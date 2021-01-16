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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210116/lukashenko-1593351914.html
Лукашенко признал ошибки белорусских властей
Лукашенко признал ошибки белорусских властей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит ошибки властей в пройденном республикой пути, но они не системные. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T19:59
2021-01-16T19:59
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит ошибки властей в пройденном республикой пути, но они не системные.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко признал ошибки белорусских властей

19:59 16.01.2021
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / БелТА
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Читать ria.ru в
МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит ошибки властей в пройденном республикой пути, но они не системные.

"Да, мы допускали ошибки. Каждый видит свою ошибку в пройденном пути, и я тоже. Это не системные ошибки, это не системные промахи", - приводит слова Лукашенко официальный сайт.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 01:52
Лукашенко рассказал об отношении к прозвищу "батька"
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
 
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