https://ria.ru/20210116/nalog-1593287951.html

Чубайс заявил о "грубейшей ошибке" из-за углеродного налога

Чубайс заявил о "грубейшей ошибке" из-за углеродного налога

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс высказался в рамках... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T04:09

2021-01-16T04:09

2021-01-16T04:09

россия

евросоюз

анатолий чубайс

экономика

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс высказался в рамках Гайдаровского форума о "грубейшей ошибке", связанной с углеродным налогом.Он напомнил о намерении Евросоюза ввести пограничный корректирующий углеродный механизм в рамках планируемой союзом "зеленой сделки". По мнению чиновника, Россия могла бы получать доход, если бы ввела налог на углеродный след внутри страны.Он считает, что России не удалось "коммерциализировать то, что можно и нужно было" этому подвергнуть.Европейские чиновники считают, что введение так называемого углеродного механизма уравняет на внутреннем рынке продукцию ЕС, произведенную по высоким климатическим стандартам с минимальными выбросами углекислого газа, и товары из других стран, где используются более дешевые технологии с высокой выработкой СО2, которая якобы является причиной высокого темпа глобального изменения климата.

https://ria.ru/20201223/ekologiya-1590613083.html

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россия, евросоюз, анатолий чубайс, экономика