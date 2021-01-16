https://ria.ru/20210116/otstavka-1593289412.html

Министр здравоохранения США подал в отставку, сообщает СМИ

Министр здравоохранения США подал в отставку, сообщает СМИ

Министр здравоохранения США Алекс Азар подал в отставку, но доработает до конца полномочий, сообщил телеканал CNN. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T05:16

2021-01-16T05:16

2021-01-16T05:21

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/10/1593289391_0:107:2500:1513_1920x0_80_0_0_e7d2fbad081c56535b467e3c0cbb5776.jpg

ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения США Алекс Азар подал в отставку, но доработает до конца полномочий, сообщил телеканал CNN.По его данным, Азар сослался на беспорядки 6 января, которые уже убедили подать в отставку трех членов кабинета Дональда Трампа.Отставка Азара носит символический характер и не несет никаких практических последствий, поскольку он останется до 20 января, когда так или иначе должен был сложить полномочия. Кабинет по традиции уходит в отставку вместе с президентом, чьи полномочия истекают.Ранее в отставку подали министр образования Бетси Девос, министр транспорта Элейн Чао, а также и.о. министра внутренней безопасности Чед Вулф.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210115/amerika-1593053229.html

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире