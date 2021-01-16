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Помпео связал возникновение COVID-19 с китайскими лабораториями
Помпео связал возникновение COVID-19 с китайскими лабораториями
Госсекретарь США Майк Помпео обнародовал информацию в подтверждение предположений, что пандемия коронавируса могла возникнуть в лабораториях КНР. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T04:34
2021-01-16T04:34
майк помпео
воз
китай
ухань
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обнародовал информацию в подтверждение предположений, что пандемия коронавируса могла возникнуть в лабораториях КНР.Помпео адресовал свое заявление инспекторам Всемирной организации здравоохранения, которые прибыли в Китай на этой неделе, чтобы расследовать причины пандемии коронавируса.Кроме того, он отмечает, что по меньшей мере с 2016 года в институте изучали коронавирус летучих мышей RaTG13, который более чем на 96% идентичен COVID-19. По его словам, институт не отчитался о возможных "экспериментах по повышению заразности или летальности" вируса. Помпео также утверждает, что институт вирусологии связан с военными исследованиями. "Несмотря на то, что Уханьский институт вирусологии представляется как гражданский, он сотрудничал в публикациях и секретных проектах с военными Китая", - говорится в заявлении Помпео."Пандемии COVID-19 можно было избежать. Любая ответственная страна пригласила бы мировых экспертов в области здравоохранения в Ухань в течение нескольких дней после вспышки", - заявил Помпео. Он вновь призвал обеспечить экспертам ВОЗ доступ ко всем объектам, данным лабораторий, сотрудникам, очевидцам и авторам жалоб.США ранее высказывали подозрения, что коронавирус мог произойти из китайских лабораторий, но не подтверждали свои слова. Нынешние утверждения Помпео также не подкреплены документально. Китай обвинения отрицает.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201218/kitay-1589989038.html
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майк помпео, воз, китай, ухань, сша, в мире

Помпео связал возникновение COVID-19 с китайскими лабораториями

04:34 16.01.2021
 
© REUTERS / Jonathan ErnstГоссекретарь США Майк Помпео у здания Белого дома в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обнародовал информацию в подтверждение предположений, что пандемия коронавируса могла возникнуть в лабораториях КНР.
Помпео адресовал свое заявление инспекторам Всемирной организации здравоохранения, которые прибыли в Китай на этой неделе, чтобы расследовать причины пандемии коронавируса.
"Власти США сегодня сообщают новую информацию о деятельности внутри государственных лабораторий Китая в 2019 году", - говорится в письменном заявлении Помпео. В частности, по его словам, у США есть основания полагать, что несколько исследователей в Уханьском институте вирусологии заболели еще летом 2019 года - до первого зарегистрированного случая COVID-19.
Кроме того, он отмечает, что по меньшей мере с 2016 года в институте изучали коронавирус летучих мышей RaTG13, который более чем на 96% идентичен COVID-19. По его словам, институт не отчитался о возможных "экспериментах по повышению заразности или летальности" вируса. Помпео также утверждает, что институт вирусологии связан с военными исследованиями. "Несмотря на то, что Уханьский институт вирусологии представляется как гражданский, он сотрудничал в публикациях и секретных проектах с военными Китая", - говорится в заявлении Помпео.
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"Пандемии COVID-19 можно было избежать. Любая ответственная страна пригласила бы мировых экспертов в области здравоохранения в Ухань в течение нескольких дней после вспышки", - заявил Помпео. Он вновь призвал обеспечить экспертам ВОЗ доступ ко всем объектам, данным лабораторий, сотрудникам, очевидцам и авторам жалоб.
США ранее высказывали подозрения, что коронавирус мог произойти из китайских лабораторий, но не подтверждали свои слова. Нынешние утверждения Помпео также не подкреплены документально. Китай обвинения отрицает.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Майк ПомпеоВОЗКитайУханьСШАВ мире
 
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