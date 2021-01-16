https://ria.ru/20210116/lukashenko-1593351914.html
Лукашенко признал ошибки белорусских властей
Лукашенко признал ошибки белорусских властей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит ошибки властей в пройденном республикой пути, но они не системные. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T19:59
2021-01-16T19:59
2021-01-16T19:59
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит ошибки властей в пройденном республикой пути, но они не системные.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
https://ria.ru/20210111/batka-1592506896.html
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