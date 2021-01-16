https://ria.ru/20210116/frantsiya-1593357735.html

На акциях протеста во Франции пострадали 12 полицейских

На акциях протеста во Франции пострадали 12 полицейских

Во Франции 12 полицейских и жандармов пострадали во время акций протеста, сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T21:37

2021-01-16T21:37

2021-01-16T23:02

жеральд дарманен

парламент франции

париж

министерство внутренних дел франции

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ПАРИЖ, 16 янв — РИА Новости. Во Франции 12 полицейских и жандармов пострадали во время акций протеста, сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.Митинги за свободу прессы и против некоторых статей законопроекта "О глобальной безопасности" прошли в Париже и других городах республики. СМИ со ссылкой на МВД сообщили, что всего в них приняли участие 34 тысячи человек, организаторы заявили о 200 тысячах. Он также пообещал поддержку всем пострадавшим силовикам. Ранее министр сообщил, что правоохранители не допустили проведение рейв-вечеринки рядом с манифестацией в Париже.Акции против законопроекта, принятого Национальным собранием в первом чтении, начались во Франции в конце минувшего года. В частности, митингующие не согласны с 24-й статьей документа, которая предусматривает тюремное заключение на год и 45 тысяч евро штрафа за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".Против нее выступают журналистские профсоюзы, опасаясь серьезного ущерба свободе слова, так как сотрудники СМИ и граждане не смогут свободно снимать работу силовиков на акциях протеста. В свою очередь, правительство неоднократно заверяло, что закон не запретит журналистам выполнять свою работу.В результате манифестаций, которые охватили всю страну, в нижней палате предложили переписать 24-ю статью, чтобы снять все опасения. В январе законопроект должен поступить на рассмотрение сената — верхней палаты парламента Франции.

https://ria.ru/20201120/parizh-1585379121.html

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Плакаты, флаги, барабаны: первый в этом году "Марш свободы" в Париже Ужесточение ограничительных мер на фоне COVID-19 во Франции (комендантский час действует теперь с 18.00) не привело к отмене акций в стране. В Париже проходит первый в этом году «Марш свободы», участники которого выступают в поддержку свободы прессы и против полицейского насилия. 2021-01-16T21:37 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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жеральд дарманен, парламент франции, париж, министерство внутренних дел франции, франция, в мире