https://ria.ru/20210116/kontrol-1593314020.html

В Москве усилили контроль за температурным режимом на социальных объектах

В Москве усилили контроль за температурным режимом на социальных объектах

Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за температурным режимом на социальных объектах, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T12:38

2021-01-16T12:38

2021-01-16T12:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за температурным режимом на социальных объектах, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что это связано с наступлением холодного сезона и ростом респираторных заболеваний.С сентября по декабрь 2020 года сотрудники ведомства проверили более 250 детских и подростковых организаций, провели свыше 350 исследований параметров микроклимата. Подчеркивается, что все результаты соответствуют требованиям действующего законодательства, нарушений нет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210116/vaktsinatsiya-1593296200.html

https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593224943.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество