https://ria.ru/20210116/koronavirus-1593306546.html

В Москве за сутки выявили 4674 случая COVID-19

В Москве за сутки выявили 4674 случая COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 4674, Санкт-Петербурге - 3253, Подмосковье - 1406, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T11:12

2021-01-16T11:12

2021-01-16T11:34

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 4674, Санкт-Петербурге - 3253, Подмосковье - 1406, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 12, Ненецком автономном округе - пять, Чукотском автономном округе - два.За сутки в Москве госпитализированы 1352 пациента с COVID, сообщили в субботу в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 5639 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, госпитализированы 1352 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончалось 79 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210116/zaschita-1593295327.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва