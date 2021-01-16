https://ria.ru/20210116/mvd-1593362251.html
МВД опровергло сообщения о запрете на прием с COVID-19 в своих клиниках
МВД опровергло сообщения о запрете на прием с COVID-19 в своих клиниках
Появившаяся в интернете информация о запрете на прием в медицинских учреждениях МВД России пенсионеров с диагнозом COVID-19 не соответствует действительности,... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T23:00
2021-01-16T23:00
2021-01-16T23:00
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
ирина волк
здоровье - общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир колокольцев
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Появившаяся в интернете информация о запрете на прием в медицинских учреждениях МВД России пенсионеров с диагнозом COVID-19 не соответствует действительности, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.По ее словам, указанная в публикациях пациентка была доставлена в ведомственный госпиталь 14 января, в день обращения, и проходит в нем лечение. По опубликованным сведениям идет проверка, ход которой взят на контроль руководством ДТ МВД России.Волк уточнила, что глава МВД Владимир Колокольцев решения о запрете на прием пациентом с коронавирусом не принимал.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210116/epidemiya-1593335326.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ирина волк, здоровье - общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев