https://ria.ru/20210116/germaniya-1593250169.html

"Сделала немыслимое". Как Германия искала замену Меркель

"Сделала немыслимое". Как Германия искала замену Меркель

В Германии открылся съезд правящего Христианско-демократического союза. На нем новым председателем избрали Армина Лашета, который сменил главу правительства... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T08:00

2021-01-16T08:00

2021-01-16T20:09

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Германии открылся съезд правящего Христианско-демократического союза. На нем новым председателем избрали Армина Лашета, который сменил главу правительства Ангелу Меркель на высшем посту в партийной иерархии. С какими интригами были связаны выборы и кто еще претендовал на статус лидера ХДС, разбиралось РИА Новости. Фальстарт преемниковПредставитель ХДС сообщил, что Лашет победил, набрав 521 голос, его ближайший преследователь Фридрих Мерц — 466 голосов. Но это уже был финал долгой, начавшейся годы назад гонки за право стать лидером ХДС. И у нынешнего главы партии были соперники, которым прочили успехи. На слуху до января 2021-го были совсем другие имена. "Слава богу, теперь не надо выговаривать без ошибок это сложное имя: Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Преемница Меркель провалила урок", — подтрунивали депутаты правящего Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, когда АКК (так сокращенно называют ее немцы) внезапно ушла из большой политики. Ангела Меркель не скрывала разочарования. Ради Крамп-Карренбауэр в 2018 году она покинула пост лидера ХДС. При этом заявила, что не держится за власть. Если христианские демократы победят на предстоящих в этом году парламентских выборах, Меркель не будет баллотироваться в канцлеры. Но АКК не справилась. Формальная причина — неспособность преодолеть внутрипартийные противоречия. Неформальная — она так и осталось тенью популярной предшественницы.Парадокс в том, что Крамп-Карренбауэр — не первая подопечная Меркель. О преемнике канцлерин задумалась десять лет назад и предложила присмотреться к Карлу-Теодору цу Гуттенбергу, возглавлявшему тогда Министерство обороны. Но его обвинили в плагиате при защите диссертации, и с политической карьерой было покончено. Еще одна потенциальная преемница — Урсула фон дер Ляйен, она тоже занимала кресло министра обороны. Но выбрала должность председателя Еврокомиссии. Отход от консерватизмаНа пост лидера ХДС претендовали три кандидата. Меркель не продвигала ни одного из них. Более того, они всячески дистанцируются от наследия канцлерин. Причина — ее отход от консервативных ценностей партии."ХДС разбазаривает партийное "столовое серебро" и тяготеет к чрезмерному либерализму, а иногда социализму. Мы отстаиваем христианско-социальные, либеральные и консервативные ценности, но без перекосов", — не раз язвили однопартийцы Меркель. Канцлерин критиковали за решение отключить в Германии атомные станции, вырабатывавшие значимые объемы электроэнергии. Лоббируемая Меркель зеленая энергетика, по мнению противников, — затратная и неэффективная. Не нравилось им и то, что немецкая "железная леди" отменила всеобщую воинскую повинность, расширила права мигрантов и сняла запрет на однополые браки. Внезапно возросшую популярность в Германии ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АДГ), выступающей с националистической и популистской повесткой, частично ставят в вину Меркель. Критики полагают: отход ХДС от консерватизма привел к тому, что электорат партии переметнулся к другим политическим силам, включая АДГ. Из медицины в политику"Меркель сделала возможным в Германии то, что немыслимо для консервативных ценностей ХДС", — заявил в прошлом году Йенс Шпан, министр здравоохранения ФРГ и один из претендентов на пост канцлера. Примечательно, что снятие запрета на однополые браки позволило Шпану официально вступить в супружество с мужчиной. Тем не менее себя он позиционирует как убежденный консерватор. При этом симпатизирует "Союзу за ценности" — блоку внутри ХДС, выступающему против курса Меркель. Шпан не входил в число ведущих политиков ХДС. Но вмешался коронавирус. В отличие от соседей по ЕС немецкие власти лучше справляются с пандемией. За грамотное антикризисное реагирование хвалят не только Меркель, но и главу Минздрава. По мнению немцев, благодаря Шпану удалось не допустить высокую смертность, а сейчас — начать массовую вакцинацию. Депутаты ХДС не исключают, что министр здравоохранения может претендовать не только на пост председателя партии, но и канцлера Германии. Верхушка обсуждает сценарий: лидер христианских демократов необязательно должен возглавлять страну. Метящие в руководство ХДС кандидаты — не против. Умеренный критикМинистр здравоохранения неохотно комментирует политические планы. Единственное — перед съездом ХДС