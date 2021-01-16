https://ria.ru/20210116/mirotvorets-1593287285.html

В ЦАР при нападении погиб еще один миротворец

В ЦАР при нападении погиб еще один миротворец

Еще один миротворец ООН погиб в ЦАР – нападение на колонну совершила, предположительно "Коалиция патриотов за перемены", сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T02:41

2021-01-16T02:41

2021-01-16T02:41

фостен-арканж туадера

стефан дюжаррик

франсуа бозизе

банги

цар

африка

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1a/1591042194_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7bf06d3779114c8c4fe8220c31ef962c.jpg

ООН, 16 янв – РИА Новости. Еще один миротворец ООН погиб в ЦАР – нападение на колонну совершила, предположительно "Коалиция патриотов за перемены", сообщил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.По его словам, генсек напоминает, что нападения на миротворцев ООН могут представлять военное преступление. "Он призывает власти Центральноафриканской Республики не жалеть усилий для установления виновных в этих нападениях, чтобы их можно было быстро привлечь к ответственности. Нападения на миротворцев не должны оставаться безнаказанными", - заявил Дюжаррик.Он добавил, что генсек глубоко обеспокоен продолжающимися попытками дестабилизировать ситуацию, которые предпринимают вооруженные группировки по всей стране. "Он призывает все стороны немедленно прекратить насилие и решать споры мирными средствами", - добавил Дюжаррик.Перед этим, 13 января миротворец ООН погиб во время нападения повстанцев на столицу ЦАР Банги.Выборы президента и депутатов парламента одной из самых бедных и нестабильных стран Африки – ЦАР - проходили 27 декабря. На пост президента ЦАР претендовали 17 кандидатов, в том числе действующий президент Фостен-Арканж Туадера, который баллотировался на второй срок. Явка составила чуть больше 76%.По данным Национальной избирательной комиссии, победу одержал действующий глава государства Туадера, набравший 53,9% голосов избирателей. Окончательные итоги выборов должен объявить Конституционный суд.МИД РФ ранее сообщил о высокой явке граждан на выборы в ЦАР, несмотря на "попытки деструктивных сил, опирающихся на боевиков незаконных вооруженных формирований, сорвать электоральный процесс".Экс-президент Франсуа Бозизе, который возглавлял страну с 2003 по 2013 годы, а затем был свергнут повстанцами и покинул ЦАР, мог составить серьезную конкуренцию Туадере. Однако его кандидатура не была утверждена избирательной комиссией ЦАР для участия в выборах.Официальные власти ЦАР 19 декабря сообщили, что отряды сторонников Бозизе и примкнувшие к ним оппозиционные группировки (общее название – "Коалиция патриотов за перемены", CPC) подняли восстание на юго-востоке страны и движутся к ее столице. Им удалось захватить несколько населенных пунктов, позднее часть из них, по сообщению официальных властей, была освобождена. В партии экс-президента обвинения в попытке организовать госпереворот отвергли.Четвертого января прокуратура ЦАР сообщила о начале расследования в отношении бывшего президента Бозизе по факту организации мятежа.

https://ria.ru/20201226/mirotvortsy-1591013511.html

https://ria.ru/20210116/mirotvorets-1593283509.html

банги

цар

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фостен-арканж туадера, стефан дюжаррик, франсуа бозизе, банги, цар, африка, оон, в мире