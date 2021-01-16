https://ria.ru/20210116/koronavirus-1593306968.html

В России за сутки умерли 590 человек с коронавирусом

В России за сутки умерли 590 человек с коронавирусом

За сутки в РФ умерли 590 человек с COVID-19, 79 из них в Москве, за все время в стране умерли 65 085 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T11:15

2021-01-16T11:15

2021-01-16T11:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. За сутки в РФ умерли 590 человек с COVID-19, 79 из них в Москве, за все время в стране умерли 65 085 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве скончались 79 человек, в Санкт-Петербурге - 67, в Подмосковье - 32. Общее число умерших с COVID-19 в Москве выросло до 12 401.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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