https://ria.ru/20210116/koronavirus-1593288552.html

Помпео связал возникновение COVID-19 с китайскими лабораториями

Помпео связал возникновение COVID-19 с китайскими лабораториями

Госсекретарь США Майк Помпео обнародовал информацию в подтверждение предположений, что пандемия коронавируса могла возникнуть в лабораториях КНР. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T04:34

2021-01-16T04:34

2021-01-16T04:34

майк помпео

воз

китай

ухань

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обнародовал информацию в подтверждение предположений, что пандемия коронавируса могла возникнуть в лабораториях КНР.Помпео адресовал свое заявление инспекторам Всемирной организации здравоохранения, которые прибыли в Китай на этой неделе, чтобы расследовать причины пандемии коронавируса.Кроме того, он отмечает, что по меньшей мере с 2016 года в институте изучали коронавирус летучих мышей RaTG13, который более чем на 96% идентичен COVID-19. По его словам, институт не отчитался о возможных "экспериментах по повышению заразности или летальности" вируса. Помпео также утверждает, что институт вирусологии связан с военными исследованиями. "Несмотря на то, что Уханьский институт вирусологии представляется как гражданский, он сотрудничал в публикациях и секретных проектах с военными Китая", - говорится в заявлении Помпео."Пандемии COVID-19 можно было избежать. Любая ответственная страна пригласила бы мировых экспертов в области здравоохранения в Ухань в течение нескольких дней после вспышки", - заявил Помпео. Он вновь призвал обеспечить экспертам ВОЗ доступ ко всем объектам, данным лабораторий, сотрудникам, очевидцам и авторам жалоб.США ранее высказывали подозрения, что коронавирус мог произойти из китайских лабораторий, но не подтверждали свои слова. Нынешние утверждения Помпео также не подкреплены документально. Китай обвинения отрицает.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/kitay-1589989038.html

https://ria.ru/20210115/test-1593273149.html

китай

ухань

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, воз, китай, ухань, сша, в мире