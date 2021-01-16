https://ria.ru/20210116/koronavirus-1593306968.html
В России за сутки умерли 590 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 590 человек с коронавирусом
За сутки в РФ умерли 590 человек с COVID-19, 79 из них в Москве, за все время в стране умерли 65 085 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T11:15
2021-01-16T11:15
2021-01-16T11:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581737104_0:296:2106:1480_1920x0_80_0_0_7cf66546a5fac01c50830d111e29dc50.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. За сутки в РФ умерли 590 человек с COVID-19, 79 из них в Москве, за все время в стране умерли 65 085 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве скончались 79 человек, в Санкт-Петербурге - 67, в Подмосковье - 32. Общее число умерших с COVID-19 в Москве выросло до 12 401.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581737104_0:279:2083:1841_1920x0_80_0_0_f449c44fcb41f6e559f83714bb0603c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество