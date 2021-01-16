https://ria.ru/20210116/otnosheniya-1593331707.html

Лашет сможет улучшить отношения между Россией и ФРГ, считает депутат

Лашет сможет улучшить отношения между Россией и ФРГ, считает депутат

Лидер правящей в ФРГ партии ХДС Армин Лашет в случае избрания канцлером сможет преодолеть кризис в отношениях с РФ и завершить строительство "Северного потока... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T15:39

2021-01-16T15:39

2021-01-16T15:39

северный поток — 2

северный рейн-вестфалия

ангела меркель

германия

бавария

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Лидер правящей в ФРГ партии ХДС Армин Лашет в случае избрания канцлером сможет преодолеть кризис в отношениях с РФ и завершить строительство "Северного потока 2", считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Лашет избран новым лидером правящей в ФРГ партии ХДС, по итогам выборов в сентябре он может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера - таковы итоги голосования во втором туре на съезде партии в субботу.Панина отметила, что Лашет известен как консервативный центрист, отличающийся взвешенной позицией по широкому спектру вопросов, в том числе и по российско-германским отношениям.По ее мнению, в случае избрания Лашета канцлером повысится вероятность завершения строительства "Северного потока 2".Лашет занимает должность премьера одной из крупнейших (наряду с Баварией) и самой населенной федеральной земли в Германии Северный Рейн-Вестфалия. Он единственный из кандидатов, который имеет опыт управления целым регионом, возглавляет самое многочисленное в ФРГ земельное объединение ХДС.Лашет считается центристом - то есть готов к политическому сотрудничеству с более левыми силами, в частности с немецкими социал-демократами, которые входят в нынешнее коалиционное правительство канцлера Меркель. Считается, что Лашет идеологически наиболее близок Меркель и может продолжить ее партийную политику.

https://ria.ru/20210116/potok-1593291243.html

https://ria.ru/20210116/zelenskiy-1593329974.html

северный рейн-вестфалия

германия

бавария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, северный рейн-вестфалия, ангела меркель, германия, бавария