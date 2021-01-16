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На акциях протеста во Франции пострадали 12 полицейских
На акциях протеста во Франции пострадали 12 полицейских
Во Франции 12 полицейских и жандармов пострадали во время акций протеста, сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T21:37
2021-01-16T23:02
жеральд дарманен
парламент франции
париж
министерство внутренних дел франции
франция
в мире
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ПАРИЖ, 16 янв — РИА Новости. Во Франции 12 полицейских и жандармов пострадали во время акций протеста, сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.Митинги за свободу прессы и против некоторых статей законопроекта "О глобальной безопасности" прошли в Париже и других городах республики. СМИ со ссылкой на МВД сообщили, что всего в них приняли участие 34 тысячи человек, организаторы заявили о 200 тысячах. Он также пообещал поддержку всем пострадавшим силовикам. Ранее министр сообщил, что правоохранители не допустили проведение рейв-вечеринки рядом с манифестацией в Париже.Акции против законопроекта, принятого Национальным собранием в первом чтении, начались во Франции в конце минувшего года. В частности, митингующие не согласны с 24-й статьей документа, которая предусматривает тюремное заключение на год и 45 тысяч евро штрафа за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".Против нее выступают журналистские профсоюзы, опасаясь серьезного ущерба свободе слова, так как сотрудники СМИ и граждане не смогут свободно снимать работу силовиков на акциях протеста. В свою очередь, правительство неоднократно заверяло, что закон не запретит журналистам выполнять свою работу.В результате манифестаций, которые охватили всю страну, в нижней палате предложили переписать 24-ю статью, чтобы снять все опасения. В январе законопроект должен поступить на рассмотрение сената — верхней палаты парламента Франции.
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Плакаты, флаги, барабаны: первый в этом году "Марш свободы" в Париже
Ужесточение ограничительных мер на фоне COVID-19 во Франции (комендантский час действует теперь с 18.00) не привело к отмене акций в стране. В Париже проходит первый в этом году «Марш свободы», участники которого выступают в поддержку свободы прессы и против полицейского насилия.
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жеральд дарманен, парламент франции, париж, министерство внутренних дел франции, франция, в мире

На акциях протеста во Франции пострадали 12 полицейских

21:37 16.01.2021 (обновлено: 23:02 16.01.2021)
 
© РИА Новости"Марш свободы" в Париже
Марш свободы в Париже - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 янв — РИА Новости. Во Франции 12 полицейских и жандармов пострадали во время акций протеста, сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.
Митинги за свободу прессы и против некоторых статей законопроекта "О глобальной безопасности" прошли в Париже и других городах республики. СМИ со ссылкой на МВД сообщили, что всего в них приняли участие 34 тысячи человек, организаторы заявили о 200 тысячах.

"Наша полиция и наши жандармы снова сопровождали демонстрации и систематически задержали тех, кто пришел громить. Семьдесят пять человек арестованы, в том числе 24 в Париже", — написал Дарманен в Twitter.

Он также пообещал поддержку всем пострадавшим силовикам.
Ранее министр сообщил, что правоохранители не допустили проведение рейв-вечеринки рядом с манифестацией в Париже.
Акции против законопроекта, принятого Национальным собранием в первом чтении, начались во Франции в конце минувшего года.
В частности, митингующие не согласны с 24-й статьей документа, которая предусматривает тюремное заключение на год и 45 тысяч евро штрафа за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".
Против нее выступают журналистские профсоюзы, опасаясь серьезного ущерба свободе слова, так как сотрудники СМИ и граждане не смогут свободно снимать работу силовиков на акциях протеста.
В свою очередь, правительство неоднократно заверяло, что закон не запретит журналистам выполнять свою работу.
В результате манифестаций, которые охватили всю страну, в нижней палате предложили переписать 24-ю статью, чтобы снять все опасения. В январе законопроект должен поступить на рассмотрение сената — верхней палаты парламента Франции.
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Жеральд ДарманенПарламент ФранцииПарижМинистерство внутренних дел ФранцииФранцияВ мире
 
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