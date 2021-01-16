https://ria.ru/20210116/kontrol-1593314020.html
В Москве усилили контроль за температурным режимом на социальных объектах
В Москве усилили контроль за температурным режимом на социальных объектах
Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за температурным режимом на социальных объектах, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T12:38
2021-01-16T12:38
2021-01-16T12:38
распространение коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за температурным режимом на социальных объектах, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что это связано с наступлением холодного сезона и ростом респираторных заболеваний.С сентября по декабрь 2020 года сотрудники ведомства проверили более 250 детских и подростковых организаций, провели свыше 350 исследований параметров микроклимата. Подчеркивается, что все результаты соответствуют требованиям действующего законодательства, нарушений нет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210116/vaktsinatsiya-1593296200.html
https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593224943.html
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество