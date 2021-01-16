https://ria.ru/20210116/nebo-1593308856.html

Норвегия разочарована решением России выйти из Договора по открытому небу

Норвегия разочарована решением России выйти из Договора по открытому небу

Норвегия разочарована заявлением России о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу (ДОН) и планирует обсудить вопрос о возможности сохранения... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T11:37

2021-01-16T11:37

2021-01-16T19:43

выход сша из договора по открытому небу

россия

договор по открытому небу

норвегия

в мире

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Норвегия разочарована заявлением России о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу (ДОН) и планирует обсудить вопрос о возможности сохранения договора с другими его участниками, заявила РИА Новости глава МИД королевства Ине Эриксен Сёрейде.МИД России в пятницу объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по договору не поддержали российские предложения об обеспечении его жизнеспособности в новых условиях."Норвегия разочарована заявлением России о намерении выйти из Договора по открытому небу. Договор по открытому небу позволяет совершать невооруженные наблюдательные полеты, что способствует прозрачности в военной деятельности и укреплению доверия между странами-участницами", — заявила Сёрейде.По ее словам, договор вносит важный вклад в снижение рисков и общую безопасность. Министр добавила, что Норвегия обеспокоена "продолжающимся разрушением режимов контроля над вооружениями"."После заявления России о том, что она намерена выйти из Договора по открытому небу, нам придется обсудить с другими странами-участницами вопрос о том, можно ли сохранить этот договор и каким образом", — подчеркнула Сёрейде.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.

https://ria.ru/20210116/nebo-1593296345.html

https://ria.ru/20210115/dogovor-1593215973.html

https://ria.ru/20210115/dogovor-1593210692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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