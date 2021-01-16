https://ria.ru/20210116/mvd-1593362251.html

МВД опровергло сообщения о запрете на прием с COVID-19 в своих клиниках

МВД опровергло сообщения о запрете на прием с COVID-19 в своих клиниках

Появившаяся в интернете информация о запрете на прием в медицинских учреждениях МВД России пенсионеров с диагнозом COVID-19 не соответствует действительности,... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T23:00

2021-01-16T23:00

2021-01-16T23:00

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

ирина волк

здоровье - общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир колокольцев

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Появившаяся в интернете информация о запрете на прием в медицинских учреждениях МВД России пенсионеров с диагнозом COVID-19 не соответствует действительности, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.По ее словам, указанная в публикациях пациентка была доставлена в ведомственный госпиталь 14 января, в день обращения, и проходит в нем лечение. По опубликованным сведениям идет проверка, ход которой взят на контроль руководством ДТ МВД России.Волк уточнила, что глава МВД Владимир Колокольцев решения о запрете на прием пациентом с коронавирусом не принимал.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210116/epidemiya-1593335326.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ирина волк, здоровье - общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев