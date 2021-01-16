https://ria.ru/20210116/karantin-1593299560.html

В Азербайджане карантин по коронавирусу продлили до 1 апреля

В Азербайджане карантин по коронавирусу продлили до 1 апреля

Карантинный режим в связи с коронавирусом в Азербайджане продлен до 1 апреля, но с 1 февраля разрешено работать кафе и ресторанам, следует из соответствующего... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T09:44

2021-01-16T09:44

2021-01-16T10:07

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БАКУ, 16 янв – РИА Новости. Карантинный режим в связи с коронавирусом в Азербайджане продлен до 1 апреля, но с 1 февраля разрешено работать кафе и ресторанам, следует из соответствующего постановления кабинета министров."В Азербайджане с 1 февраля возобновляется обслуживание клиентов на местах в объектах общественного питания, а также в ресторанах, кафе, чайных домах и других объектах", - говорится в постановлении.Согласно постановлению, с 00:00 (23:00 мск) 1 февраля на территории страны возобновляется обслуживание клиентов на местах в объектах общественного питания, а также в ресторанах, кафе, чайных и других объектах с 06:00 до 00:00.Кроме того, согласно постановлению, с 00:00 25 января разрешается деятельность парикмахерских, салонов красоты и оказание косметических услуг.Согласно решению, с 00:00 18 января на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Ширвана и Абшеронского района, а также в районных центрах Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаилинского районов отменяется система получения смс и разрешений с портала icaze.e-gov.az для покидания места жительства.При этом в Азербайджане не восстанавливается въезд-выезд в пять городов и 12 районов.Также в Бакинском метрополитене будут действовать ограничения на пассажирские перевозки. Ограничения на работу общественного транспорта в субботу и воскресенье, а также другие запреты на всей территории страны будут действовать до окончания срока особого карантинного режима.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593180559.html

https://ria.ru/20210113/karantin-1592939641.html

азербайджан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, азербайджан, в мире