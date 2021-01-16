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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210116/koronavirus-1593306968.html
В России за сутки умерли 590 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 590 человек с коронавирусом
За сутки в РФ умерли 590 человек с COVID-19, 79 из них в Москве, за все время в стране умерли 65 085 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T11:15
2021-01-16T11:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. За сутки в РФ умерли 590 человек с COVID-19, 79 из них в Москве, за все время в стране умерли 65 085 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве скончались 79 человек, в Санкт-Петербурге - 67, в Подмосковье - 32. Общее число умерших с COVID-19 в Москве выросло до 12 401.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 590 человек с коронавирусом

11:15 16.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. За сутки в РФ умерли 590 человек с COVID-19, 79 из них в Москве, за все время в стране умерли 65 085 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 590 смертей... За весь период по России умерло 65 085 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве скончались 79 человек, в Санкт-Петербурге - 67, в Подмосковье - 32. Общее число умерших с COVID-19 в Москве выросло до 12 401.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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