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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210116/kreschenie-1593342290.html
В РПЦ рекомендовали не окунаться в прорубь на Крещение из-за коронавируса
В РПЦ рекомендовали не окунаться в прорубь на Крещение из-за коронавируса
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион не рекомендует верующим в этом году участвовать в традиционных... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T17:46
2021-01-16T17:46
религия и мировоззрение
россия
московский патриархат
крещение господне
митрополит волоколамский иларион
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион не рекомендует верующим в этом году участвовать в традиционных крещенских купаниях, считая, что это не принесет положительного эффекта в условиях распространения коронавируса.Он напомнил, что крещенские купания не являются каким-то церковным ритуалом или предписанием - это то, что люди совершают исключительно по собственной инициативе. "Но в нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь", - добавил архиерей.День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
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россия, московский патриархат, крещение господне, митрополит волоколамский иларион, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

В РПЦ рекомендовали не окунаться в прорубь на Крещение из-за коронавируса

17:46 16.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКрещенская иордань у стен Ферапонтова Белозерского Богородице-Рождественского монастыря в Вологодской области
Крещенская иордань у стен Ферапонтова Белозерского Богородице-Рождественского монастыря в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион не рекомендует верующим в этом году участвовать в традиционных крещенских купаниях, считая, что это не принесет положительного эффекта в условиях распространения коронавируса.
"Я думаю, вряд ли многие люди будут в этом году погружаться в прорубь. Я лично для себя принял решение в этом году в прорубь не погружаться, и я думаю, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом", - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Он напомнил, что крещенские купания не являются каким-то церковным ритуалом или предписанием - это то, что люди совершают исключительно по собственной инициативе. "Но в нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь", - добавил архиерей.
День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
Священнослужитель на праздновании Крещения во Львовской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 13:00Религия и мировоззрение
Крещение Господне в 2021 году: купания, гадания и другие традиции
 
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