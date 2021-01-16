https://ria.ru/20210116/opasnost-1593283341.html

В центре Гамалеи объяснили, станет ли COVID-19 более опасным

В центре Гамалеи объяснили, станет ли COVID-19 более опасным

Вирусы бесконечно мутируют, и возбудитель COVID-19 не является исключением. Становится ли коронавирус опаснее с каждым изменением в его геноме, объяснил в... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T02:13

2021-01-16T02:13

2021-01-16T02:13

распространение коронавируса

александр бутенко

россия

юго-восточная азия

здоровье

китай

медицина

общество

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Вирусы бесконечно мутируют, и возбудитель COVID-19 не является исключением. Становится ли коронавирус опаснее с каждым изменением в его геноме, объяснил в интервью радио Sputnik вирусолог центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко.Прежде всего, не каждая мутация ведет к появлению нового жизнеспособного варианта вируса, отметил он. В природе остаются только те разновидности, которые находят свою нишу в человеческой (или еще какой-нибудь) популяции.Коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший нынешнюю пандемию, образовался в результате рекомбинации, то есть обмена генетическим материалом между близкородственными вирусами, продолжил эксперт.Наибольшее сходство, по мнению ученых, он имеет с вирусом SARS, вызвавшим вспышку атипичной пневмонии в ряде стран Юго-Восточной Азии в 2002-2003 годах."Вирус SARS 2002 года из Китая имеет большую генетическую гомологию с современным вирусом, но все-таки отличается определенным образом", – отметил вирусолог.Главную роль в эволюции вирусов играет естественный отбор, подчеркнул он.По словам Бутенко, постоянные мутации SARS-CoV-2 не означают, что коронавирус становится опаснее для людей. Говорить так – некорректно, заключил эксперт.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/immunitet-1593278525.html

https://ria.ru/20210115/antitela-1593172197.html

россия

юго-восточная азия

китай

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александр бутенко , россия, юго-восточная азия, здоровье, китай, медицина, общество