он поддержал кандидатуру Армина Лашета, премьер-министра Северного Рейна — Вестфалии. При этом отметил: "Готов выдвинуть свою кандидатуру в канцлеры, если мои рейтинги окажутся лучше, чем у Лашета". Из всех претендентов на пост лидера ХДС Лашета считали наиболее умеренным. В нем видят продолжателя курса Меркель, хотя сама канцлер с этим не согласна. Во время пандемии он не сразу взял под контроль распространение вируса, но объяснил ситуацию: Северный Рейн — Вестфалия — самый густонаселенный немецкий регион, сдержать эпидемию непросто. Поддержка министра здравоохранения помогла оправдаться. На посту лидера партии Лашет обещает прислушиваться к мнению Шпана. Лашет придерживается умеренных взглядов, но внутри ХДС слывет недостаточно консервативным. Не всем однопартийцам нравится и то, что он выступает за диалог с Москвой. Политик поддерживает антироссийские санкции, но призывает искать компромиссы с Кремлем и постепенно снимать ограничения. "Без России невозможно решить многие международные проблемы. Значит, надо искать вместе с ней общие идеи", — не раз заявлял Лашет. По бизнес правиламГлавным претендентом на пост председателя ХДС считали и бизнесмена и политика Фридриха Мерца. Его победа могла означать возврат партии к праволиберальному консерватизму и полному отходу от курса Меркель. Он постоянно критикует канцлерин за "сползание влево". Не убеждает его и то, что ХДС работает в тандеме с ХСС. Отказаться от социально ориентированной политики — значит лишиться партнеров по правящему блоку. Но эту логику Мерц не признает. Примечательно, что в 2000-е он уже конкурировал с Меркель за лидерство в партии, но проиграл. Примкнуть к команде канцлерин не захотел, ушел в бизнес. Сейчас он жестко выступает против иммигрантской политики Меркель. Немецкая культура и традиции — превыше всего. Мерц часто критикует Россию и поддерживает продление санкций. Приоритетом Германии называет сотрудничество с НАТО. В обществе он самый популярный кандидат, и большинство членов ХДС уверены: он — следующий канцлер Германии. Геополитическая ЕвропаВозглавить партию христианских демократов мог и глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген. Не самый популярный политик, но внутри ХДС у него есть сторонники. Рёттген выступает за укрепление связей Берлина с НАТО и Евросоюзом. При этом призывает не забывать и о внутренней повестке. Восстановление экономики после коронавируса, по его мнению, главный приоритет ХДС. Известен Рёттген и антироссийскими взглядами. Он считает, что санкционное давление на Москву необходимо усилить, не нравится ему и растущее влияние России на Ближнем Востоке. "Пришло время для геополитической Европы. Важно укреплять связи между Германией и Францией", — заявлял Рёттген. При этом не упомянул слова французского лидера Эммануэля Макрона как раз о том, что европейское будущее неотделимо от контактов с Россией. Искусство компромиссов"Претенденты в председатели ХДС критикуют Меркель за размытие политического профиля партии. Но нельзя отрицать: эта тактика позволила обрести новых сторонников. Феномен политического долгожительства Меркель как раз в том, что она умеет находить компромиссы и выступать посредником", — объясняет научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов. Немецкая общественность, по мнению эксперта, воспринимает канцлерин своеобразной Mutti — "мамочкой". (Есть и прозвище, которое проводит аналогии с "железным канцлером" Бисмарком: Железная Фрау). Образ удачно вписался в традиционное для ФРГ представление об эффективном руководителе, не склонном к ярким жестам, но планомерно выполняющем работу", — говорит Соколов. Новый канцлер, который придет на смену Меркель, также будет по меньше мере стремиться удержать высокий уровень экономических, научных и культурных связей между Россией и Германией. "После ухода канцлера Герхарда Шредера многие опасались резкого похолодания между Берлином и Москвой, и напрасно. Диалог сохранится и после того, как Меркель покинет пост", — полагает он. "Как бы ни критиковали Меркель однопартийцы, они должны признать: благодаря ее политике не только Германия, но и ЕС научились самостоятельно выстраивать отношения с партнерами. Мнения США теперь не главный ориентир для европейцев", — подчеркивает Пал Дунай, специалист Европейского центра по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршалла. Кто бы ни пришел на смену Меркель, он не станет сразу признанным лидером ни в Германии, ни в ЕС. Критику всего наследия канцлерин эксперт считает недальновидной. Как раз наоборот — обещания продолжить ее курс повысили бы популярность многих политиков.

https://ria.ru/20201015/zapad-rossiya-1579762759.html

https://ria.ru/20200612/1572797801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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