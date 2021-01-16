https://ria.ru/20210116/koronavirus-1593319191.html

Норвегия вводит обязательное тестирование на COVID-19 на границе

Норвегия вводит обязательное тестирование на COVID-19 на границе

Власти Норвегии приняли решение ввести обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для всех въезжающих в королевство, говорится в сообщении... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T13:47

2021-01-16T13:47

2021-01-16T14:30

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МУРМАНСК, 16 янв – РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение ввести обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для всех въезжающих в королевство, говорится в сообщении правительства."Правительство вводит обязательное тестирование на границе для всех, кто въезжает из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Тестирование на въезде вводится с 17.00 по местному времени (19.00 мск) понедельника, 18 января", - говорится в сообщении.Как пояснил министр здравоохранения Бент Хёйе, Норвегия является страной, где действуют строгие правила въезда и тестирование прибывающих из Европы, теперь власти делают еще один шаг, препятствующий распространению инфекции. "Люди, которые без убедительных причин откажутся от тестирования, будут оштрафованы и будут обязаны провести карантин в специальном отеле", - пояснил министр.До сих пор в Норвегии действовало правило для въезжающих, согласно которому все были обязаны пройти тестирование в течение 24 часов, однако теперь эта процедура будет проводиться на границе – в аэропортах, морских терминалах или на автомобильных КПП.При этом власти приняли решение закрыть по меньшей мере шесть небольших контрольно-пропускных пунктов. На сегодняшний день тест-системами оборудованы 28 из 38 пунктов пропуска, шесть из них закроются, для четырех будут предусмотрены варианты тестирования.При этом для тестируемых категорий есть исключения, в частности, это дети до 12 лет, те, кто документально может подтвердить факт перенесенного коронавируса в последние шесть месяцев и ряд других групп.Всего с начала пандемии в Норвегии заразились коронавирусом более 58 тысяч человек, 517 скончались. С 27 декабря в стране началась вакцинация.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201231/covid-19-1591420327.html

https://ria.ru/20210114/privivka-1593043937.html

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