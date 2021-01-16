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В США восхитились новым поколением Lada Niva
В США восхитились новым поколением Lada Niva
Американский автомобильный портал Jalopnik оценил новое поколение российского внедорожника Lada Niva. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T04:06
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Американский автомобильный портал Jalopnik оценил новое поколение российского внедорожника Lada Niva.Ранее в "АвтоВАЗе" сообщили, что в 2024 году появится полностью новое поколение Lada Niva, которое создадут на платформе альянса Renault-Nissan.Издание пишет, что "величайший советский автомобиль всех времен" получит новую жизнь, в том числе благодаря новой бизнес-стратегии Renault. В материале также выражается надежда, что "любимая Niva, возможно, останется в испытанном виде еще на полвека".Кроме того, автор обратил внимание на форму фар прототипа нового российского внедорожника, который можно увидеть на размещенном в Сети промо-ролике. По мнению издания, "L-образная светодиодная лента в фарах и менее заметная D-образная форма внутри" отсылает к названию марки Lada. Автор статьи называет эту особенность своим "любимым штрихом" в Niva 2024 и добавляет, что команда разработчиков американского внедорожника Hummer "могла бы кое-чему научиться" у своих российских коллег.
https://ria.ru/20210108/moto-1592293048.html
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renault nissan (альянс), авто, автоваз, ваз 2121, niva, renault s.a, сша, в мире

В США восхитились новым поколением Lada Niva

04:06 16.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомобиль LADA 4x4 Vision на Московском международном автомобильном салоне 2018
Автомобиль LADA 4x4 Vision на Московском международном автомобильном салоне 2018 - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Американский автомобильный портал Jalopnik оценил новое поколение российского внедорожника Lada Niva.
Ранее в "АвтоВАЗе" сообщили, что в 2024 году появится полностью новое поколение Lada Niva, которое создадут на платформе альянса Renault-Nissan.
Издание пишет, что "величайший советский автомобиль всех времен" получит новую жизнь, в том числе благодаря новой бизнес-стратегии Renault.
В материале также выражается надежда, что "любимая Niva, возможно, останется в испытанном виде еще на полвека".
Кроме того, автор обратил внимание на форму фар прототипа нового российского внедорожника, который можно увидеть на размещенном в Сети промо-ролике. По мнению издания, "L-образная светодиодная лента в фарах и менее заметная D-образная форма внутри" отсылает к названию марки Lada. Автор статьи называет эту особенность своим "любимым штрихом" в Niva 2024 и добавляет, что команда разработчиков американского внедорожника Hummer "могла бы кое-чему научиться" у своих российских коллег.
Мотоцикл Урал - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
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