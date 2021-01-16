В центре Гамалеи объяснили, станет ли COVID-19 более опасным
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Вирусы бесконечно мутируют, и возбудитель COVID-19 не является исключением. Становится ли коронавирус опаснее с каждым изменением в его геноме, объяснил в интервью радио Sputnik вирусолог центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко.
Прежде всего, не каждая мутация ведет к появлению нового жизнеспособного варианта вируса, отметил он. В природе остаются только те разновидности, которые находят свою нишу в человеческой (или еще какой-нибудь) популяции.
"Процесс эволюции нескончаем, в результате возникают разные варианты вирусов. Есть жизнеспособные, они находят для себя какую-то нишу, что позволяет им репродуцироваться и существовать в популяции, но бывают и нежизнеспособные вирусы", – сказал Бутенко.
Коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший нынешнюю пандемию, образовался в результате рекомбинации, то есть обмена генетическим материалом между близкородственными вирусами, продолжил эксперт.
Наибольшее сходство, по мнению ученых, он имеет с вирусом SARS, вызвавшим вспышку атипичной пневмонии в ряде стран Юго-Восточной Азии в 2002-2003 годах.
"Вирус SARS 2002 года из Китая имеет большую генетическую гомологию с современным вирусом, но все-таки отличается определенным образом", – отметил вирусолог.
Главную роль в эволюции вирусов играет естественный отбор, подчеркнул он.
По словам Бутенко, постоянные мутации SARS-CoV-2 не означают, что коронавирус становится опаснее для людей. Говорить так – некорректно, заключил эксперт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.