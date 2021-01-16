Лашет сможет улучшить отношения между Россией и ФРГ, считает депутат
© REUTERS / Hannibal HanschkeНовоизбранный лидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Лидер правящей в ФРГ партии ХДС Армин Лашет в случае избрания канцлером сможет преодолеть кризис в отношениях с РФ и завершить строительство "Северного потока 2", считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Лашет избран новым лидером правящей в ФРГ партии ХДС, по итогам выборов в сентябре он может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера - таковы итоги голосования во втором туре на съезде партии в субботу.
Панина отметила, что Лашет известен как консервативный центрист, отличающийся взвешенной позицией по широкому спектру вопросов, в том числе и по российско-германским отношениям.
"Есть надежда, что кризис в отношениях между нашими странами будет преодолен", - сказала Панина РИА Новости.
По ее мнению, в случае избрания Лашета канцлером повысится вероятность завершения строительства "Северного потока 2".
"Думается, что у Лашета достаточно сильная политическая позиция для того, чтобы содействовать завершению проекта, поскольку это, прежде всего, в интересах самой Германии", - добавила парламентарий.
Лашет занимает должность премьера одной из крупнейших (наряду с Баварией) и самой населенной федеральной земли в Германии Северный Рейн-Вестфалия. Он единственный из кандидатов, который имеет опыт управления целым регионом, возглавляет самое многочисленное в ФРГ земельное объединение ХДС.
Лашет считается центристом - то есть готов к политическому сотрудничеству с более левыми силами, в частности с немецкими социал-демократами, которые входят в нынешнее коалиционное правительство канцлера Меркель. Считается, что Лашет идеологически наиболее близок Меркель и может продолжить ее партийную политику.