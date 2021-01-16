"Сделала немыслимое". Как Германия искала замену Меркель
08:00 16.01.2021 (обновлено: 20:09 16.01.2021)
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Германии открылся съезд правящего Христианско-демократического союза. На нем новым председателем избрали Армина Лашета, который сменил главу правительства Ангелу Меркель на высшем посту в партийной иерархии. С какими интригами были связаны выборы и кто еще претендовал на статус лидера ХДС, разбиралось РИА Новости.
Фальстарт преемников
Представитель ХДС сообщил, что Лашет победил, набрав 521 голос, его ближайший преследователь Фридрих Мерц — 466 голосов. Но это уже был финал долгой, начавшейся годы назад гонки за право стать лидером ХДС. И у нынешнего главы партии были соперники, которым прочили успехи.
На слуху до января 2021-го были совсем другие имена. "Слава богу, теперь не надо выговаривать без ошибок это сложное имя: Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Преемница Меркель провалила урок", — подтрунивали депутаты правящего Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, когда АКК (так сокращенно называют ее немцы) внезапно ушла из большой политики.
Ангела Меркель не скрывала разочарования. Ради Крамп-Карренбауэр в 2018 году она покинула пост лидера ХДС. При этом заявила, что не держится за власть. Если христианские демократы победят на предстоящих в этом году парламентских выборах, Меркель не будет баллотироваться в канцлеры. Но АКК не справилась. Формальная причина — неспособность преодолеть внутрипартийные противоречия. Неформальная — она так и осталось тенью популярной предшественницы.
© AP Photo / dpa/Kay NietfeldПредседатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
© AP Photo / dpa/Kay Nietfeld
Председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Парадокс в том, что Крамп-Карренбауэр — не первая подопечная Меркель. О преемнике канцлерин задумалась десять лет назад и предложила присмотреться к Карлу-Теодору цу Гуттенбергу, возглавлявшему тогда Министерство обороны. Но его обвинили в плагиате при защите диссертации, и с политической карьерой было покончено.
Бывший министр обороны Германии Карл-Теодор цу Гуттенберг
Еще одна потенциальная преемница — Урсула фон дер Ляйен, она тоже занимала кресло министра обороны. Но выбрала должность председателя Еврокомиссии.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
Отход от консерватизма
На пост лидера ХДС претендовали три кандидата. Меркель не продвигала ни одного из них. Более того, они всячески дистанцируются от наследия канцлерин. Причина — ее отход от консервативных ценностей партии.
"ХДС разбазаривает партийное "столовое серебро" и тяготеет к чрезмерному либерализму, а иногда социализму. Мы отстаиваем христианско-социальные, либеральные и консервативные ценности, но без перекосов", — не раз язвили однопартийцы Меркель.
Канцлерин критиковали за решение отключить в Германии атомные станции, вырабатывавшие значимые объемы электроэнергии. Лоббируемая Меркель зеленая энергетика, по мнению противников, — затратная и неэффективная. Не нравилось им и то, что немецкая "железная леди" отменила всеобщую воинскую повинность, расширила права мигрантов и сняла запрет на однополые браки.
Внезапно возросшую популярность в Германии ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АДГ), выступающей с националистической и популистской повесткой, частично ставят в вину Меркель. Критики полагают: отход ХДС от консерватизма привел к тому, что электорат партии переметнулся к другим политическим силам, включая АДГ.
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Из медицины в политику
"Меркель сделала возможным в Германии то, что немыслимо для консервативных ценностей ХДС", — заявил в прошлом году Йенс Шпан, министр здравоохранения ФРГ и один из претендентов на пост канцлера.
Примечательно, что снятие запрета на однополые браки позволило Шпану официально вступить в супружество с мужчиной. Тем не менее себя он позиционирует как убежденный консерватор. При этом симпатизирует "Союзу за ценности" — блоку внутри ХДС, выступающему против курса Меркель.
Шпан не входил в число ведущих политиков ХДС. Но вмешался коронавирус. В отличие от соседей по ЕС немецкие власти лучше справляются с пандемией. За грамотное антикризисное реагирование хвалят не только Меркель, но и главу Минздрава. По мнению немцев, благодаря Шпану удалось не допустить высокую смертность, а сейчас — начать массовую вакцинацию.
© AP Photo / Michael SohnМинистр здравоохранения Германии Йенс Шпан выступает с речью о текущих событиях пандемии коронавируса в Германии на заседании парламента (бундестага)
© AP Photo / Michael Sohn
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан выступает с речью о текущих событиях пандемии коронавируса в Германии на заседании парламента (бундестага)
Депутаты ХДС не исключают, что министр здравоохранения может претендовать не только на пост председателя партии, но и канцлера Германии. Верхушка обсуждает сценарий: лидер христианских демократов необязательно должен возглавлять страну. Метящие в руководство ХДС кандидаты — не против.
