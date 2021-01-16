https://ria.ru/20210116/kapitoliy-1593361241.html

CNN: у Капитолия задержали мужчину с заряженным пистолетом

CNN: у Капитолия задержали мужчину с заряженным пистолетом

Полиция Капитолия задержала в центре Вашингтона мужчину с заряженным пистолетом, сообщил CNN. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T22:35

2021-01-16T22:35

2021-01-16T23:38

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

вашингтон (город)

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ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Полиция Капитолия задержала в центре Вашингтона мужчину с заряженным пистолетом, сообщил CNN.По данным источников телеканала в правоохранительных органах, накануне вечером (в ночь на 16 января по московскому времени) Аллен Биллер из Вирджинии припарковал свой пикап рядом с полицейской машиной у пропускного пункта на пересечении улиц North Capital и Е, к северу от Капитолия.Он предъявил полицейским то, что назвал неофициальными пропускными документами.На вопрос, было ли при нем оружие, мужчина ответил, что у него есть полуавтоматический пистолет "Глок" с 17 патронами в магазине. В результате полиция изъяла пистолет, 509 патронов к нему и дополнительный магазин для перезарядки, а также патроны для дробовика.Биллера арестовали среди прочих статей за хранение незарегистрированного оружия и боеприпасов.Полиция и спецслужбы США перед инаугурацией Джо Байдена, которая намечена на 20 января, перекрыли практически весь центр Вашингтона. Непрерывным забором обнесены целые кварталы, на перекрестках установлены КПП.

https://ria.ru/20210115/amerika-1593053229.html

https://ria.ru/20210112/amerika-1592625742.html

вашингтон (город)

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капитолий, вашингтон (город), сша, в мире