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Норвегия разочарована решением России выйти из Договора по открытому небу
Норвегия разочарована решением России выйти из Договора по открытому небу
Норвегия разочарована заявлением России о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу (ДОН) и планирует обсудить вопрос о возможности сохранения... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T11:37
2021-01-16T19:43
выход сша из договора по открытому небу
россия
договор по открытому небу
норвегия
в мире
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Норвегия разочарована заявлением России о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу (ДОН) и планирует обсудить вопрос о возможности сохранения договора с другими его участниками, заявила РИА Новости глава МИД королевства Ине Эриксен Сёрейде.МИД России в пятницу объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по договору не поддержали российские предложения об обеспечении его жизнеспособности в новых условиях."Норвегия разочарована заявлением России о намерении выйти из Договора по открытому небу. Договор по открытому небу позволяет совершать невооруженные наблюдательные полеты, что способствует прозрачности в военной деятельности и укреплению доверия между странами-участницами", — заявила Сёрейде.По ее словам, договор вносит важный вклад в снижение рисков и общую безопасность. Министр добавила, что Норвегия обеспокоена "продолжающимся разрушением режимов контроля над вооружениями"."После заявления России о том, что она намерена выйти из Договора по открытому небу, нам придется обсудить с другими странами-участницами вопрос о том, можно ли сохранить этот договор и каким образом", — подчеркнула Сёрейде.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.
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выход сша из договора по открытому небу, россия, договор по открытому небу, норвегия, в мире

Норвегия разочарована решением России выйти из Договора по открытому небу

11:37 16.01.2021 (обновлено: 19:43 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолёт авиационного наблюдения Ту-214ОН ("Открытое небо")
Самолёт авиационного наблюдения Ту-214ОН (Открытое небо) - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Норвегия разочарована заявлением России о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу (ДОН) и планирует обсудить вопрос о возможности сохранения договора с другими его участниками, заявила РИА Новости глава МИД королевства Ине Эриксен Сёрейде.
МИД России в пятницу объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по договору не поддержали российские предложения об обеспечении его жизнеспособности в новых условиях.
Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
Вчера, 09:07
Американские эксперты оценили выход России из Договора по открытому небу
"Норвегия разочарована заявлением России о намерении выйти из Договора по открытому небу. Договор по открытому небу позволяет совершать невооруженные наблюдательные полеты, что способствует прозрачности в военной деятельности и укреплению доверия между странами-участницами", — заявила Сёрейде.
По ее словам, договор вносит важный вклад в снижение рисков и общую безопасность. Министр добавила, что Норвегия обеспокоена "продолжающимся разрушением режимов контроля над вооружениями".
"После заявления России о том, что она намерена выйти из Договора по открытому небу, нам придется обсудить с другими странами-участницами вопрос о том, можно ли сохранить этот договор и каким образом", — подчеркнула Сёрейде.
Главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 15:49
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Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.
В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 15:44
Договор по открытому небу
 
Выход США из Договора по открытому небуРоссияДоговор по открытому небуНорвегияВ мире
 
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