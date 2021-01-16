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В Москве усилили контроль за температурным режимом на социальных объектах
В Москве усилили контроль за температурным режимом на социальных объектах
Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за температурным режимом на социальных объектах, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T12:38
2021-01-16T12:38
распространение коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за температурным режимом на социальных объектах, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что это связано с наступлением холодного сезона и ростом респираторных заболеваний.С сентября по декабрь 2020 года сотрудники ведомства проверили более 250 детских и подростковых организаций, провели свыше 350 исследований параметров микроклимата. Подчеркивается, что все результаты соответствуют требованиям действующего законодательства, нарушений нет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Москве усилили контроль за температурным режимом на социальных объектах

12:38 16.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИзмерение температуры тела на входе в школу в Москве
Измерение температуры тела на входе в школу в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за температурным режимом на социальных объектах, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что это связано с наступлением холодного сезона и ростом респираторных заболеваний.
Вакцина в массы: в Москве начали прививать от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
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"Управлением Роспотребнадзора по Москве... был усилен контроль за соблюдением требований к температурному режиму на социальных объектах, в том числе в детских образовательных организациях", - говорится в сообщении.
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С сентября по декабрь 2020 года сотрудники ведомства проверили более 250 детских и подростковых организаций, провели свыше 350 исследований параметров микроклимата. Подчеркивается, что все результаты соответствуют требованиям действующего законодательства, нарушений нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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