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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210116/koronavirus-1593337405.html
В Петербурге более 20 тысяч жителей уже привились от COVID-19
В Петербурге более 20 тысяч жителей уже привились от COVID-19
С начала вакцинации в Санкт-Петербурге уже привиты 21 872 человека, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T16:47
2021-01-16T16:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. С начала вакцинации в Санкт-Петербурге уже привиты 21 872 человека, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.В числе привитых – 3656 медицинских работников, 2954 работника образования, 648 социальных работников, 479 сотрудников силовых структур. Больше всего привитых – 7042 человека – жители старше 60 лет.Отмечается, что за весь период вакцинации в Петербург уже поступило 42 692 дозы вакцины. Все они развезены по поликлиникам, где есть прививочные пункты.Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил ответственным комитетам и ведомствам укорить работу по открытию дополнительных прививочных пунктов. Отмечается, что темпы вакцинации в городе будут нарастать.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, александр беглов, санкт-петербург, общество

В Петербурге более 20 тысяч жителей уже привились от COVID-19

16:47 16.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V" от коронавируса COVID-1
Вакцина Спутник V от коронавируса COVID-1 - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. С начала вакцинации в Санкт-Петербурге уже привиты 21 872 человека, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"В Петербурге наращиваются темпы вакцинации от COVID-19. За 15 января в городе первой дозой привито рекордное число жителей - 1987 человек. Вторично прививка сделана 883 пациентам. Всего с начала вакцинации в Петербурге привито 21 872 человека. Из них 3475 закончили полностью цикл – получили две дозы", - говорится в сообщении.
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
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В числе привитых – 3656 медицинских работников, 2954 работника образования, 648 социальных работников, 479 сотрудников силовых структур. Больше всего привитых – 7042 человека – жители старше 60 лет.
Отмечается, что за весь период вакцинации в Петербург уже поступило 42 692 дозы вакцины. Все они развезены по поликлиникам, где есть прививочные пункты.
Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил ответственным комитетам и ведомствам укорить работу по открытию дополнительных прививочных пунктов. Отмечается, что темпы вакцинации в городе будут нарастать.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
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