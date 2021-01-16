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Немецкий эксперт прокомментировал избрание Лашета новым лидером ХДС
Немецкий эксперт прокомментировал избрание Лашета новым лидером ХДС
Новый лидер ХДС Армин Лашет является самым надежным кандидатом для нормализации отношений ФРГ с Россией, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T14:27
2021-01-16T14:27
армин лашет
фридрих мерц
йенс шпан
маркус зедер
христианско-социальный союз
александр рар
германия
в мире
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БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Новый лидер ХДС Армин Лашет является самым надежным кандидатом для нормализации отношений ФРГ с Россией, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.Лашет был избран в субботу съездом ХДС во втором туре голосования председателем правящей в ФРГ партии ХДС, по итогам парламентских выборов в сентябре он может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера. Лашет занимает должность премьер-министра одной из крупнейших (наряду с Баварией) и самой населенной федеральной земли в Германии. В своей предвыборной речи на съезде Лашет заявил, что выступает за политику консенсуса, объединение немецкого общества, считает политику канцлера Ангелы Меркель успешной и готов продолжать ее."Что касается отношений с Россией, то Лашет - самый надежный кандидат для восстановления нормализации в отношениях между Германией и Россией. Он 20 лет назад, будучи председателем внешнеполитического комитета в Европарламенте, был одним из вдохновителей концепции "общее пространство от Лиссабона до Владивостока". На форуме "Петербургский диалог" год назад Лашет выступил с очень хорошей речью за прагматическое сотрудничество между Германией и Россией. Вообще он знает лучше своих соперников... Россию, трезво оценивает ситуацию", - заявил Рар.По словам политолога, Лашет "не выступает против "Северного потока — 2", наоборот, поддерживал в ходе выступления два года назад на Германо-Российском форуме" этот проект."Конечно, многое будет зависеть от реакции России. У Лашета сейчас очень высокие шансы избраться канцлером ФРГ, с ним можно будет попытаться договориться и нормализовать отношения, выйти из ненужных конфликтов, в которых Германия и Россия застряли в последние годы", - добавил Рар.Отвечая на вопрос РИА Новости о том, каковы амбиции Лашета стать новым канцлером Германии и сменить на этом посту Меркель, Рар заявил, что едва ли новый лидер ХДС уступит эту возможность другим потенциальным кандидатам, в частности, главе Минздрава ФРГ Йенсу Шпану или лидеру входящей в альянс с ХДС баварской партии ХСС Маркусу Зёдеру.Комментируя проигрыш на выборах главы ХДС бизнес-лоббиста Фридриха Мерца, который лидировал в первом туре голосования, однако проиграл Лашету во втором, Рар отметил, что это стало следствием того, что христианские демократы "не захотели принять новый курс, становиться снова консервативной партией, как это предлагал Мерц"."Он бы повел партию другим путем. А Лашет - это реинкарнация госпожи Меркель, он будет вести партию тем же курсом, что и Меркель", - считает политолог.
https://ria.ru/20210116/germaniya-1593250169.html
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армин лашет, фридрих мерц, йенс шпан, маркус зедер, христианско-социальный союз, александр рар, германия, в мире

Немецкий эксперт прокомментировал избрание Лашета новым лидером ХДС

14:27 16.01.2021
 
© REUTERS / Hannibal HanschkeНовоизбранный лидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет
Новоизбранный лидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Новый лидер ХДС Армин Лашет является самым надежным кандидатом для нормализации отношений ФРГ с Россией, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.
Лашет был избран в субботу съездом ХДС во втором туре голосования председателем правящей в ФРГ партии ХДС, по итогам парламентских выборов в сентябре он может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера. Лашет занимает должность премьер-министра одной из крупнейших (наряду с Баварией) и самой населенной федеральной земли в Германии. В своей предвыборной речи на съезде Лашет заявил, что выступает за политику консенсуса, объединение немецкого общества, считает политику канцлера Ангелы Меркель успешной и готов продолжать ее.
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"Что касается отношений с Россией, то Лашет - самый надежный кандидат для восстановления нормализации в отношениях между Германией и Россией. Он 20 лет назад, будучи председателем внешнеполитического комитета в Европарламенте, был одним из вдохновителей концепции "общее пространство от Лиссабона до Владивостока". На форуме "Петербургский диалог" год назад Лашет выступил с очень хорошей речью за прагматическое сотрудничество между Германией и Россией. Вообще он знает лучше своих соперников... Россию, трезво оценивает ситуацию", - заявил Рар.
По словам политолога, Лашет "не выступает против "Северного потока — 2", наоборот, поддерживал в ходе выступления два года назад на Германо-Российском форуме" этот проект.
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"Конечно, многое будет зависеть от реакции России. У Лашета сейчас очень высокие шансы избраться канцлером ФРГ, с ним можно будет попытаться договориться и нормализовать отношения, выйти из ненужных конфликтов, в которых Германия и Россия застряли в последние годы", - добавил Рар.
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, каковы амбиции Лашета стать новым канцлером Германии и сменить на этом посту Меркель, Рар заявил, что едва ли новый лидер ХДС уступит эту возможность другим потенциальным кандидатам, в частности, главе Минздрава ФРГ Йенсу Шпану или лидеру входящей в альянс с ХДС баварской партии ХСС Маркусу Зёдеру.
"Председатель - это не просто надели корону в детском саду. Его выбрали лидером самой большой политической партии Германии. Он будет сейчас собирать команду и просто проиграет свое историческое значение, останется странной политической личностью в истории, если с такой победой за спиной отойдет в сторону", - считает Рар.
Комментируя проигрыш на выборах главы ХДС бизнес-лоббиста Фридриха Мерца, который лидировал в первом туре голосования, однако проиграл Лашету во втором, Рар отметил, что это стало следствием того, что христианские демократы "не захотели принять новый курс, становиться снова консервативной партией, как это предлагал Мерц".
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"Он бы повел партию другим путем. А Лашет - это реинкарнация госпожи Меркель, он будет вести партию тем же курсом, что и Меркель", - считает политолог.
 
Армин ЛашетФридрих МерцЙенс ШпанМаркус ЗедерХристианско-социальный союзАлександр РарГерманияВ мире
 
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