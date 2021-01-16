В РПЦ рекомендовали не окунаться в прорубь на Крещение из-за коронавируса
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКрещенская иордань у стен Ферапонтова Белозерского Богородице-Рождественского монастыря в Вологодской области
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион не рекомендует верующим в этом году участвовать в традиционных крещенских купаниях, считая, что это не принесет положительного эффекта в условиях распространения коронавируса.
"Я думаю, вряд ли многие люди будут в этом году погружаться в прорубь. Я лично для себя принял решение в этом году в прорубь не погружаться, и я думаю, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом", - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Он напомнил, что крещенские купания не являются каким-то церковным ритуалом или предписанием - это то, что люди совершают исключительно по собственной инициативе. "Но в нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь", - добавил архиерей.
День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.