https://ria.ru/20210116/koronavirus-1593340153.html
В Дании выявили 256 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса
В Дании выявили 256 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса
Количество выявленных случаев заражения "британским" штаммом коронавируса в Дании составляет 256, за три дня прирост составил почти 50 случаев, сообщило... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T17:21
2021-01-16T17:21
2021-01-16T17:21
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
дания
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МУРМАНСК, 16 янв - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения "британским" штаммом коронавируса в Дании составляет 256, за три дня прирост составил почти 50 случаев, сообщило министерство здравоохранения королевства со ссылкой на датский государственный институт сывороток."На сегодняшний день выявлено 256 случаев британской мутации В117 в положительных тестах. 13 января их количество составляло 208", - сообщили в министерстве.Отмечается, что на пятницу количество положительных проб в 52,2 тысячи тестах было 659, таким образом, количество положительных тестов составляет 1,26%.Власти Дании, где 27 декабря началась вакцинация населения, опасаются распространения "британского" штамма коронавируса, поэтому в королевстве были введены жесткие ограничительные меры, которые во многом напоминают локдаун: работают только продуктовые магазины, школьники и студенты учатся дистанционно, закрыты бары, рестораны, театры, кинотеатры, спортивные центры. Меры действуют до 17 января, однако власти не исключали их дальнейшего продления.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, дания, в мире
МУРМАНСК, 16 янв - РИА Новости.
Количество выявленных случаев заражения "британским" штаммом коронавируса в Дании
составляет 256, за три дня прирост составил почти 50 случаев, сообщило министерство здравоохранения королевства со ссылкой на датский государственный институт сывороток.
"На сегодняшний день выявлено 256 случаев британской мутации В117 в положительных тестах. 13 января их количество составляло 208", - сообщили в министерстве.
Отмечается, что на пятницу количество положительных проб в 52,2 тысячи тестах было 659, таким образом, количество положительных тестов составляет 1,26%.
Власти Дании, где 27 декабря началась вакцинация населения, опасаются распространения "британского" штамма коронавируса, поэтому в королевстве были введены жесткие ограничительные меры, которые во многом напоминают локдаун: работают только продуктовые магазины, школьники и студенты учатся дистанционно, закрыты бары, рестораны, театры, кинотеатры, спортивные центры. Меры действуют до 17 января, однако власти не исключали их дальнейшего продления.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.