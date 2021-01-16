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В Мали миротворец ООН погиб при взрыве автоцистерны
В Мали миротворец ООН погиб при взрыве автоцистерны
Один миротворец ООН погиб, еще один ранен в результате нападения на северо-востоке Мали, говорится в сообщении на сайте многопрофильной комплексной миссии ООН... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T00:15
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Один миротворец ООН погиб, еще один ранен в результате нападения на северо-востоке Мали, говорится в сообщении на сайте многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA).Ранее на этой неделе сообщалось о гибели четырех миротворцев ООН в результате нападения на конвой организации в Мали в районе Томбукту. Новый инцидент произошел около 15.00 по местному времени (18.00 мск) в окрестностях города Тесали в провинции Кидаль на северо-востоке страны.По данным MINUSMA, нападение с использованием взрывного устройства совершено на автоцистерну миссии, которая входит в состав конвоя материально-технического обеспечения.В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва осуждает терроризм в Сахаро-Сахельском регионе и выражает соболезнования родным и близким погибших в результате терактов. По ее словам, Москва обеспокоена серьёзным ухудшением ситуации в области безопасности на стыке границ Мали, Нигера и Буркина-Фасо, где растёт активность террористических группировок.Африканский регион Сахель является одним из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура "Сахельская пятерка" (G5), в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.
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мария захарова, москва, мавритания, оон, мали, в мире

В Мали миротворец ООН погиб при взрыве автоцистерны

00:15 16.01.2021
 
© AP Photo / Jerome DelayВоеннослужащий армии Мали
Военнослужащий армии Мали - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© AP Photo / Jerome Delay
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Один миротворец ООН погиб, еще один ранен в результате нападения на северо-востоке Мали, говорится в сообщении на сайте многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA).
Ранее на этой неделе сообщалось о гибели четырех миротворцев ООН в результате нападения на конвой организации в Мали в районе Томбукту. Новый инцидент произошел около 15.00 по местному времени (18.00 мск) в окрестностях города Тесали в провинции Кидаль на северо-востоке страны.
По данным MINUSMA, нападение с использованием взрывного устройства совершено на автоцистерну миссии, которая входит в состав конвоя материально-технического обеспечения.
"В результате взрыва два миротворца были тяжело ранены. Один из них, к сожалению, скончался от полученных ран во время медицинской эвакуации", - отмечается в сообщении. Позднее неподалеку от места взрыва обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство.
В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва осуждает терроризм в Сахаро-Сахельском регионе и выражает соболезнования родным и близким погибших в результате терактов. По ее словам, Москва обеспокоена серьёзным ухудшением ситуации в области безопасности на стыке границ Мали, Нигера и Буркина-Фасо, где растёт активность террористических группировок.
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Африканский регион Сахель является одним из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура "Сахельская пятерка" (G5), в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.
 
Мария ЗахароваМоскваМавританияООНМалиВ мире
 
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