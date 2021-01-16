https://ria.ru/20210116/niva-1593288077.html

В США восхитились новым поколением Lada Niva

В США восхитились новым поколением Lada Niva

Американский автомобильный портал Jalopnik оценил новое поколение российского внедорожника Lada Niva. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T04:06

2021-01-16T04:06

2021-01-16T04:06

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Американский автомобильный портал Jalopnik оценил новое поколение российского внедорожника Lada Niva.Ранее в "АвтоВАЗе" сообщили, что в 2024 году появится полностью новое поколение Lada Niva, которое создадут на платформе альянса Renault-Nissan.Издание пишет, что "величайший советский автомобиль всех времен" получит новую жизнь, в том числе благодаря новой бизнес-стратегии Renault. В материале также выражается надежда, что "любимая Niva, возможно, останется в испытанном виде еще на полвека".Кроме того, автор обратил внимание на форму фар прототипа нового российского внедорожника, который можно увидеть на размещенном в Сети промо-ролике. По мнению издания, "L-образная светодиодная лента в фарах и менее заметная D-образная форма внутри" отсылает к названию марки Lada. Автор статьи называет эту особенность своим "любимым штрихом" в Niva 2024 и добавляет, что команда разработчиков американского внедорожника Hummer "могла бы кое-чему научиться" у своих российских коллег.

https://ria.ru/20210108/moto-1592293048.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

renault nissan (альянс), авто, автоваз, ваз 2121, niva, renault s.a, сша, в мире