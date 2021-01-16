https://ria.ru/20210116/konkin-1593308043.html

Владимир Конкин переболел COVID-19

Владимир Конкин переболел COVID-19

Заслуженный артист РФ Владимир Конкин переболел коронавирусом, самый тяжелый период пришелся на новогодние праздники, сейчас актер чувствует себя нормально и... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T11:28

2021-01-16T11:28

2021-01-16T11:28

культура

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир конкин

содружество актеров таганки

театр имени моссовета

саратов

общество

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Владимир Конкин переболел коронавирусом, самый тяжелый период пришелся на новогодние праздники, сейчас актер чувствует себя нормально и восстанавливает силы, рассказала РИА Новости его директор Елена Переслени.По ее словам, это уже пройденный этап, самый тяжелый период пришелся на новогодние праздники. "Его уже выпускают, сейчас гулять идем с ним. Ему нужен свежий воздух, реабилитация", - добавила Переслени.Актер Владимир Конкин родился в Саратове 19 августа 1951 года. Окончил Саратовское театральное училище имени Слонова, был актером Харьковского ТЮЗа, Театра имени Моссовета, Театра имени Ермоловой, работал в театре "Содружество актеров Таганки". Фильмография актера насчитывает около 50 кинокартин. Самые известные из них - "Как закалялась сталь", "Место встречи изменить нельзя", "Аты-баты, шли солдаты", "Батальоны просят огня", "Товарищи-граждане", "Старший сын".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593118539.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир конкин, содружество актеров таганки, театр имени моссовета, саратов, общество