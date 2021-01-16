https://ria.ru/20210116/lukashenko-1593351914.html

Лукашенко признал ошибки белорусских властей

Лукашенко признал ошибки белорусских властей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит ошибки властей в пройденном республикой пути, но они не системные. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T19:59

2021-01-16T19:59

2021-01-16T19:59

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит ошибки властей в пройденном республикой пути, но они не системные.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20210111/batka-1592506896.html

белоруссия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире