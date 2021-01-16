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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210116/karantin-1593299560.html
В Азербайджане карантин по коронавирусу продлили до 1 апреля
В Азербайджане карантин по коронавирусу продлили до 1 апреля
Карантинный режим в связи с коронавирусом в Азербайджане продлен до 1 апреля, но с 1 февраля разрешено работать кафе и ресторанам, следует из соответствующего... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T09:44
2021-01-16T10:07
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
азербайджан
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БАКУ, 16 янв – РИА Новости. Карантинный режим в связи с коронавирусом в Азербайджане продлен до 1 апреля, но с 1 февраля разрешено работать кафе и ресторанам, следует из соответствующего постановления кабинета министров."В Азербайджане с 1 февраля возобновляется обслуживание клиентов на местах в объектах общественного питания, а также в ресторанах, кафе, чайных домах и других объектах", - говорится в постановлении.Согласно постановлению, с 00:00 (23:00 мск) 1 февраля на территории страны возобновляется обслуживание клиентов на местах в объектах общественного питания, а также в ресторанах, кафе, чайных и других объектах с 06:00 до 00:00.Кроме того, согласно постановлению, с 00:00 25 января разрешается деятельность парикмахерских, салонов красоты и оказание косметических услуг.Согласно решению, с 00:00 18 января на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Ширвана и Абшеронского района, а также в районных центрах Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаилинского районов отменяется система получения смс и разрешений с портала icaze.e-gov.az для покидания места жительства.При этом в Азербайджане не восстанавливается въезд-выезд в пять городов и 12 районов.Также в Бакинском метрополитене будут действовать ограничения на пассажирские перевозки. Ограничения на работу общественного транспорта в субботу и воскресенье, а также другие запреты на всей территории страны будут действовать до окончания срока особого карантинного режима.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, азербайджан, в мире

В Азербайджане карантин по коронавирусу продлили до 1 апреля

09:44 16.01.2021 (обновлено: 10:07 16.01.2021)
 
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкКошка на опустевшей улице города Баку
Кошка на опустевшей улице города Баку - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
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БАКУ, 16 янв – РИА Новости. Карантинный режим в связи с коронавирусом в Азербайджане продлен до 1 апреля, но с 1 февраля разрешено работать кафе и ресторанам, следует из соответствующего постановления кабинета министров.
"Проанализирована текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в мире, в том числе в Азербайджане, связанная с новым видом коронавируса. С целью предотвращения распространения вируса и его возможных последствий принято решение продлить срок особого карантинного режима на территории страны до 06:00 1 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.
"В Азербайджане с 1 февраля возобновляется обслуживание клиентов на местах в объектах общественного питания, а также в ресторанах, кафе, чайных домах и других объектах", - говорится в постановлении.
Согласно постановлению, с 00:00 (23:00 мск) 1 февраля на территории страны возобновляется обслуживание клиентов на местах в объектах общественного питания, а также в ресторанах, кафе, чайных и других объектах с 06:00 до 00:00.
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Кроме того, согласно постановлению, с 00:00 25 января разрешается деятельность парикмахерских, салонов красоты и оказание косметических услуг.
Согласно решению, с 00:00 18 января на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Ширвана и Абшеронского района, а также в районных центрах Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаилинского районов отменяется система получения смс и разрешений с портала icaze.e-gov.az для покидания места жительства.
При этом в Азербайджане не восстанавливается въезд-выезд в пять городов и 12 районов.

"С 00:00 18 января 2020 года до 00:00 25 января 2021 года въезд-выезд на территорию городов Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Ширвана и Абшеронского района, а также в районные центры Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаиллинского районов (за исключением сел и поселков) ограничен. Сотрудники сфер, чья деятельность разрешена, могут передвигаться после регистрации работодателем информации о них в портале "icaze.e-gov.az" посредством усиленной электронной подписи", - говорится в постановлении.

Также в Бакинском метрополитене будут действовать ограничения на пассажирские перевозки. Ограничения на работу общественного транспорта в субботу и воскресенье, а также другие запреты на всей территории страны будут действовать до окончания срока особого карантинного режима.
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