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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210116/impichment-1593301568.html
WSJ: Трамп запросил данные о республиканцах, поддержавших его импичмент
WSJ: Трамп запросил данные о республиканцах, поддержавших его импичмент
Действующий президент США Дональд Трамп запросил у политических советников информацию о десяти конгрессменах-республиканцах, которые проголосовали за объявление РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T10:12
2021-01-16T11:31
захват капитолия в вашингтоне
второй импичмент дональду трампу
капитолий
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп запросил у политических советников информацию о десяти конгрессменах-республиканцах, которые проголосовали за объявление ему импичмента, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.По словам собеседников издания, Трамп, изначально опасавшийся, что на сторону демократов перейдет еще больше республиканцев, хотел узнать, "делал ли он когда-либо что-либо" для тех однопартийцев, которые поддержали его импичмент.Как пишет газета, "президента все больше беспокоят дезертирства против него в собственной партии". Кроме того, в последние дни он связывался с конгрессменами-республиканцами, чтобы посоветоваться, каких юристов нанимать для защиты в рамках импичмента. Советники Трампа, по сведениям WSJ, призвали его не обращаться к личному адвокату Руди Джулиани.Шестого января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне: после того как действующий президент выступил перед ними на митинге, они направились к Капитолию, осадили его, а затем ворвались в здание и устроили погром. При этом погибла одна из участниц штурма, охранник Капитолия получил ранения и умер в больнице, а еще трое протестующих скончались от причин, не связанных с насилием.Заседание сената и палаты представителей, которые должны были утвердить результаты президентских выборов, пришлось прервать на несколько часов, но после того, как сторонников Трампа выдворили из здания, оно возобновилось и Джо Байдена признали новым президентом.Конгрессмены от Демократической партии обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу, палата представителей объявила ему импичмент.
https://ria.ru/20210110/tramp-1592406281.html
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второй импичмент дональду трампу, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

WSJ: Трамп запросил данные о республиканцах, поддержавших его импичмент

10:12 16.01.2021 (обновлено: 11:31 16.01.2021)
 
© AP Photo / Gerald HerbertМониторы в конференц-зале Белого дома показывают процесс импичмента против президента Дональда Трампа, проходящий в Капитолии в Вашингтоне
Мониторы в конференц-зале Белого дома показывают процесс импичмента против президента Дональда Трампа, проходящий в Капитолии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© AP Photo / Gerald Herbert
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп запросил у политических советников информацию о десяти конгрессменах-республиканцах, которые проголосовали за объявление ему импичмента, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По словам собеседников издания, Трамп, изначально опасавшийся, что на сторону демократов перейдет еще больше республиканцев, хотел узнать, "делал ли он когда-либо что-либо" для тех однопартийцев, которые поддержали его импичмент.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 08:00Захват Капитолия в Вашингтоне
Как навсегда убрать Трампа? Три пути к американскому обрыву
Как пишет газета, "президента все больше беспокоят дезертирства против него в собственной партии". Кроме того, в последние дни он связывался с конгрессменами-республиканцами, чтобы посоветоваться, каких юристов нанимать для защиты в рамках импичмента. Советники Трампа, по сведениям WSJ, призвали его не обращаться к личному адвокату Руди Джулиани.
Шестого января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне: после того как действующий президент выступил перед ними на митинге, они направились к Капитолию, осадили его, а затем ворвались в здание и устроили погром. При этом погибла одна из участниц штурма, охранник Капитолия получил ранения и умер в больнице, а еще трое протестующих скончались от причин, не связанных с насилием.
Заседание сената и палаты представителей, которые должны были утвердить результаты президентских выборов, пришлось прервать на несколько часов, но после того, как сторонников Трампа выдворили из здания, оно возобновилось и Джо Байдена признали новым президентом.
Конгрессмены от Демократической партии обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу, палата представителей объявила ему импичмент.
Военнослужащие Национальной гвардии США у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 08:00
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Захват Капитолия в ВашингтонеВторой импичмент Дональду ТрампуКапитолийДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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