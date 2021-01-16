https://ria.ru/20210116/koronavirus-1593337405.html

В Петербурге более 20 тысяч жителей уже привились от COVID-19

В Петербурге более 20 тысяч жителей уже привились от COVID-19

С начала вакцинации в Санкт-Петербурге уже привиты 21 872 человека, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T16:47

2021-01-16T16:47

2021-01-16T16:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. С начала вакцинации в Санкт-Петербурге уже привиты 21 872 человека, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.В числе привитых – 3656 медицинских работников, 2954 работника образования, 648 социальных работников, 479 сотрудников силовых структур. Больше всего привитых – 7042 человека – жители старше 60 лет.Отмечается, что за весь период вакцинации в Петербург уже поступило 42 692 дозы вакцины. Все они развезены по поликлиникам, где есть прививочные пункты.Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил ответственным комитетам и ведомствам укорить работу по открытию дополнительных прививочных пунктов. Отмечается, что темпы вакцинации в городе будут нарастать.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210116/sputnik-v-1593283189.html

санкт-петербург

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2021

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коронавирус в россии, александр беглов, санкт-петербург, общество