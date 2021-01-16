https://ria.ru/20210116/impichment-1593301568.html

WSJ: Трамп запросил данные о республиканцах, поддержавших его импичмент

WSJ: Трамп запросил данные о республиканцах, поддержавших его импичмент

Действующий президент США Дональд Трамп запросил у политических советников информацию о десяти конгрессменах-республиканцах, которые проголосовали за объявление РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T10:12

2021-01-16T10:12

2021-01-16T11:31

захват капитолия в вашингтоне

второй импичмент дональду трампу

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп запросил у политических советников информацию о десяти конгрессменах-республиканцах, которые проголосовали за объявление ему импичмента, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.По словам собеседников издания, Трамп, изначально опасавшийся, что на сторону демократов перейдет еще больше республиканцев, хотел узнать, "делал ли он когда-либо что-либо" для тех однопартийцев, которые поддержали его импичмент.Как пишет газета, "президента все больше беспокоят дезертирства против него в собственной партии". Кроме того, в последние дни он связывался с конгрессменами-республиканцами, чтобы посоветоваться, каких юристов нанимать для защиты в рамках импичмента. Советники Трампа, по сведениям WSJ, призвали его не обращаться к личному адвокату Руди Джулиани.Шестого января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне: после того как действующий президент выступил перед ними на митинге, они направились к Капитолию, осадили его, а затем ворвались в здание и устроили погром. При этом погибла одна из участниц штурма, охранник Капитолия получил ранения и умер в больнице, а еще трое протестующих скончались от причин, не связанных с насилием.Заседание сената и палаты представителей, которые должны были утвердить результаты президентских выборов, пришлось прервать на несколько часов, но после того, как сторонников Трампа выдворили из здания, оно возобновилось и Джо Байдена признали новым президентом.Конгрессмены от Демократической партии обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу, палата представителей объявила ему импичмент.

https://ria.ru/20210110/tramp-1592406281.html

https://ria.ru/20210115/amerika-1593053229.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

второй импичмент дональду трампу, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире