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В России за сутки 27 311 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 27 311 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 27 311 человек после COVID-19, за все время - 2 936 991, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T11:13
2021-01-16T11:13
2021-01-16T11:13
распространение коронавируса
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санкт-петербург
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 27 311 человек после COVID-19, за все время - 2 936 991, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве за сутки выписано 5639 человек, в Санкт-Петербурге - 3625, в Подмосковье - 1300.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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