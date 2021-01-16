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https://ria.ru/20210116/krym-1593314811.html
Эксперты выяснили, как подорожал летний отдых в Крыму
Эксперты выяснили, как подорожал летний отдых в Крыму
Представители розничных компаний отмечают рост цен на отдых в Крыму в летнем сезоне 2021 года, однако эксперты утверждают, что подорожание — незначительное,... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T12:58
2021-01-16T12:58
туризм
отели
цены
новости - туризм
республика крым
отдых
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Представители розничных компаний отмечают рост цен на отдых в Крыму в летнем сезоне 2021 года, однако эксперты утверждают, что подорожание — незначительное, сообщает TourDom.ru. Эксперты по туризму на полуострове подтверждают тенденцию, но лишь отчасти. "Крымские отельеры уже подняли цены на десять процентов. Но если спрос окажется высоким, то начнет действовать динамическое ценообразование. Чем он выше спрос, тем быстрее дорожает отдых", – прокомментировали в крупной турфирме.Такого же мнения придерживаются в Управляющей компании сети отелей. "В наших гостиницах стоимость проживания растет пропорционально загрузке, — отметила генеральный директор Нелли Шатова. — Если сравнивать с прошлым годом, то пока цены выросли только на отдых в сентябре. На остальные месяцы они остались на уровне 2020 года". По ее словам, небольшое увеличение запланировано на сегмент "пять звезд" в связи с тем, что в Крыму мало отелей высокого уровня и даже существующие объекты не перекрывают спрос. В местной туроператорской компании "Кандагар" считают, что незначительный рост цен (в пределах десяти процентов) связан с инфляцией в стране – не более того. Однако ближе к сезону проживание, возможно, будет стоить дороже в зависимости от спроса. "Может быть, есть ряд объектов, которые увеличили цены, рассчитывая на то, что большинство заграничных курортов по-прежнему останутся закрытыми, и людям будет некуда деваться, они все равно приедут в Крым, — сказал руководитель компании Борис Зелинский. — Но я думаю, что это ошибочная стратегия. Отели полуострова будут вынуждены скорректировать свое ценообразование после того, как страны начнут возобновлять прямое авиасообщение с Россией". Еще в одной туроператорской компании, напротив, не видят удорожания стоимости проживания. "Просто в июле 2020 года номера в гостиницах продавались по ценам, выше заявленных в начале года. Но зато в этом году объекты размещения не стали их повышать. Я сравнил июль 2020 года с аналогичным периодом 2021-го. Изменения – один процент", – отмечает генеральный директор туроператора Сергей Ромашкин.
https://ria.ru/20201226/krym-1590380019.html
https://ria.ru/20201218/krym-1589662732.html
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отели, цены, новости - туризм, республика крым, отдых

Эксперты выяснили, как подорожал летний отдых в Крыму

12:58 16.01.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДворец-замок "Ласточкино гнездо" в Крыму
Дворец-замок Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Представители розничных компаний отмечают рост цен на отдых в Крыму в летнем сезоне 2021 года, однако эксперты утверждают, что подорожание — незначительное, сообщает TourDom.ru.
"Мы в прошлом году арендовали небольшой домик в поселке на берегу моря, он стоил 4500 рублей в сутки, в этом году – 8500, — пишут представители туристической розницы на профессиональных чатах. Чтобы в июле-августе три недели отдохнуть в санатории, надо не менее 320–350 тысяч рублей – и это без перелета".
Эксперты по туризму на полуострове подтверждают тенденцию, но лишь отчасти. "Крымские отельеры уже подняли цены на десять процентов. Но если спрос окажется высоким, то начнет действовать динамическое ценообразование. Чем он выше спрос, тем быстрее дорожает отдых", – прокомментировали в крупной турфирме.
Такого же мнения придерживаются в Управляющей компании сети отелей. "В наших гостиницах стоимость проживания растет пропорционально загрузке, — отметила генеральный директор Нелли Шатова. — Если сравнивать с прошлым годом, то пока цены выросли только на отдых в сентябре. На остальные месяцы они остались на уровне 2020 года".
По ее словам, небольшое увеличение запланировано на сегмент "пять звезд" в связи с тем, что в Крыму мало отелей высокого уровня и даже существующие объекты не перекрывают спрос.
В местной туроператорской компании "Кандагар" считают, что незначительный рост цен (в пределах десяти процентов) связан с инфляцией в стране – не более того.
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Однако ближе к сезону проживание, возможно, будет стоить дороже в зависимости от спроса. "Может быть, есть ряд объектов, которые увеличили цены, рассчитывая на то, что большинство заграничных курортов по-прежнему останутся закрытыми, и людям будет некуда деваться, они все равно приедут в Крым, — сказал руководитель компании Борис Зелинский. — Но я думаю, что это ошибочная стратегия. Отели полуострова будут вынуждены скорректировать свое ценообразование после того, как страны начнут возобновлять прямое авиасообщение с Россией".
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Еще в одной туроператорской компании, напротив, не видят удорожания стоимости проживания. "Просто в июле 2020 года номера в гостиницах продавались по ценам, выше заявленных в начале года. Но зато в этом году объекты размещения не стали их повышать. Я сравнил июль 2020 года с аналогичным периодом 2021-го. Изменения – один процент", – отмечает генеральный директор туроператора Сергей Ромашкин.
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