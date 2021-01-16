Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210116/mvd-1593362251.html
МВД опровергло сообщения о запрете на прием с COVID-19 в своих клиниках
МВД опровергло сообщения о запрете на прием с COVID-19 в своих клиниках
Появившаяся в интернете информация о запрете на прием в медицинских учреждениях МВД России пенсионеров с диагнозом COVID-19 не соответствует действительности,... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T23:00
2021-01-16T23:00
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
ирина волк
здоровье - общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир колокольцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582466657_58:32:1000:562_1920x0_80_0_0_5703073604ecc32785228d1f320cb8e7.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Появившаяся в интернете информация о запрете на прием в медицинских учреждениях МВД России пенсионеров с диагнозом COVID-19 не соответствует действительности, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.По ее словам, указанная в публикациях пациентка была доставлена в ведомственный госпиталь 14 января, в день обращения, и проходит в нем лечение. По опубликованным сведениям идет проверка, ход которой взят на контроль руководством ДТ МВД России.Волк уточнила, что глава МВД Владимир Колокольцев решения о запрете на прием пациентом с коронавирусом не принимал.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210116/epidemiya-1593335326.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582466657_251:0:1000:562_1920x0_80_0_0_e7b22ea40410e882ed26ac253d8e5e4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ирина волк, здоровье - общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев

МВД опровергло сообщения о запрете на прием с COVID-19 в своих клиниках

23:00 16.01.2021
 
© АГН "Москва"Здание Главного управления внутренних дел по городу Москве на улице Петровка
Здание Главного управления внутренних дел по городу Москве на улице Петровка - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© АГН "Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Появившаяся в интернете информация о запрете на прием в медицинских учреждениях МВД России пенсионеров с диагнозом COVID-19 не соответствует действительности, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"Размещенная в интернете и мессенджерах информация о введенном запрете на обслуживание пенсионеров МВД России с диагнозом "коронавирусная инфекция" в ведомственных медицинских организациях не соответствует действительности", - сказала Волк журналистам.

Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
Вчера, 16:21
Доктор Мясников рассказал об эпидемии опаснее коронавируса
По ее словам, указанная в публикациях пациентка была доставлена в ведомственный госпиталь 14 января, в день обращения, и проходит в нем лечение. По опубликованным сведениям идет проверка, ход которой взят на контроль руководством ДТ МВД России.
Волк уточнила, что глава МВД Владимир Колокольцев решения о запрете на прием пациентом с коронавирусом не принимал.

"Медицинское обеспечение пенсионеров министерства осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными постановлением правительства РФ от 15 декабря 2018 года №1563", - пояснила Волк.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияИрина ВолкЗдоровье - ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир Колокольцев
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59ABC: Джулиани объявил об участии в защите Трампа по делу об импичменте
06:50Monde diplomatique заявила о способности "Спутника V" подавить пандемию
06:45"Это похоронный звон": британский журналист предрек распад страны
05:20На МКАД восстановили движение после ДТП с тремя автомобилями
05:18Машинист обратился к россиянам после спасения упавшего на рельсы ребенка
05:15У берегов Камчатки объявили штормовое предупреждение
05:10Миротворцы помогли почти 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
05:06Вильфанд рассказал о сильных крещенских морозах в Москве и области
04:44Опубликовано видео наезда автомобиля на толпу в Петербурге
04:15Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 56 человек
04:10Врач дал советы перед крещенскими купаниями во время пандемии
03:45NBC: ФБР расследует версию об иностранном вмешательстве в штурм Капитолия
03:42Названы пять российских кораблей, которые доминируют в Черном море
03:38В Бразилии отклонили запрос об экстренном применении "Спутник V"
03:27Минцифры анонсировало эксперимент с водительскими правами в ряде регионов
03:25Источники раскрыли планы России в отношении самолетов "открытого неба"
03:22Глава популярного у сторонников Трампа приложения рассказал об угрозах
03:13Ракетам с метановым двигателем прочат возможность летать до 50 раз
03:13Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде на большей части России
03:06Вильфанд предупредил о сильном потеплении в центре Европейской России
Лента новостейМолния