Умеренный критик
Министр здравоохранения неохотно комментирует политические планы. Единственное — перед съездом ХДС он поддержал кандидатуру Армина Лашета, премьер-министра Северного Рейна — Вестфалии. При этом отметил: "Готов выдвинуть свою кандидатуру в канцлеры, если мои рейтинги окажутся лучше, чем у Лашета".
Из всех претендентов на пост лидера ХДС Лашета считали наиболее умеренным. В нем видят продолжателя курса Меркель, хотя сама канцлер с этим не согласна. Во время пандемии он не сразу взял под контроль распространение вируса, но объяснил ситуацию: Северный Рейн — Вестфалия — самый густонаселенный немецкий регион, сдержать эпидемию непросто. Поддержка министра здравоохранения помогла оправдаться. На посту лидера партии Лашет обещает прислушиваться к мнению Шпана.
Лашет придерживается умеренных взглядов, но внутри ХДС слывет недостаточно консервативным. Не всем однопартийцам нравится и то, что он выступает за диалог с Москвой. Политик поддерживает антироссийские санкции, но призывает искать компромиссы с Кремлем и постепенно снимать ограничения.
"Без России невозможно решить многие международные проблемы. Значит, надо искать вместе с ней общие идеи", — не раз заявлял Лашет.
По бизнес правилам
Главным претендентом на пост председателя ХДС считали и бизнесмена и политика Фридриха Мерца. Его победа могла означать возврат партии к праволиберальному консерватизму и полному отходу от курса Меркель. Он постоянно критикует канцлерин за "сползание влево". Не убеждает его и то, что ХДС работает в тандеме с ХСС. Отказаться от социально ориентированной политики — значит лишиться партнеров по правящему блоку. Но эту логику Мерц не признает.
© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Примечательно, что в 2000-е он уже конкурировал с Меркель за лидерство в партии, но проиграл. Примкнуть к команде канцлерин не захотел, ушел в бизнес.
Сейчас он жестко выступает против иммигрантской политики Меркель. Немецкая культура и традиции — превыше всего.
Мерц часто критикует Россию и поддерживает продление санкций. Приоритетом Германии называет сотрудничество с НАТО. В обществе он самый популярный кандидат, и большинство членов ХДС уверены: он — следующий канцлер Германии.
Геополитическая Европа
Возглавить партию христианских демократов мог и глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген. Не самый популярный политик, но внутри ХДС у него есть сторонники.
Рёттген выступает за укрепление связей Берлина с НАТО и Евросоюзом. При этом призывает не забывать и о внутренней повестке. Восстановление экономики после коронавируса, по его мнению, главный приоритет ХДС.
Известен Рёттген и антироссийскими взглядами. Он считает, что санкционное давление на Москву необходимо усилить, не нравится ему и растущее влияние России на Ближнем Востоке.
"Пришло время для геополитической Европы. Важно укреплять связи между Германией и Францией", — заявлял Рёттген. При этом не упомянул слова французского лидера Эммануэля Макрона как раз о том, что европейское будущее неотделимо от контактов с Россией.
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Искусство компромиссов
"Претенденты в председатели ХДС критикуют Меркель за размытие политического профиля партии. Но нельзя отрицать: эта тактика позволила обрести новых сторонников. Феномен политического долгожительства Меркель как раз в том, что она умеет находить компромиссы и выступать посредником", — объясняет научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.
Немецкая общественность, по мнению эксперта, воспринимает канцлерин своеобразной Mutti — "мамочкой". (Есть и прозвище, которое проводит аналогии с "железным канцлером" Бисмарком: Железная Фрау). Образ удачно вписался в традиционное для ФРГ представление об эффективном руководителе, не склонном к ярким жестам, но планомерно выполняющем работу", — говорит Соколов.
Новый канцлер, который придет на смену Меркель, также будет по меньше мере стремиться удержать высокий уровень экономических, научных и культурных связей между Россией и Германией. "После ухода канцлера Герхарда Шредера многие опасались резкого похолодания между Берлином и Москвой, и напрасно. Диалог сохранится и после того, как Меркель покинет пост", — полагает он.
"Как бы ни критиковали Меркель однопартийцы, они должны признать: благодаря ее политике не только Германия, но и ЕС научились самостоятельно выстраивать отношения с партнерами. Мнения США теперь не главный ориентир для европейцев", — подчеркивает Пал Дунай, специалист Европейского центра по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршалла.
Кто бы ни пришел на смену Меркель, он не станет сразу признанным лидером ни в Германии, ни в ЕС. Критику всего наследия канцлерин эксперт считает недальновидной. Как раз наоборот — обещания продолжить ее курс повысили бы популярность многих политиков.