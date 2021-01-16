https://ria.ru/20210116/knightley-1593271029.html
Кира Найтли пожаловалась на папарацци
Кира Найтли пожаловалась на папарацци
Британская актриса Кира Найтли рассказала в подкасте “CHANEL Connects” о своих непростых отношениях с папарацци. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T21:12
2021-01-16T21:12
2021-01-16T21:12
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кира найтли
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Британская актриса Кира Найтли рассказала в подкасте “CHANEL Connects” о своих непростых отношениях с папарацци.Звезда "Пиратов Карибского моря" призналась, что никогда не любила фотокорреспондентов. "Для молодой девушки это очень тяжелая школа. Тебя постоянно, 24 часа в сутки преследуют три десятка человек с камерами, они наблюдают за тобой через окна и обзывают потаскухой каждый раз, когда ты выходишь из дома только для того, чтобы увидеть твою реакцию и запечатлеть твои слезы. Они даже вынуждали меня съезжать на обочину на машине, потому что быстро поняли, что на автомобильных авариях можно заработать кучу денег", — рассказала Найтли. Актриса добавила, что очень гордится тем, что ей удалось выжить в условиях повышенного внимания СМИ."Это было жестко. Мне пришлось придумывать, как и всем нам сейчас, когда весь мир вокруг сходит с ума, как сохранить разум. Продолжать считать себя тем, кем ты на самом деле являешься, верить в то, что считаешь правильным? Это очень сложно", — пояснила она.
https://ria.ru/20210115/kino-1592909159.html
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, кира найтли
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости
. Британская актриса Кира Найтли рассказала
в подкасте “CHANEL Connects” о своих непростых отношениях с папарацци.
Звезда "Пиратов Карибского моря" призналась, что никогда не любила фотокорреспондентов.
"Для молодой девушки это очень тяжелая школа. Тебя постоянно, 24 часа в сутки преследуют три десятка человек с камерами, они наблюдают за тобой через окна и обзывают потаскухой каждый раз, когда ты выходишь из дома только для того, чтобы увидеть твою реакцию и запечатлеть твои слезы. Они даже вынуждали меня съезжать на обочину на машине, потому что быстро поняли, что на автомобильных авариях можно заработать кучу денег", — рассказала Найтли.
Актриса добавила, что очень гордится тем, что ей удалось выжить в условиях повышенного внимания СМИ.
"Это было жестко. Мне пришлось придумывать, как и всем нам сейчас, когда весь мир вокруг сходит с ума, как сохранить разум. Продолжать считать себя тем, кем ты на самом деле являешься, верить в то, что считаешь правильным? Это очень сложно", — пояснила она.