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СК задержал норильского чиновника по делу о гибели людей под лавиной
СК задержал норильского чиновника по делу о гибели людей под лавиной
В Норильске в рамках расследования гибели людей под лавиной задержали начальника городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T13:50
2021-01-16T17:01
сход лавины под норильском
следственный комитет россии (ск рф)
норильск
происшествия
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Норильске в рамках расследования гибели людей под лавиной задержали начальника городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, сообщил СК на своем сайте.Лавина сошла 8 января в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная", засыпав несколько домиков. Спасатели на месте обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и их маленького сына. Еще одного их сына-подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. Уголовное дело открыли по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц". В рамках расследования уже задержали оперативного дежурного диспетчерской службы Норильска, суд отправил его под домашний арест. Следствие считает, что он 30 декабря получил прогноз от МЧС о возможном сходе лавин в период с 31 декабря по 11 января и не включил эти данные в оперативную сводку управления ГО и ЧС. Начальника управления, в свою очередь, подозревают в попустительстве, повлекшем трагедию."Таким образом, население, глава администрации города Норильска и ее структурные подразделения, а также иные органы и учреждения не были предупреждены о лавинной опасности и, соответственно, не провели превентивные мероприятия", — подчеркнули в СК. С задержанным проводят следственные действия, суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Расследование дела о гибели 3 человек из-за схода лавины в Норильске. Кадры СК РФ
Расследование дела о гибели 3 человек из-за схода лавины в Норильске. Кадры СК РФ
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сход лавины под норильском, следственный комитет россии (ск рф), норильск, происшествия

СК задержал норильского чиновника по делу о гибели людей под лавиной

13:50 16.01.2021 (обновлено: 17:01 16.01.2021)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске
Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы в районе горнолыжного комплекса Гора Отдельная в Норильске - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Норильске в рамках расследования гибели людей под лавиной задержали начальника городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, сообщил СК на своем сайте.
Лавина сошла 8 января в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная", засыпав несколько домиков. Спасатели на месте обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и их маленького сына. Еще одного их сына-подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.
Уголовное дело открыли по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц".
В рамках расследования уже задержали оперативного дежурного диспетчерской службы Норильска, суд отправил его под домашний арест.
Следствие считает, что он 30 декабря получил прогноз от МЧС о возможном сходе лавин в период с 31 декабря по 11 января и не включил эти данные в оперативную сводку управления ГО и ЧС.
Начальника управления, в свою очередь, подозревают в попустительстве, повлекшем трагедию.
"Таким образом, население, глава администрации города Норильска и ее структурные подразделения, а также иные органы и учреждения не были предупреждены о лавинной опасности и, соответственно, не провели превентивные мероприятия", — подчеркнули в СК.
С задержанным проводят следственные действия, суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Дом, разрушенный в результате схода лавины в районе горнолыжного комплекса Гора Отдельная в Норильске - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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Попавшего под лавину в Норильске подростка перевели из реанимации
 
Сход лавины под НорильскомСледственный комитет России (СК РФ)НорильскПроисшествия
 
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