https://ria.ru/20210116/krym-1593314811.html

Эксперты выяснили, как подорожал летний отдых в Крыму

Эксперты выяснили, как подорожал летний отдых в Крыму

Представители розничных компаний отмечают рост цен на отдых в Крыму в летнем сезоне 2021 года, однако эксперты утверждают, что подорожание — незначительное,... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T12:58

2021-01-16T12:58

2021-01-16T12:58

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Представители розничных компаний отмечают рост цен на отдых в Крыму в летнем сезоне 2021 года, однако эксперты утверждают, что подорожание — незначительное, сообщает TourDom.ru. Эксперты по туризму на полуострове подтверждают тенденцию, но лишь отчасти. "Крымские отельеры уже подняли цены на десять процентов. Но если спрос окажется высоким, то начнет действовать динамическое ценообразование. Чем он выше спрос, тем быстрее дорожает отдых", – прокомментировали в крупной турфирме.Такого же мнения придерживаются в Управляющей компании сети отелей. "В наших гостиницах стоимость проживания растет пропорционально загрузке, — отметила генеральный директор Нелли Шатова. — Если сравнивать с прошлым годом, то пока цены выросли только на отдых в сентябре. На остальные месяцы они остались на уровне 2020 года". По ее словам, небольшое увеличение запланировано на сегмент "пять звезд" в связи с тем, что в Крыму мало отелей высокого уровня и даже существующие объекты не перекрывают спрос. В местной туроператорской компании "Кандагар" считают, что незначительный рост цен (в пределах десяти процентов) связан с инфляцией в стране – не более того. Однако ближе к сезону проживание, возможно, будет стоить дороже в зависимости от спроса. "Может быть, есть ряд объектов, которые увеличили цены, рассчитывая на то, что большинство заграничных курортов по-прежнему останутся закрытыми, и людям будет некуда деваться, они все равно приедут в Крым, — сказал руководитель компании Борис Зелинский. — Но я думаю, что это ошибочная стратегия. Отели полуострова будут вынуждены скорректировать свое ценообразование после того, как страны начнут возобновлять прямое авиасообщение с Россией". Еще в одной туроператорской компании, напротив, не видят удорожания стоимости проживания. "Просто в июле 2020 года номера в гостиницах продавались по ценам, выше заявленных в начале года. Но зато в этом году объекты размещения не стали их повышать. Я сравнил июль 2020 года с аналогичным периодом 2021-го. Изменения – один процент", – отмечает генеральный директор туроператора Сергей Ромашкин.

https://ria.ru/20201226/krym-1590380019.html

https://ria.ru/20201218/krym-1589662732.html

https://ria.ru/20210116/sochi-1593189606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отели, цены, новости - туризм, республика крым, отдых