В Москве за сутки выявили 4674 случая COVID-19
11:12 16.01.2021 (обновлено: 11:34 16.01.2021)
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 4674, Санкт-Петербурге - 3253, Подмосковье - 1406, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва 4674, Санкт-Петербург 3253, Московская область 1406", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 12, Ненецком автономном округе - пять, Чукотском автономном округе - два.
За сутки в Москве госпитализированы 1352 пациента с COVID, сообщили в субботу в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выздоровели ещё 5639 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, госпитализированы 1352 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончалось 79 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.