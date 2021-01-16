https://ria.ru/20210116/koronavirus-1593340153.html

В Дании выявили 256 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса

В Дании выявили 256 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса

Количество выявленных случаев заражения "британским" штаммом коронавируса в Дании составляет 256, за три дня прирост составил почти 50 случаев, сообщило... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T17:21

2021-01-16T17:21

2021-01-16T17:21

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

дания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_0:172:3066:1897_1920x0_80_0_0_8e17a8de9f2caeb7617e95fe77b8d640.jpg

МУРМАНСК, 16 янв - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения "британским" штаммом коронавируса в Дании составляет 256, за три дня прирост составил почти 50 случаев, сообщило министерство здравоохранения королевства со ссылкой на датский государственный институт сывороток."На сегодняшний день выявлено 256 случаев британской мутации В117 в положительных тестах. 13 января их количество составляло 208", - сообщили в министерстве.Отмечается, что на пятницу количество положительных проб в 52,2 тысячи тестах было 659, таким образом, количество положительных тестов составляет 1,26%.Власти Дании, где 27 декабря началась вакцинация населения, опасаются распространения "британского" штамма коронавируса, поэтому в королевстве были введены жесткие ограничительные меры, которые во многом напоминают локдаун: работают только продуктовые магазины, школьники и студенты учатся дистанционно, закрыты бары, рестораны, театры, кинотеатры, спортивные центры. Меры действуют до 17 января, однако власти не исключали их дальнейшего продления.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590277887.html

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дания, в мире