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Лашет сможет улучшить отношения между Россией и ФРГ, считает депутат
Лашет сможет улучшить отношения между Россией и ФРГ, считает депутат
Лидер правящей в ФРГ партии ХДС Армин Лашет в случае избрания канцлером сможет преодолеть кризис в отношениях с РФ и завершить строительство "Северного потока... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T15:39
2021-01-16T15:39
северный поток — 2
северный рейн-вестфалия
ангела меркель
германия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Лидер правящей в ФРГ партии ХДС Армин Лашет в случае избрания канцлером сможет преодолеть кризис в отношениях с РФ и завершить строительство "Северного потока 2", считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Лашет избран новым лидером правящей в ФРГ партии ХДС, по итогам выборов в сентябре он может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера - таковы итоги голосования во втором туре на съезде партии в субботу.Панина отметила, что Лашет известен как консервативный центрист, отличающийся взвешенной позицией по широкому спектру вопросов, в том числе и по российско-германским отношениям.По ее мнению, в случае избрания Лашета канцлером повысится вероятность завершения строительства "Северного потока 2".Лашет занимает должность премьера одной из крупнейших (наряду с Баварией) и самой населенной федеральной земли в Германии Северный Рейн-Вестфалия. Он единственный из кандидатов, который имеет опыт управления целым регионом, возглавляет самое многочисленное в ФРГ земельное объединение ХДС.Лашет считается центристом - то есть готов к политическому сотрудничеству с более левыми силами, в частности с немецкими социал-демократами, которые входят в нынешнее коалиционное правительство канцлера Меркель. Считается, что Лашет идеологически наиболее близок Меркель и может продолжить ее партийную политику.
https://ria.ru/20210116/potok-1593291243.html
https://ria.ru/20210116/zelenskiy-1593329974.html
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северный поток — 2, северный рейн-вестфалия, ангела меркель, германия, бавария

Лашет сможет улучшить отношения между Россией и ФРГ, считает депутат

15:39 16.01.2021
 
© REUTERS / Hannibal HanschkeНовоизбранный лидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет
Новоизбранный лидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Лидер правящей в ФРГ партии ХДС Армин Лашет в случае избрания канцлером сможет преодолеть кризис в отношениях с РФ и завершить строительство "Северного потока 2", считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Лашет избран новым лидером правящей в ФРГ партии ХДС, по итогам выборов в сентябре он может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера - таковы итоги голосования во втором туре на съезде партии в субботу.
Панина отметила, что Лашет известен как консервативный центрист, отличающийся взвешенной позицией по широкому спектру вопросов, в том числе и по российско-германским отношениям.
"Есть надежда, что кризис в отношениях между нашими странами будет преодолен", - сказала Панина РИА Новости.
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Вчера, 07:30
В ФРГ назвали возможное препятствие для достройки "Северного потока — 2"
По ее мнению, в случае избрания Лашета канцлером повысится вероятность завершения строительства "Северного потока 2".
"Думается, что у Лашета достаточно сильная политическая позиция для того, чтобы содействовать завершению проекта, поскольку это, прежде всего, в интересах самой Германии", - добавила парламентарий.
Лашет занимает должность премьера одной из крупнейших (наряду с Баварией) и самой населенной федеральной земли в Германии Северный Рейн-Вестфалия. Он единственный из кандидатов, который имеет опыт управления целым регионом, возглавляет самое многочисленное в ФРГ земельное объединение ХДС.
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Вчера, 15:22
Зеленский надеется на углубление сотрудничества с новым лидером ХДС
Лашет считается центристом - то есть готов к политическому сотрудничеству с более левыми силами, в частности с немецкими социал-демократами, которые входят в нынешнее коалиционное правительство канцлера Меркель. Считается, что Лашет идеологически наиболее близок Меркель и может продолжить ее партийную политику.
 
Северный поток — 2Северный Рейн-ВестфалияАнгела МеркельГерманияБавария
 
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