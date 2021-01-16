https://ria.ru/20210116/kair-1593332261.html

Россия увеличит число рейсов в Египет

Россия увеличит число рейсов в Египет

Россия увеличивает количество регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва — Каир до пяти в неделю, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T15:43

2021-01-16T15:43

2021-01-16T23:02

россия

татьяна голикова

египет

в мире

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россия увеличивает количество регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва — Каир до пяти в неделю, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, вице-премьер России Татьяна Голикова провела заседание штаба.

https://ria.ru/20210115/egipet-1593209674.html

россия

египет

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россия, татьяна голикова, египет, в мире