработает до конца полномочий, сообщил телеканал CNN.По его данным, Азар сослался на беспорядки 6 января, которые уже убедили подать в отставку трех членов кабинета Дональда Трампа.Отставка Азара носит символический характер и не несет никаких практических последствий, поскольку он останется до 20 января, когда так или иначе должен был сложить полномочия. Кабинет по традиции уходит в отставку вместе с президентом, чьи полномочия истекают.Ранее в отставку подали министр образования Бетси Девос, министр транспорта Элейн Чао, а также и.о. министра внутренней безопасности Чед Вулф.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.
https://ria.ru/20210115/amerika-1593053229.html
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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире