https://ria.ru/20210116/lukashenko-1593321609.html
Лукашенко связал длительность протестов в Белоруссии с закрытием границ
Лукашенко связал длительность протестов в Белоруссии с закрытием границ
Акции протеста, продолжающиеся в Белоруссии уже больше пяти месяцев, "растянулись по времени" из-за закрытых границ, заявил президент республики Александр... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T14:12
2021-01-16T14:12
2021-01-16T20:40
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 16 янв — РИА Новости. Акции протеста, продолжающиеся в Белоруссии уже больше пяти месяцев, "растянулись по времени" из-за закрытых границ, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью российской журналисте Наиле Аскер-заде. Она выложила фрагмент беседы, не вошедший в телеверсию интервью на канале "Россия 1", у себя в Telegram-канале.По его мнению, в республике на акции выходят 10-12 тысяч человек, а Telegram-каналы публикуют различные фотографии и утверждают, что протестующих 200 тысяч. "Каждый раз после президентских выборов обязательно происходят перевороты машин, сжигание гаишных машин, в 2010 году — штурм Дома правительства. А у нас был реальный штурм Дома правительства. Нет, к этому не привыкнешь, но это факт", — заключил Лукашенко.Массовые акции протеста начались в Белоруссии после прошедших 9 августа выборов президента, на которых, по официальным данным, в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. Для разгона митингов силовики применяли спецсредства и спецтехнику, несколько тысяч человек были задержаны.Протесты продолжаются до сих пор. В МВД заявляют о сокращении числа участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.В январе Лукашенко призвал успокоиться "небольшую кучку" оппозиционно настроенных граждан, которые в выходные дни проводят шествия в Минске. Как отмечал глава государства, плохо, когда протестующие "ходят по улице", еще хуже, когда они "идут во дворы", и "будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры". Президент подчеркивал, что власти этого допустить не должны.
https://ria.ru/20210112/lukashenko-1592766399.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 16 янв — РИА Новости.
Акции протеста, продолжающиеся в Белоруссии
уже больше пяти месяцев, "растянулись по времени" из-за закрытых границ, заявил президент республики Александр Лукашенко
в интервью российской журналисте Наиле Аскер-заде.
Она выложила фрагмент беседы, не вошедший в телеверсию интервью на канале "Россия 1", у себя в Telegram-канале
.
"Даже вы закрыли от нас границу. И те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда "выдавили", они здесь остались, а работать не хотят. Я вас не упрекаю, я просто говорю: объективная причина, которая способствовала", — заявил Лукашенко.
По его мнению, в республике на акции выходят 10-12 тысяч человек, а Telegram-каналы публикуют различные фотографии и утверждают, что протестующих 200 тысяч.
"Каждый раз после президентских выборов обязательно происходят перевороты машин, сжигание гаишных машин, в 2010 году — штурм Дома правительства. А у нас был реальный штурм Дома правительства. Нет, к этому не привыкнешь, но это факт", — заключил Лукашенко.
Массовые акции протеста начались в Белоруссии после прошедших 9 августа выборов президента, на которых, по официальным данным, в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко.
Для разгона митингов силовики применяли спецсредства и спецтехнику, несколько тысяч человек были задержаны.
Протесты продолжаются до сих пор. В МВД заявляют о сокращении числа участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
В январе Лукашенко призвал успокоиться "небольшую кучку" оппозиционно настроенных граждан, которые в выходные дни проводят шествия в Минске
. Как отмечал глава государства, плохо, когда протестующие "ходят по улице", еще хуже, когда они "идут во дворы", и "будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры". Президент подчеркивал, что власти этого допустить не должны.