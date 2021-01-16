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Американские эксперты оценили выход России из Договора по открытому небу
Американские эксперты оценили выход России из Договора по открытому небу
Решение России выйти из Договора по открытому небу — это сигнал администрации Джо Байдена о необходимости начать переговоры по контролю над вооружениями,... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T09:07
2021-01-16T19:42
выход сша из договора по открытому небу
россия
договор по открытому небу
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Решение России выйти из Договора по открытому небу — это сигнал администрации Джо Байдена о необходимости начать переговоры по контролю над вооружениями, считает директор программы по Европе, России и Евразии Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Хезер Конли.МИД России в пятницу объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по договору не поддержали российские предложения об обеспечении его жизнеспособности в новых условиях."Я рассматриваю решение Москвы начать процесс выхода из Договора об открытом небе как способ "сконцентрировать умы" приходящей администрации Байдена на необходимости начать обсуждать с Кремлем ряд вопросов, связанных с контролем над вооружениями", — сказала Конли РИА Новости.По ее словам, этот договор не настолько жизненно важен, как СНВ-3, но это напоминание о том, что вся международная архитектура контроля над вооружениями начинает разваливаться.Подобное мнение высказал и профессор истории международных отношений США Сиракьюзского университета Осама Халил."Я не удивлен. На самом деле, это может помочь попыткам продлить СНВ-3. Я надеюсь. Сейчас все, что может способствовать возвращению к своего рода нормальной ситуации между Москвой и Вашингтоном, будет на пользу", — сказал он РИА Новости, добавив, что все равно это плохая новость.Без России и США сам договор вообще утрачивает смысл, считает профессор по международным отношениям Университета Джонса Хопкинса Стивен Дэвид."Договор, который дает прозрачность и уверенность, — это нечто, что в интересах всех. Если Америка и Россия будут вне его, то никакой реальной пользы в нем нет", — сказал он РИА Новости.Выход из подобных договоров США и России не в интересах глобальной безопасности, уверен он. Он напомнил, что, когда США выходили из договора, у них были определенные озабоченности по поводу выполнения его Россией."Но я думаю, что эти вопросы можно было решить", — считает Дэвид.Говоря об озвученной ранее позиции России, что одной из причин выхода стала невозможность наблюдать за территорией лидера НАТО США, в то время как другие страны получили бы доступ к данным полетов над российской территорией, он выразил мнение, что теперь то же сможет сказать и Вашингтон."Я понимаю эту позицию, но сожалею об этом. Особенно когда Россия покидает его сейчас, перед тем, как придет администрация Байдена. Если бы Россия осталась в договоре, нет причин, по которым администрация Байдена не стала бы его частью и откатила назад то, что сделал Трамп. Но без России в нем Америка сможет сказать то же самое, что и Россия: зачем Америке быть в нем без России?" — сказал собеседник агентства, добавив, что это неверный путь.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.
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выход сша из договора по открытому небу, россия, договор по открытому небу, джо байден, сша, в мире

Американские эксперты оценили выход России из Договора по открытому небу

09:07 16.01.2021 (обновлено: 19:42 16.01.2021)
 
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Zherdin / Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН
Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Zherdin /
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ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Решение России выйти из Договора по открытому небу — это сигнал администрации Джо Байдена о необходимости начать переговоры по контролю над вооружениями, считает директор программы по Европе, России и Евразии Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Хезер Конли.
МИД России в пятницу объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по договору не поддержали российские предложения об обеспечении его жизнеспособности в новых условиях.
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"Я рассматриваю решение Москвы начать процесс выхода из Договора об открытом небе как способ "сконцентрировать умы" приходящей администрации Байдена на необходимости начать обсуждать с Кремлем ряд вопросов, связанных с контролем над вооружениями", — сказала Конли РИА Новости.
По ее словам, этот договор не настолько жизненно важен, как СНВ-3, но это напоминание о том, что вся международная архитектура контроля над вооружениями начинает разваливаться.
Подобное мнение высказал и профессор истории международных отношений США Сиракьюзского университета Осама Халил.
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"Я не удивлен. На самом деле, это может помочь попыткам продлить СНВ-3. Я надеюсь. Сейчас все, что может способствовать возвращению к своего рода нормальной ситуации между Москвой и Вашингтоном, будет на пользу", — сказал он РИА Новости, добавив, что все равно это плохая новость.
Без России и США сам договор вообще утрачивает смысл, считает профессор по международным отношениям Университета Джонса Хопкинса Стивен Дэвид.
"Договор, который дает прозрачность и уверенность, — это нечто, что в интересах всех. Если Америка и Россия будут вне его, то никакой реальной пользы в нем нет", — сказал он РИА Новости.
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Выход из подобных договоров США и России не в интересах глобальной безопасности, уверен он. Он напомнил, что, когда США выходили из договора, у них были определенные озабоченности по поводу выполнения его Россией.
"Но я думаю, что эти вопросы можно было решить", — считает Дэвид.
Говоря об озвученной ранее позиции России, что одной из причин выхода стала невозможность наблюдать за территорией лидера НАТО США, в то время как другие страны получили бы доступ к данным полетов над российской территорией, он выразил мнение, что теперь то же сможет сказать и Вашингтон.
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"Я понимаю эту позицию, но сожалею об этом. Особенно когда Россия покидает его сейчас, перед тем, как придет администрация Байдена. Если бы Россия осталась в договоре, нет причин, по которым администрация Байдена не стала бы его частью и откатила назад то, что сделал Трамп. Но без России в нем Америка сможет сказать то же самое, что и Россия: зачем Америке быть в нем без России?" — сказал собеседник агентства, добавив, что это неверный путь.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.
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В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.
 
Выход США из Договора по открытому небуРоссияДоговор по открытому небуДжо БайденСШАВ мире
 
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