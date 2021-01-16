WSJ: Трамп запросил данные о республиканцах, поддержавших его импичмент
10:12 16.01.2021 (обновлено: 11:31 16.01.2021)
© AP Photo / Gerald HerbertМониторы в конференц-зале Белого дома показывают процесс импичмента против президента Дональда Трампа, проходящий в Капитолии в Вашингтоне
© AP Photo / Gerald Herbert
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп запросил у политических советников информацию о десяти конгрессменах-республиканцах, которые проголосовали за объявление ему импичмента, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По словам собеседников издания, Трамп, изначально опасавшийся, что на сторону демократов перейдет еще больше республиканцев, хотел узнать, "делал ли он когда-либо что-либо" для тех однопартийцев, которые поддержали его импичмент.
Как пишет газета, "президента все больше беспокоят дезертирства против него в собственной партии". Кроме того, в последние дни он связывался с конгрессменами-республиканцами, чтобы посоветоваться, каких юристов нанимать для защиты в рамках импичмента. Советники Трампа, по сведениям WSJ, призвали его не обращаться к личному адвокату Руди Джулиани.
Шестого января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне: после того как действующий президент выступил перед ними на митинге, они направились к Капитолию, осадили его, а затем ворвались в здание и устроили погром. При этом погибла одна из участниц штурма, охранник Капитолия получил ранения и умер в больнице, а еще трое протестующих скончались от причин, не связанных с насилием.
Заседание сената и палаты представителей, которые должны были утвердить результаты президентских выборов, пришлось прервать на несколько часов, но после того, как сторонников Трампа выдворили из здания, оно возобновилось и Джо Байдена признали новым президентом.
Конгрессмены от Демократической партии обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу, палата представителей объявила ему импичмент.
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