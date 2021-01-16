Австрийский архитектор ответил на нападки Украины из-за работы в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Руководитель австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольф Прикс заявил об "атаке троллей" на его компанию после телефонного разговора с послом Украины из-за участия в строительстве оперного театра в Севастополе, пишет газета Standard.
"Он потребовал от меня в постсталинском стиле прекратить участие в проекте по строительству оперного театра в Севастополе, поскольку мы будто бы нарушаем санкционное законодательство ЕС. Иначе он пригрозил, что нанесет удар по мне и нашему архитектурному бюро", — рассказал Прикс.
Архитектор отметил, что специалисты никак не нарушают правовые нормы. По его словам, в итоге дискуссия переместилась на морально-этический уровень.
Прикс также подчеркнул, что его архитектурное бюро строит не административное здание, а оперный театр для жителей Севастополя и Крыма.
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Ранее украинская прокуратура Автономной Республики Крым по обращению МИД Украины возбудила уголовное дело против представителей бюро. Посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил, что призвал Прикса "не разрушать свою репутацию", и сказал, что Киев будет добиваться санкций, если компания не выйдет из проекта.
Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
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