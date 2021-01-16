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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210116/koronavirus-1593319191.html
Норвегия вводит обязательное тестирование на COVID-19 на границе
Норвегия вводит обязательное тестирование на COVID-19 на границе
Власти Норвегии приняли решение ввести обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для всех въезжающих в королевство, говорится в сообщении... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T13:47
2021-01-16T14:30
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МУРМАНСК, 16 янв – РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение ввести обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для всех въезжающих в королевство, говорится в сообщении правительства."Правительство вводит обязательное тестирование на границе для всех, кто въезжает из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Тестирование на въезде вводится с 17.00 по местному времени (19.00 мск) понедельника, 18 января", - говорится в сообщении.Как пояснил министр здравоохранения Бент Хёйе, Норвегия является страной, где действуют строгие правила въезда и тестирование прибывающих из Европы, теперь власти делают еще один шаг, препятствующий распространению инфекции. "Люди, которые без убедительных причин откажутся от тестирования, будут оштрафованы и будут обязаны провести карантин в специальном отеле", - пояснил министр.До сих пор в Норвегии действовало правило для въезжающих, согласно которому все были обязаны пройти тестирование в течение 24 часов, однако теперь эта процедура будет проводиться на границе – в аэропортах, морских терминалах или на автомобильных КПП.При этом власти приняли решение закрыть по меньшей мере шесть небольших контрольно-пропускных пунктов. На сегодняшний день тест-системами оборудованы 28 из 38 пунктов пропуска, шесть из них закроются, для четырех будут предусмотрены варианты тестирования.При этом для тестируемых категорий есть исключения, в частности, это дети до 12 лет, те, кто документально может подтвердить факт перенесенного коронавируса в последние шесть месяцев и ряд других групп.Всего с начала пандемии в Норвегии заразились коронавирусом более 58 тысяч человек, 517 скончались. С 27 декабря в стране началась вакцинация.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, европа, норвегия, в мире

Норвегия вводит обязательное тестирование на COVID-19 на границе

13:47 16.01.2021 (обновлено: 14:30 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Осло
Города мира. Осло - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
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МУРМАНСК, 16 янв – РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение ввести обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для всех въезжающих в королевство, говорится в сообщении правительства.
"Правительство вводит обязательное тестирование на границе для всех, кто въезжает из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Тестирование на въезде вводится с 17.00 по местному времени (19.00 мск) понедельника, 18 января", - говорится в сообщении.
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Меры борьбы с распространением COVID-19 в разных странах
Как пояснил министр здравоохранения Бент Хёйе, Норвегия является страной, где действуют строгие правила въезда и тестирование прибывающих из Европы, теперь власти делают еще один шаг, препятствующий распространению инфекции. "Люди, которые без убедительных причин откажутся от тестирования, будут оштрафованы и будут обязаны провести карантин в специальном отеле", - пояснил министр.
До сих пор в Норвегии действовало правило для въезжающих, согласно которому все были обязаны пройти тестирование в течение 24 часов, однако теперь эта процедура будет проводиться на границе – в аэропортах, морских терминалах или на автомобильных КПП.
При этом власти приняли решение закрыть по меньшей мере шесть небольших контрольно-пропускных пунктов. На сегодняшний день тест-системами оборудованы 28 из 38 пунктов пропуска, шесть из них закроются, для четырех будут предусмотрены варианты тестирования.
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При этом для тестируемых категорий есть исключения, в частности, это дети до 12 лет, те, кто документально может подтвердить факт перенесенного коронавируса в последние шесть месяцев и ряд других групп.
Всего с начала пандемии в Норвегии заразились коронавирусом более 58 тысяч человек, 517 скончались. С 27 декабря в стране началась вакцинация.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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