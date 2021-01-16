https://ria.ru/20210116/lavina-1593319512.html

СК задержал норильского чиновника по делу о гибели людей под лавиной

СК задержал норильского чиновника по делу о гибели людей под лавиной

В Норильске в рамках расследования гибели людей под лавиной задержали начальника городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T13:50

2021-01-16T13:50

2021-01-16T17:01

сход лавины под норильском

следственный комитет россии (ск рф)

норильск

происшествия

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Норильске в рамках расследования гибели людей под лавиной задержали начальника городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, сообщил СК на своем сайте.Лавина сошла 8 января в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная", засыпав несколько домиков. Спасатели на месте обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и их маленького сына. Еще одного их сына-подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. Уголовное дело открыли по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц". В рамках расследования уже задержали оперативного дежурного диспетчерской службы Норильска, суд отправил его под домашний арест. Следствие считает, что он 30 декабря получил прогноз от МЧС о возможном сходе лавин в период с 31 декабря по 11 января и не включил эти данные в оперативную сводку управления ГО и ЧС. Начальника управления, в свою очередь, подозревают в попустительстве, повлекшем трагедию."Таким образом, население, глава администрации города Норильска и ее структурные подразделения, а также иные органы и учреждения не были предупреждены о лавинной опасности и, соответственно, не провели превентивные мероприятия", — подчеркнули в СК. С задержанным проводят следственные действия, суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

https://ria.ru/20210112/podrostok-1592676364.html

норильск

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Расследование дела о гибели 3 человек из-за схода лавины в Норильске. Кадры СК РФ Расследование дела о гибели 3 человек из-за схода лавины в Норильске. Кадры СК РФ 2021-01-16T13:50 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сход лавины под норильском, следственный комитет россии (ск рф), норильск, происшествия