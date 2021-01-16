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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210116/koronavirus-1593306546.html
В Москве за сутки выявили 4674 случая COVID-19
В Москве за сутки выявили 4674 случая COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 4674, Санкт-Петербурге - 3253, Подмосковье - 1406, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T11:12
2021-01-16T11:34
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 4674, Санкт-Петербурге - 3253, Подмосковье - 1406, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 12, Ненецком автономном округе - пять, Чукотском автономном округе - два.За сутки в Москве госпитализированы 1352 пациента с COVID, сообщили в субботу в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 5639 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, госпитализированы 1352 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончалось 79 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва

В Москве за сутки выявили 4674 случая COVID-19

11:12 16.01.2021 (обновлено: 11:34 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 4674, Санкт-Петербурге - 3253, Подмосковье - 1406, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва 4674, Санкт-Петербург 3253, Московская область 1406", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 12, Ненецком автономном округе - пять, Чукотском автономном округе - два.
За сутки в Москве госпитализированы 1352 пациента с COVID, сообщили в субботу в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
"В столице выздоровели ещё 5639 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, госпитализированы 1352 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончалось 79 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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