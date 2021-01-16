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https://ria.ru/20210116/konkin-1593308043.html
Владимир Конкин переболел COVID-19
Владимир Конкин переболел COVID-19
Заслуженный артист РФ Владимир Конкин переболел коронавирусом, самый тяжелый период пришелся на новогодние праздники, сейчас актер чувствует себя нормально и... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T11:28
2021-01-16T11:28
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир конкин
содружество актеров таганки
театр имени моссовета
саратов
общество
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Владимир Конкин переболел коронавирусом, самый тяжелый период пришелся на новогодние праздники, сейчас актер чувствует себя нормально и восстанавливает силы, рассказала РИА Новости его директор Елена Переслени.По ее словам, это уже пройденный этап, самый тяжелый период пришелся на новогодние праздники. "Его уже выпускают, сейчас гулять идем с ним. Ему нужен свежий воздух, реабилитация", - добавила Переслени.Актер Владимир Конкин родился в Саратове 19 августа 1951 года. Окончил Саратовское театральное училище имени Слонова, был актером Харьковского ТЮЗа, Театра имени Моссовета, Театра имени Ермоловой, работал в театре "Содружество актеров Таганки". Фильмография актера насчитывает около 50 кинокартин. Самые известные из них - "Как закалялась сталь", "Место встречи изменить нельзя", "Аты-баты, шли солдаты", "Батальоны просят огня", "Товарищи-граждане", "Старший сын".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир конкин, содружество актеров таганки, театр имени моссовета, саратов, общество

Владимир Конкин переболел COVID-19

11:28 16.01.2021
 
© РИА Новости / Руслан КривобокАктер Владимир Конкин
Актер Владимир Конкин - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Владимир Конкин переболел коронавирусом, самый тяжелый период пришелся на новогодние праздники, сейчас актер чувствует себя нормально и восстанавливает силы, рассказала РИА Новости его директор Елена Переслени.
"Он вылечился от коронавируса. У него еще пневмония, он дома находится под наблюдением врачей. Он заболел еще 27 декабря. Сам вирус убит. Лечились амбулаторно. Самочувствие сейчас уже лучше, просто восстановление медленно идет", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, это уже пройденный этап, самый тяжелый период пришелся на новогодние праздники. "Его уже выпускают, сейчас гулять идем с ним. Ему нужен свежий воздух, реабилитация", - добавила Переслени.
Актер Владимир Конкин родился в Саратове 19 августа 1951 года. Окончил Саратовское театральное училище имени Слонова, был актером Харьковского ТЮЗа, Театра имени Моссовета, Театра имени Ермоловой, работал в театре "Содружество актеров Таганки". Фильмография актера насчитывает около 50 кинокартин. Самые известные из них - "Как закалялась сталь", "Место встречи изменить нельзя", "Аты-баты, шли солдаты", "Батальоны просят огня", "Товарищи-граждане", "Старший сын".
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КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир КонкинСодружество актеров ТаганкиТеатр имени МоссоветаСаратовОбщество
 
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