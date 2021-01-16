https://ria.ru/20210116/kreschenie-1593342290.html

В РПЦ рекомендовали не окунаться в прорубь на Крещение из-за коронавируса

В РПЦ рекомендовали не окунаться в прорубь на Крещение из-за коронавируса

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион не рекомендует верующим в этом году участвовать в традиционных... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T17:46

2021-01-16T17:46

2021-01-16T17:46

религия и мировоззрение

россия

московский патриархат

крещение господне

митрополит волоколамский иларион

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион не рекомендует верующим в этом году участвовать в традиционных крещенских купаниях, считая, что это не принесет положительного эффекта в условиях распространения коронавируса.Он напомнил, что крещенские купания не являются каким-то церковным ритуалом или предписанием - это то, что люди совершают исключительно по собственной инициативе. "Но в нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь", - добавил архиерей.День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

https://ria.ru/20210114/kreschenie-1593003994.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московский патриархат, крещение господне, митрополит волоколамский иларион, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь